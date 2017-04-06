6 апреля Европейский парламент большинством голосов поддержал введение безвизового режима с Украиной. Озвученная спикером Андреем Парубием новость об этом «расшевелила» монотонное заседание парламента. Депутаты поднялись с мест, начали аплодировать и надевать друг другу флажки Украины и Евросоюза. А также наперегонки писали посты в Фейсбук: часть о том, что это ‒ победа для государства, часть ‒ что это ничего не изменит для украинцев. Впоследствии в кулуарах депутаты делились мыслями о том, какой вес имеет решение Европарламента.

«С вашего разрешения сделаю паузу: только что Европарламент одобрил безвизовый режим между Украиной и странами Европейского союза. 144 требования были к украинскому парламенту. 144 реформы, которые изменили Украину, которые приблизили нас к европейским стандартам жизни», ‒ заявил спикер Андрей Парубий в четверг во время заседания парламента.

Некоторые депутаты пришли на заседание уже подготовленными: принесли символические ленты в виде флажков Украины и Евросоюза. Желающие успели сделать торжественные фотографии и написать посты о «безвизе» в Фейсбуке.

Во время Революции достоинства «не верилось, что Европа действительно услышит» Украину, сказала активистка Марьяна Олексин, которая принесла в Верховную Раду один из первых флагов, который был на Евромайдане.

«Мы выходили с требованием к Януковичу, который сказал, что нет, Европы не будет. Мы сказали, что мы маленькие, но все сможем. Кровь ребят не пустая, мы защищаем Европу на восточных границах. Украина ‒ это Европа, и это фантастически. Мы можем ссориться, но мы ‒ украинцы, и мы все это защищаем», ‒ сказала Олексин.

Мы не должны снижать темпы реформ ‒ Бурбак

«В комплекте» с безвизовым режимом Украина получила целый ряд реформ, к которым ее подталкивали европейские партнеры, говорит лидер фракции «Народного фронта» Максим Бурбак.

«Создано очень много новых структур по борьбе с коррупцией (это будет важнейшая задача от партнеров), диверсифицировали газовое и электроснабжение, не покупаем несколько лет подряд ни одного кубометра газа. Мы создали новые органы, например, Национальная полиция. Также дерегуляция. И мы не должны снижать темпы этих реформ», ‒ сказал Бурбак в кулуарах Рады.

Именно необходимость оформлять визы мешала многим украинцам гибко планировать свои путешествия ‒ вскоре эта проблема исчезнет, говорит депутат от «Блока Петра Порошенко» Владимир Арьев. А на аргументе «там все дорого» не стоит акцентировать, говорит он.

«Сейчас очень многие могут открыть для себя Европу и не такую «дорогую», как все пугают, что с украинскими доходами нечего ездить в Европу. Я вам скажу, потому что там часто бываю, некоторые вещи намного дешевле, чем в Украине», ‒ говорит Арьев.

В то же время «безвиз» может многому научить украинцев, в частности, организованности и порядку, говорит Арьев.

«Можно будет посмотреть, как живут громады. Потому что люди, которые владеют там многоквартирными домами, объединяются в громады и сами отвечают за жилье, территорию. И не ждут, что райадминистрация или ЖЭК что-то сделают. А если обслуживающая структура не работает ‒ ее просто меняют. Кстати, в Украине все условия для этого есть», ‒ добавляет Арьев.

Работаем над «безвизом» с Канадой ‒ Гопко

К Украине не было предвзятых или искусственно «раздутых» требований, ведь выставленные Евросоюзом 144 пункта ‒ достаточно стандартный набор для других стран, говорит председатель парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко.

«Какие у меня ощущения лично? Вы знаете, когда последние три года работаешь по 16 часов в сутки, так долго ждешь «безвиза», что успеваешь переключиться на другие направления. «Безвиз» как-то отошел: ты знал, что политическая воля на уровне влиятельных стран-членов уже была сформирована, но важно держать руку на пульсе. Потому что мы видим различные попытки российского влияния через лоббистов», ‒ сказала Гопко в кулуарах.

Сейчас комитет по иностранным делам не останавливается на вопросе «безвиза». А работает над экономической дипломатией (открытие рынков Азии, Африки, Латинской Америки), обеспечением мира на востоке Украины, продлением санкций. Также идут переговоры о безвизовом режиме с канадскими партнерами, которые также формируют свой перечень требований, говорит Гопко.

У нас Россия забрала Крым, а мы у России забрали Египет и Турцию ‒ Чорновил

Но не все парламентарии полны энтузиазма из-за приближения безвизового режима. Депутат от «Народного фронта» Татьяна Черновол говорит, что почти никогда не ездит в Европу, потому что это дорого. Поэтому для страны в целом решение о «безвизе» будет иметь значение, а вот сама она эффекта не почувствует, говорит Черновол.

«У нас Россия забрала Крым, а мы у России забрали Египет и Турцию. Это сейчас очень бюджетно. Я знаю, ездила с детьми ‒ и получалось 150 долларов на человека. Можно себе позволить, как говорится», ‒ сказала Чорновил в комментарии Радіо Свобода.

А один из лидеров «Оппозиционного блока» Александр Вилкул в Фейсбуке написал, что украинская власть меньше всего радуется «безвизу», который «не имеет значения для 99% украинцев». Ведь теперь, по его словам, «придется искать новый фетиш, которым будут отвлекать украинцев».

Впереди еще финальный этап для того, чтобы безвизовый режим вступил в силу. 26 апреля за это должен проголосовать Комитет постоянных представителей (COREPER) и позже должен принять Совет министров ЕС. Еще 20 технических дней и, ориентировочно, с 11 июня украинцы смогут ездить без виз в Евросоюз.