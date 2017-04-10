Европарламент поддержал предоставление Украине безвизового режима с Евросоюзом. Хотя окончательное решение вопроса об отмене виз еще не принято, украинцы уже планируют поездки за границу. Но для жителей неподконтрольных территорий Донбасса новость о возможном открытии границ не стала сенсационной. «Донбасс.Реалии» узнавали, как жители Донбасса относятся к новости о возможном «безвизе» и как им получить биометрический паспорт.

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Луганская студентка поздравляет с долгожданным «безвизом» украинцев. Но не себя.

«Я в Украину не выезжаю, на мне оно никак не скажется. В Европу? Ну, в Европу, опять же, нужно попасть через Украину. А туда я не выезжаю! Поэтому ‒ все равно», ‒ говорит луганчанка.

Вопрос журналистов «Донбасс.Реалии» о том, повлияет ли безвизовый режим со странами Евросоюза на жизнь неподконтрольного Донбасса, не слишком волнует луганчан и донетчан. Мол, где они, а где «безвиз».

«Что такое безвизовый режим для простого человека? Те, у кого есть деньги, ‒ они и сейчас живут, у них там дома, у них там все. Для нас это нереально! И вообще для людей с Украины ‒ это нереально», ‒ говорит жительница Луганска.

Одни говорят о том, что безвизовый режим несовместим с Донецком и Луганском, другие ‒ сетуют на заработную плату и пенсии.

«А что мне там делать? С нашей пенсией мне туда не поехать и ничего там не заработать», ‒ говорит житель Донецка.

Из Луганска в Европу ‒ дорого и далеко

Путь с неподконтрольного Донбасса в Европу ‒ дальний и дорогостоящий. Особенно трудно прикоснуться к европейской мечте жителям самого восточного областного центра ‒ Луганска. В Украину можно добраться через пеший пункт пропуска в Станице Луганской. Переход с учетом очередей и военных форс-мажоров может занять не одни сутки.

Далее ‒ разбитыми трассами добираться до Харькова или Киева. Автобус будет стоить от 600 до 700 гривен. Или от ближайшей железнодорожной станции в Рубежном или Лисичанске ‒ 150 гривен. Оттуда еще сутки поездом, от 75 до 250 гривен за билет.

«У меня зарплата не позволяет съездить просто в Украину, на Азовское море», ‒ говорит жительница Донецка.

Из Донецка поехать в Европу легче

Донетчанам дорога в ЕС будет стоить дешевле. И легче: частным автобусом можно пересечь автомобильный пункт пропуска в Майорске за 400 гривен. Но сколько придется стоять в очередях, никто не знает. Далее путь лежит в Константиновку ‒ это конечная железнодорожная станция на Киев и Харьков. Еще от ста до трехсот гривен.

После этого дорога в Европу ‒ открыта, если остались силы и деньги. И, если, конечно, есть биометрический загранпаспорт.

Проблем с биометрическим паспортом у переселенцев нет ‒ миграционная служба

По данным миграционной службы, ежедневно выдают около 10 тысяч биометрических паспортов. Этот документ ‒ необходимое условие для безвизовой поездки в страны Евросоюза.

На этом этапе права жителей неподконтрольных территорий и внутренних переселенцев не ограничивают. В миграционной службе уверяют: украинцев не разграничивают по месту жительства.

«Загранпаспорт такое лицо сможет получить в любом подразделении, независимо от зарегистрированного места жительства», ‒ уверяет глава пресс-службы Государственной миграционной службы Сергей Гунько.

На сайте миграционной службы можно встать в электронную очередь. Ближайшие от временно оккупированных территорий Донбасса отделения ‒ в Харьковской и Днепропетровской областях. Записаться, несмотря на ажиотаж, удастся уже в ближайшие сутки. С собой нужно иметь паспорт гражданина Украины и идентификационный код. Сфотографируют и снимут отпечатки пальцев уже на месте. Цена ‒ от 550 гривен. Изготовление ‒ до двух недель.

«Есть определенные законодательные механизмы идентификации. Если лицо является идентифицированным, то оно на общих основаниях оформляет биометрический загранпаспорт», ‒ отмечает Сергей Гунько.

Но часы ожидания на линии разграничения, проверки на блокпостах, электронные пропуска и другие нюансы путешествий с неподконтрольных территорий, совершенно перечеркивают луганчанам и донетчанам радость от общего для всех «безвиза». Хотя и приветствуют Украину с достижением, но многие смотрят в противоположную от Евросоюза сторону ‒ на восток. Мол, туда ближе и дешевле.