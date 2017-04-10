Гастролировавших в Крыму российских «звезд» украинские пограничники определяют с помощью интернета – продюсер

Служба Безопасности Украины не ведет единой базы данных российских артистов, которые гастролируют в аннексированном Крыму или на Донбассе. Поэтому решение о том, пускать или не пускать актера на территорию Украины, часто принимают самостоятельно пограничники, на основании данных поиска в интернете. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии сообщил украинский театральный продюсер Евгений Половченя, комментируя запрет на въезд в Украину российскому актеру Владимиру Стержакову.

«Человек не пересекал Крым, но получается так, что пограничник берет на себя эту ответственность. Офицер пограничной службы видит афишу, показывает ее моему актеру, говорит: «Вы были в Крыму». Актер говорит: «Я не был в Крыму», но тем не менее принимается решение, и ему ставится запрет на три года. При том, что этот же человек, актер Владимир Стержаков, он 5 или 7 раз пересекал границу на гастроли за последний год, и вопросов к нему не было», – сказал он.

Продюсер рассказал, как проходит «отбор» российских артистов на границе с Украиной. Пограничники, увидев публичного человека, приглашают его в отдельную комнату для дачи объяснений.

«На камеру им задают один вопрос: «Были ли вы в Крыму?» Дальше актер говорит: «Я не был в Крыму», но на каком-то основании, сложно сказать на каком, ему ставят отказ и депортируют. Получается, у нас «кошки-мышки», «нагуглят-не нагуглят». И то, что «нагуглят», может быть, правда, а, может быть, неправда. Так как в аэропорту Симферополя штамп в паспорт не ставят, то доказательная база получается очень мифическая», – отметил продюсер.

По словам Евгения Половчени, такие российские «звезды», как певица Кристина Орбакайте, способны собирать залы в четырех украинских городах-миллионниках дважды в год. Ее гонорар за один концерт составляет минимум 10 тысяч долларов.

«Те актеры, которые имеют определенный уровень популярности в России, они, безусловно, популярны и в Украине. Наши рынки всегда были переплетены. Наши артисты, наша эстрада – Потап и Настя, Лобода, «Время и Стекло» – они тоже очень популярны в России. Они ездят туда, оттуда приезжают к нам актеры», – отметил Половченя.

СБУ неоднократно выносила решения о запрете на въезд в Украину артистам, ранее выступавшим в Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».