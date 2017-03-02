Наблюдая за событиями, происходящими в Крыму, я всегда задаюсь вопросом: почему крымчане так отличаются от жителей соседней России, в чем причина?

В поведении крымчан ярко выражены потребительские мещанские настроения. Складывается впечатление, что кусок колбасы им важнее красоты и эстетики. Взять пример тех же парков Олега Зубкова. Сейчас, когда правительство Аксенова делает все, чтобы уничтожить парки и их собственника, вступаются за Зубкова в основном жители России. Это четко видно по комментариям в соцсетях. Россияне активно пишут комментарии в защиту парков Зубкова, в то время как крымчане не особо утруждают себя этим. А порой немало комментариев и против создателя уникальных природно-заповедных объектов. То есть получается, что совсем немалую часть крымчан особо и не заботит, останутся работать парки Зубкова или нет. Зависть – это тоже одна из выраженных черт характера крымчан.

Или, например, 1 марта был в Крыму чудесный теплый солнечный день – пошла прогуляться по Симферополю. Выбрала маршрут набережной Салгира, чтобы получить удовольствие от прогулки у воды. Но получила больше отрицательных эмоций. Салгир запущен ужасно. В районе улицы Шмидта он вообще превратился в форменное болото. На набережной кругом мусор. При этом симферопольцы ходят спокойно, очевидно, привыкнув к этому и считая это нормой жизни. А что, так даже удобнее: чем нести мусор до урны, кинул в ближайшую мусорную кучку. И совесть вроде не так давит – все равно кучка с мусором уже лежит.

От набережной поднялась к монументу Екатерине второй. И тут увидела памятник ушедшей суровой зимы, как ее прозвали крымчане – российская зима. Это была гора снега! Снег уже интенсивно таял, и у меня сложилась аналогия, что вот так скоро растает последний миф о Крыме как о курортном регионе. Потому что с таким подходом к полуострову он все больше напоминает замусоренные окрестности большой военной базы, чем некогда красивейший курорт и здравницу.

В чем же причина такой потребительской психологии крымчан? И тут я вспомнила, что Крым в советские годы населялся переселенцами, которые бросали свои родные места в поисках лучшей жизни. Вот так и на псевдореферендуме 2014 года крымчане думали, что получат райскую жизнь в России, а получили что? Впрочем, на этот вопрос пусть каждый крымчанин отвечает сам для себя. Но то ли еще будет, ое-ей!

Зарема Сеитаблаева, крымчанка, блогер (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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