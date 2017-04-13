В Саратове утром 13 апреля задержали оппозиционного политика Вячеслава Мальцева – в рамках расследования дела о нападении на полицейского во время акции 26 марта в Москве. Его этапируют в Москву. Сообщается, что после задержания у Мальцева случился сердечный приступ. Сейчас в его квартире продолжается обыск. Также сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками к соратникам политика.

Рано утром в четверг сотрудники полиции выпилили дверь в квартиру Вячеслава Мальцева болгаркой и начали обыск. Об этом он сам рассказал во время трансляции на своем канале в Periscope.

Следователь по особо важным делам предъявил Мальцеву и его супруге постановление о производстве обыска по уголовному делу, вынесенное Басманным судом Москвы. В суде подтвердили, что 11 апреля было удовлетворено ходатайство об обыске в квартире Мальцева. Соратники политика сообщают, что во время обыска на жену и несовершеннолетнюю дочь Мальцева оказывали давление. Следователь отказался вызвать независимых понятых.

Соратница Вячеслава Мальцева, Наталья Ильчишина рассказала в интервью Радио Свобода подробности:

– На видео из Перископа видно, что полицейские заходят, они в штатском. Жена требует, чтобы привели понятых ее, а не тех, с которыми уже пришли люди. Но следователь не дает такой возможности, говорит: нет, пусть наши будут понятые. Сейчас мы были в подъезде, где проживает Вячеслав Мальцев. Обыск до сих пор еще проходит, в квартире сейчас находится маленький ребенок – дочка Вячеслава Мальцева. Его самого сейчас самолетом перевозят в Москву. Также известно, что Сергея Окунева тоже задержали, его увезли в Следственный комитет Саратова. У него тоже отняли фотоаппарат, телефон. У Вячеслава Мальцева также изъяли его технику, аппаратуру, телефоны, у жены тоже отобрали личные вещи.

–​ –​ Как вы считаете, с чем связаны эти обыски и задержание?

Наша власть так реагируют на правду

– Я считаю, что это просто политические репрессии, так как Вячеслав Мальцев является активным блогером. Наша власть так реагируют на правду, а как они сшивают и слепляют дела, мы все видели после 26 марта, когда наших соратников арестовывали по беспределу и лепили им всякие статьи. Судя по тому, что обыск у Мальцева происходил практически ночью, когда люди спят, обычно такие обыски проводят, когда какие-то уголовные дела. Пришли в 6 утра. Мы прочитали, что его обвиняют в избиении полицейского 26 марта. Но все выходы и прогулки 26 марта были сняты на камеру и мы знаем прекрасно, что он никого не избивал. Речь ни о каком избиении быть не может, это все прилеплено. Какие-то другие версии – не знаю. Вячеслав он человек законопослушный, я не думаю, что он стал бы кого-то избивать 26 марта. Пока, насколько мы знаем, в Москве Вячеслав Мальцев находится без адвоката.

По информации ТАСС, Мальцева задержали в рамках расследования уголовного дела о применении насилия к представителю власти в ходе митинга против коррупции в Москве 26 марта. По данным собеседника агентства, дело возбуждено по части 2 статьи 318 (применение насилия к сотруднику полиции, опасное для его жизни и здоровья).

Сейчас Вячеслава Мальцева этапируют самолетом в Москву, где в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о мере пресечения. По информации Леонида Волкова, главы предвыборного штаба Алексея Навального, после задержания Вячеславу Мальцеву стало плохо:

О сердечном приступе Мальцева также сообщил на своей странице в "Фейсбуке" националист Дмитрий Демушкин:

Алексей Навальный в своем блоге назвал задержание Вячеслава Мальцева "актом запугивания":

"Пишут, что Мальцеву выдвинули абсурдное обвинение в нападении на полицейского в Москве. Да даже в рамках этого, совершенно сфабрикованного дела, надо ли пилить ему дверь в квартире в Саратове, когда там семья и дети?

Понятно, что в первую очередь хотят закрыть Артподготовку, превратившуюся во влиятельное СМИ и организующую силу.

Понятно, что это акт запугивания –​ невозможно же арестовать сотни тысяч, вышедшие на акцию 26 марта. Невозможно и тысячи арестовать, да и сотни –​ тоже".

Вячеслав Мальцев – экс-кандидат в депутаты Государственной думы России от Партии народной свободы (ПАРНАС). В ходе дебатов в эфире федеральных каналов он призывал к импичменту президента Владимира Путина. В 2013 году Мальцев запустил видеоблог "Артподготовка".

13 апреля обыски прошли также и у товарищей Вячеслава Мальцева, в том числе у активиста Сергея Окунева. Окунева после обыска доставили в отдел полиции, однако, по информации активистов, его уже отпустили.

26 марта в Москве и в десятках городов России прошла антикоррупционная акция. Во время акции оппозиции в Москве были задержаны, по информации ОВД-инфо, более тысячи человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трем статьям УК РФ: ст. 213 "Хулиганство", ст. 317 "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и ст. 318 "Применение насилия в отношении представителя власти".