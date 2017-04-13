Севастополь. Криминал в «серой зоне»

Специально для Крым.Реалии

Севастополь наводнен полицейскими, но в городе повышается уровень преступности. Правоохранители бьют тревогу, а российские власти Севастополя не слышат их.

На очередной сессии российского Заксобрания Севастополя парламентарии заслушали отчет начальника местной полиции Василия Павлова о деятельности ведомства в 2016 году.

«За последние три года показатель раскрываемости преступлений возрос с 20,2 процента до 56,8 процента. Вдвое снизился остаток нераскрытых дел», – отметил в своем докладе Павлов.

Отчитываясь, он привел множество статистических данных. Озвученные цифры не радуют – криминогенная обстановка в городе ухудшается.

Так, количество преступлений, совершенных на бытовой почве в 2016 году в Севастополе, выросло в два раза. Павлов по этому поводу заявляет, что «аналитические материалы свидетельствуют о смещении вектора криминального влияния в сферу быта».

По его словам, в прошлом году выявлено 2106 лиц, совершивших уголовно наказуемые деяния. Свыше трети из них – лица, ранее совершавшие преступления. Более четверти – в состоянии алкогольного опьянения.

Севастопольцы за год увеличили потребление алкоголя почти на 30%. В состоянии алкогольного опьянения в Севастополе совершено каждое пятое преступление

​С алкоголем тоже ситуация критическая. По данным начальника полицейского главка, севастопольцы за год увеличили потребление алкоголя почти на 30%. И это при том, что местным законом ограничивается время продажи алкогольной продукции в городе с 22 до 8 часов за исключением закрытых баров, ресторанов и кафе. С 22 до 11 часов запрещается продажа алкоголя в торговых объектах, размещенных в нежилых помещениях многоквартирных домов, а также во встроенных и пристроенных помещениях многоквартирных домов.

В состоянии алкогольного опьянения в Севастополе совершено каждое пятое преступление, сообщил Василий Павлов.

Не лучше обстоят дела и с наркобизнесом в Севастополе. За год полицией выявлено 299 наркопреступлений. Из них более двух третей – это особо тяжкие и тяжкие. Каждое второе – это сбыт наркотических веществ. Город заполонен рекламой наркотиков – «соли», гашиша и других. О том, как их продают через интернет, Крым.Реалии уже рассказывали.

Весьма тревожит высокий уровень детской преступности. По словам главного городского полицейского, он вырос за год на 45 процентов. Большинство совершивших преступления подростков – из неблагополучных семей.

Уровень детской преступности в Севастополе вырос за год на 45 процентов. Большинство совершивших преступления подростков – из неблагополучных семей

​По словам Василия Павлова, в таких случаях за плохое воспитание детей севастопольские полицейские наказывали их родителей. «За ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по обучению и воспитанию детей составлено 737 протоколов об админнарушениях и возбуждены 5 уголовных дел», – уточнил Павлов.

Он также сообщил о том, что за привлечение несовершеннолетних к употреблению спиртных напитков к административной ответственности привлечены 29 человек. «Возбуждены 7 уголовных дел по фактам вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность», – отметил Павлов.

Начальник севастопольской полиции посетовал на то, что неоднократно обращался к городским властям по различным вопросам, но многие из них остались без решения

​В сфере экономической преступности ситуация вообще критическая – чиновники воруют напропалую. «В ходе проверки законности использования бюджетных средств, выделяемых в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года», установлено 14 фактов хищения, по которым возбуждены уголовные дела. Всего выявлено 268 преступлений экономической направленности, из них 187 тяжких и особо тяжких. Пресечено 54 преступления коррупционной направленности, в том числе 22 факта взяточничества», – говорится в отчете ведомства за 2016 год.

Подытоживая доклад, начальник севастопольской полиции посетовал на то, что неоднократно обращался к городским властям по различным вопросам, но многие из них остались без решения.

Стоит отметить, что полицейский не проанализировал причины ухудшения криминогенной обстановки в Севастополе или не захотел их обнародовать, поскольку многие из них имеют корни скорее в политической, чем в социальной сфере.

Так, ни для кого не секрет, что после аннексии Крыма на полуострове стремительными темпами увеличилось потребление алкогольных напитков. Украинские пьяницы не знали, что такое злополучный «Боярышник», довольствуясь в худшем случае дешевыми спиртовыми настойками из аптеки. Значительно подорожали крымские вина, заставив многих любителей спиртного перейти на водку.

Криминальную картину в городе усугубляют трудовые мигранты из неблагополучных регионов соседней России и беженцы с Донбасса.

Крым – «серая зона», и человек не может чувствовать себя в ней полностью комфортно, даже если он себе в этом не признается

​Не стоит забывать и о потрясениях 2014 года, после которых многие севастопольцы потеряли работу, или их экономическое положение значительно ухудшилось, не говоря уже о психологическом состоянии.

При этом на улицах Севастополя в разы больше полицейских патрулей и машин, город завешан видеокамерами, а для раскрытия преступлений правоохранители используют самые современные методы и оборудование. Но криминала становится только больше.

Причина, на мой взгляд, весьма проста: Крым – «серая зона», и человек не может чувствовать себя в ней полностью комфортно, даже если он себе в этом не признается.

Андрей Покровский, крымчанин (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове