Пальмы под окном – привычная картина для южной Ялты с ее субтропическим средиземноморским климатом, непривычно одно – когда они пропадают. О том, как ялтинские пальмы меняют место жительства, говорили в программе «Крым.Реалии».

О том, что растения действительно стали пропадать с придомовых территорий и палисадников спальных районов Ялты, заявили местные жители. По их словам, пальмы выкапывают и увозят сотрудники коммунальных служб.

«Вот здесь они стояли. Две пальмы, их выкопали, увезли куда-то, не знаю. Я еще спросила, а мне ответили: это вас не касается. Ну, не касается, так я пошла», – делится увиденным жительница одного из многоквартирных домов города.

По словам женщины, никакого разрешения коммунальные службы не спрашивали. Работники руководствовались тем, что деревья якобы мешают большинству жителей этого дома. Правда, о судьбе деревьев хозяйке палисадника все же рассказали – уедут на набережную.

«Даже сказали, можете на второй день пойти, посмотреть. Там, говорят, будет посажена ваша пальма… Не правы власти тоже, что они не предупредили, что может такое быть. Понимаете? И никто не знал об этом», – делится жительница дома.

О планах пересадки пальм было хорошо известно нынешнему руководству города. Посадить пальмовую аллею предложил глава российской администрации Ялты Андрей Ростенко – на месте разрушенного торгового комплекса «Еда», собственником которого называют украинского олигарха Рината Ахметова.

Ситуацию с ялтинскими пальмами местные жители живо обсуждают в социальных сетях: некоторые возмущены действиями коммунальщиков, а некоторые одобряют их.

«Ляпнуть, что пальмы мешают жителям домов, это полный маразм. Наверное скоро сами жители Ялты будут мешать каким-то строительным компаниям».

Ляпнуть, что пальмы мешают жителям домов, это полный маразм. Скоро сами жители Ялты будут мешать каким-то строительным компаниям

​«Почему бы их не купить в Никитском ботаническом саду?! Но зачем нашим гнилым чинушам это нужно, когда можно выкорчевывать многострадальные пальмы с ялтинских дворов, а бабло, выделенное на закупку пальм, отмыть и освоить в своих карманах».

«Пальмы такой высоты в ботаническом саду не продают. За каждую такую пальму можно отлистать от 50-70 тысяч руб. Поэтому высадка пальмовой аллеи это недешевое удовольствие».

«Пальмы в такой зачуханой заросшей придомовой клумбе, жесть … Может поэтому выкапывают потому что о пальмах некому заботиться?»

Нынешний мэр Ялты опровергнул рассказы жителей города о том, что пальмы для набережной без разрешения выкапывают в других частях города. По его словам, все высаженные деревья – подарки горожан.

Ялтинцы обращались к нам сами, они хотят, чтобы их пальма росла на набережной

​«Никто никого не заставлял, и администрация города ничего ни у кого не выкапывала. Каждый собственник сам предлагал, чтобы его пальма появилась на аллее на набережной, если она соответствовала необходимым габаритам... Ялтинцы обращались к нам сами, они хотят, чтобы их пальма росла на набережной», – сказал Ростенко.

Кроме того он собственноручно начал пополнять пальмовую аллею – взял лопату и посадил именное дерево. Сказал, что эта пальма приехала из Италии, и приобрел он ее за свои деньги, отдав за растение 102 тысячи рублей.

В день высадки собственного дерева Ростенко в очередной раз заявил, что ни одна пальма во дворах Ялты для аллеи на набережной выкопана не была. Теперь Ростенко утверждает, что все деревья, которые появились на набережной и образовали на месте снесенного торгового комплекса «Еда» аллею, подарили городу предприниматели.

Всего на Набережной Ялты планируют высадить 13 пальм, однако все они должны соответствовать конкретным требованиям по габаритам. Отчасти поэтому пальму «имени Ростенко» пришлось заказывать в Италии – в Ялте подходящих уже не осталось.