Салгир после «промывки»

Салгир «промывают» легко и просто – открывают шлюзы Симферопольского водохранилища. Мощные потоки воды – около пяти квадратных метров в секунду – устремляются по бетонному спуску плотины вниз, в русло реки, превращая ее на какое-то время в полноводную и даже бурную.

Последняя «промывка» Салгира началась 16 марта. Накануне Крыммелиоводхоз сообщил о запланированном технологическом сбросе воды на водохранилище, заполненному на 90%. Объяснение ведомства приводилось традиционное – мол, сброс позволит «подготовить резервную емкость водохранилища к приему паводковых вод и очистить русло реки Салгир от иловых отложений, которые были накоплены в межпаводковый период».

В последние дни марта активного сброса на водохранилище уже не наблюдалось. Казалось, воды в нем за это время не прибавилось и не убавилось.

И только по пенистому водоспуску плотины можно было судить, что то ли сброс, то ли обычный слив все же продолжается.

В прежние годы эта техническая процедура не была обыденной (после малоснежных зим она, как правило, не проводилась). Помнится, в 2010 году неугомонный Александр Лиев (тогдашний руководитель профильного водного рескома – авт.) организовал для местных журналистов настоящий сплав на рафтах по Салгиру – дабы как-то привлечь внимание людей к проблемам экологии, бережному отношению к главной водной артерии полуострова. Два года тому назад власти тоже устроили рафтинг по случаю Дня города. Но уже в виде развлекательного шоу – на надувных матрацах. Нынче же ограничились предупреждением жителей о мерах безопасности при нахождении близ русла реки.

Кстати, в том же 2015 году работники муниципального унитарного предприятия «Горзеленхоз» наконец взялись за очистку русла реки. Правда, она ограничилась лишь выборочной санитарной вырубкой старых ив и тополей вдоль берега под видом благоустройства набережной. А уже вначале текущего года продолжили «лесоповал» на речном берегу вблизи ботанического сада университета. Причем, на сей раз рьяные дровосеки не пощадили вполне здоровые, не причиняющие «неудобства» реке деревья. Осталось только принять «эстафету» инвестору строящегося в этом районе спортивно-оздоровительного комплекса «Нельсон» – и картина маслом будет готова.

«Проблема Салгира,– «глубокомысленно» заметил на днях в эфире радио «Спутник в Крыму заместитель председателя комитета крымского парламента по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Валерий Аксенов (отец «главы» республики), – заключается в том, что он давно не чистился. Уже лет пятнадцать. Мы в поселке Грэсовский ездили к руслу, так там вообще ужас. Во-первых, там много ила, и во время сильных дождей вода выходит из русла и затапливает близлежащие дома. Мало того, из стен канала вымыты бетонные блоки, которые заваливают русло. Я думаю, что город может найти 10-20 миллионов рублей, чтобы решить данную проблему».

Но для начала, думаю, городу не помешало бы найти хотя бы пару сотен рублей, чтобы элементарно выволочь всю тину на небольшом прудике на центральной набережной, под фонтаном Савапуло.

А вообще-то, на очистку Салгира и реконструкцию всей его набережной городу предстоит поискать не пару десятков миллионов, а значительно больше – 1 миллиард. Такую цифру ранее обнародовали в местной прессе.

Сами симферопольцы, наверное, не догадываются, что их Салгир, по крайней мере в пределах городской черты, правильно называть все же не рекой, а гидротехническим сооружением «Бетонированное русло Салгира». Так со знанием дела объяснил мне заместитель председателя Крыммелиоводхоза Андрей Лисовский.

«После завершения строительства Симферопольского водохранилища это гидротехнического сооружение было передано на баланс города. И ранее ни у кого не возникало вопросов по поводу того, кто его должен содержать, чистить. Но сейчас некоторые начинают перекладывать свою ответственность за это на других», – сказал чиновник.

И все же, как сброс в «водохранке» справился с возложенной на него ведомством Лисовского задачей по очистке Салгира от «иловых отложений»? Судить не берусь однозначно. Увиденное оставило двоякое впечатление.

На первых от плотины километрах, скорее, да – справился более-менее сносно. Водный поток буквально «вылизал» травы и камни почти по всему руслу вдоль забора университетского ботсада.

Прибрежная картина действительно радует глаз прохожих и отдыхающих.

Вместе с тем, на зарослых камышом заплавах вода вода насобирала кучи мусора.

Еще больше бытовых отходов, а также иловых отложений скопилось в русле ближе к центру города. Никуда не делись острова из них под мостом на улице Шмидта.

Как и за мостом по проспекту Кирова.

Хотя по другую от него сторону, надо признать, технологический сброс воды на водохранилище пошел Салгиру на пользу. И особенно в районе улицы Гаспринского. Правда, там берег преобразился еще и благодаря давнишней инициативе хозяев близлежащих особняков.

Анатолий Крымский, крымский блогер

Мнения, высказанные в рубрике «Блоги», передают взгляды самих авторов и не обязательно отражают позицию редакции