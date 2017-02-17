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В Крым пришла российская зима

Ялта, январь 2017 года

Ялта, январь 2017 года

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Заканчивается третий месяц зимы, поразившей крымчан своей суровостью. Даже старожилы не припомнят, чтобы на южном полуострове была столь продолжительная холодная зима.

Зима пришла в Крым строго по календарю и… не отступила за весь период ни на пару дней. Даже знаменитых февральских окон не наблюдается.

Такой продолжительный мороз и холод стали причиной небывалого количества аварий на заледеневших дорогах – травмпункты обслужили рекордное количество горожан.

Замерзли местные водохранилища, чего не было уже долгие годы. Из-за чего крымским школам поручили провести мероприятия и беседы о соблюдении безопасности вблизи замерших водоемов.

Белогорское водохранилище, 2 января 2017 года

Белогорское водохранилище, 2 января 2017 года

Российская зима добралась и на ЮБК. Замерз даже знаменитый водопад Учас-Су в Ялте.

В середине февраля Керченский пролив настолько замерз, что даже паромы не в силах пробиться. По информации общественника Владимира Гарначука, ситуация серьезная: «Крым фактически оказался в блокаде. Об этом почему-то молчат, но факт в том, что более 300 000 тонн грузов недоставлены крымским заказчикам за неделю». Неужели российское правительство Крыма не могло создать мощную оптовую базу, которая подстраховала бы в подобных ситуациях?

Керченский пролив, 7 февраля 2017 года

Керченский пролив, 7 февраля 2017 года

Но правительству Аксенова не до этого. Все силы брошены на масштабную проверку зоопарков Олега Зубкова. Сейчас это, оказывается, главная проблема Крыма!

Крымчанам приходится экономить на еде и одежде, чтобы обеспечить тепло в своих жилищах

Во многих населенных пунктах Крыма, несмотря на заверения Сергея Аксенова о том, что полуостров обеспечен электроэнергией, продолжают отключать свет.

Но даже не это больше всего ударило по крымчанам. Из-за суровой зимы практически все владельцы частного жилья вынуждены были значительно повысить расходы на оплату электроэнергии, угля и дров. А цены на уголь и дрова в нынешнем Крыму бьют по карману даже людей со средним достатком. Малоимущим же, каковых в Крыму становится все больше, приходится экономить на еде и одежде, чтобы обеспечить тепло в своих жилищах.

Крымчане грустно шутят, что вслед за Россией в Крым пришла и суровая российская зима.

Зарема Сеитаблаева, крымчанка, блогер (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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