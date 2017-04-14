В Верховную Раду Украины подан законопроект о новых правилах поступления в вузы для крымских абитуриентов. Его авторы предлагают ввести для крымчан тысячу квотных бюджетных мест, но распространяться эти льготы будут только на четыре области: Херсонскую, Запорожскую, Одесскую и Николаевскую. Законопроект вызвал резкую критику экспертов в сфере образования и общественников, которые борются за упрощение правил поступления для крымской молодежи.

По уже существующим правилам, крымские абитуриенты могут поступать в украинские вузы двумя способами. Первый состоит в том, что молодые люди с полуострова могут экстерном пройти обучение в школах, расположенных на материковой Украине, и получить соответствующий сертификат государственного образца. С этим документом абитуриенты могут участвовать во внешнем независимом оценивании на общем основании. В этом случае крымчане не могут претендовать на какие-либо льготы и преференции.

Второй способ предполагает льготные бюджетные места и не требует от крымских абитуриентов обучаться экстерном в украинских школах. Чтобы воспользоваться им, желающим нужно обратиться в образовательные центры «Крым – это Украина», расположенные в 12 вузах в разных частях страны. Там крымчане должны сдать три экзамена: украинский язык, история Украины и один вступительный экзамен (устанавливает учебное заведение). В 12 вузах, в которых действуют центры «Крым – это Украина», для крымских абитуриентов предусмотрены квоты на бюджетное обучение. Их количество составляет 20 процентов от общего числа мест госзаказа.

Такая система действует в данный момент. Но на днях в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект № 6116, который предлагает новые правила для поступления крымских абитуриентов.

Три правки Спиваковского

Главным инициатором принятия законопроекта является народный депутат от Блока Петра Порошенко Александр Спиваковский, который возглавляет парламентский Комитет по вопросам образования и науки. До избрания в Верховную Раду он был первым проректором Херсонского государственного университета.

Законопроект № 6116 предполагает внесение трех правок в закон «О высшем образовании». Правка первая: крымским абитуриентам, получившим украинский сертификат об окончании школы, предоставляются квоты на бюджетное обучение в вузах четырех южных областей: Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской. Для поступления вместо ВНО им нужно сдать вступительные экзамены.

Правка вторая: размер квот составляет 1 тысячу мест госзаказа. И, наконец, правка третья: обеспечить углубленное изучение украинского языка крымским абитуриентам, поступившим по льготе.

Инициатор законопроекта Александр Спиваковский утверждает, что разработанный им документ увеличит возможности для крымчан получить украинское высшее образование.

Дети, которые сейчас находятся на временно оккупированной территории Крыма, лишены возможности в нормальном режиме проходить, например, ВНО, также у них проблемы с мобильностью

«Когда мы говорим о равных правах доступа к высшему образованию, мы должны учитывать, что дети, которые сейчас находятся на временно оккупированной территории Крыма, лишены возможности в нормальном режиме проходить, например, ВНО по украинскому языку. Более того, у них есть большие проблемы с мобильностью на материковую часть Украины. Поэтому мы через законопроект должны создать дополнительные условия», – сказал депутат в комментарии для Крым.Реалии.

Он обратил внимание на то, что в прошлом году через центры «Крым – Украина» поступили всего 153 крымчанина. В связи с этим, говорит нардеп, следует предоставить абитуриентам с полуострова больше возможностей. Спиваковский утверждает, что схема, изложенная в его законопроекте, не исключает уже существующей системы поступления для молодых людей из Крыма. По его словам, они могут существовать параллельно.

Соавторами законопроекта зарегистрированы 16 депутатов, представляющие разные фракции. В их число входит Николай Фролов, который до избрания нардепом был ректором Запорожского национального университета. А также Тарас Кремень – действующий профессор Николаевского национального университета.

Усиление дискриминации

Законопроект № 6116 подвергли резкой критике общественные организации, которые лоббировали принятие существующей системы поступления для крымчан. На днях они составили открытое обращение со своими замечаниями и предложениями и направили его спикеру Верховной Рады Андрею Парубию, а также главам профильных комитетов. Среди подписантов этого письма: Центр гражданского просвещения «Альменда», «Союз вынужденных переселенцев», «Евромайдан-Крым» и другие организации.

Они заявили, что законопроект № 6116 усилит дискриминацию школьников из Крыма. В частности, общественников не устраивает то, что поправки Спиваковского предполагают обязательное получение сертификатов об окончании школы. Но, по правилам министерства образования Украины, чтобы получить данные аттестаты даже через обучение экстерном, молодым людям необходимо сдать около 100 тематических контрольных и государственную итоговую аттестацию.

Фиксация количества школьников из Крыма, которым «разрешено» поступать в украинские вузы, может иметь негативные политические последствия

Второе замечание общественников касается того, что квоты для крымчан распространяются только на 4 области. По мнению авторов обращения, это порождает не только дискриминацию, но и «образовательную резервацию» для крымчан.

Не устраивает общественных деятелей и то, что для абитуриентов с полуострова устанавливается фиксированная квота размером 1 тысяча мест.

«Каждый год во временно оккупированном Крыму завершают обучение в школах более 10 тысяч выпускников, а до оккупации в вузы материковой Украины поступало несколько тысяч крымчан... Фиксация количества школьников из Крыма, которым «разрешено» поступать в украинские вузы, может иметь негативные политические последствия», – говорится в обращении.

Также общественники высказали мнение о том, что введение новых правил поступления может отпугнуть крымчан, из-за чего украинская вступительная кампания для крымских абитуриентов попросту сорвется.

ТНУ «​в пролете»​?

В проекте закона Спиваковского ничего не говорится о Таврическом национальном университете – единственном крымском вузе, который был воссоздан в Киеве в прошлом году. То есть тысяча квот для крымчан, предусмотренная в документе, на ТНУ не распространяется.

Ректор Таврического университета Владимир Казарин также раскритиковал законопроект № 6116 и заявил, что не видит в нем никакой целесообразности. По его мнению, главный недостаток поправок Спиваковского заключается в том, что, если они будут приняты, это не повысит мотивацию крымских абитуриентов поступать в вузы юга Украины.

Что, мы этим решением, обяжем тысячу человек из Крыма поступать в вузы этих четырех областей?

«Что, мы этим решением, обяжем тысячу человек из Крыма поступать в вузы этих четырех областей? Ну что, мы за руку их туда приведем? Наручники на них оденем? Как мы их обяжем это сделать? Я не могу понять, как инициаторы этого решения хотят добиться его выполнения на практике. Честно говоря, не вижу ни теоретической, ни практической целесообразности этого решения», – сказал ректор ТНУ.

По мнению Казарина, если вузы юга Украины хотят, чтобы к ним поступали крымчане, то им нужно совершенствоваться и становиться более конкурентоспособными. Такие меры, считает ректор Таврического университета, являются более эффективными, чем предлагаемые директивы сверху.

Интересно, что в прошлом году Верховная Рада приняла закон, похожий на проект Спиваковского, но касался он абитуриентов с оккупированных территорий Донбасса. Согласно принятым изменениям, молодые люди из неподконтрольных частей Луганской и Донецкой области получают льготные бюджетные места в вузах Донбасса, которые были эвакуированы на территории, которые контролируются украинскими властями. Инициатором данного законопроекта был народный депутат Виталий Курило – бывший ректор Луганского национального университета.

Эксперт аналитического центра CEDOS Егор Стадный считает, что принятие этих поправок привело к негативным последствиям для абитуриентов из Донбасса.

Это делает из них крепостных. Я уже молчу про интеграцию в общество

«Это делает из них крепостных. Это отображается на их дальнейшей конкурентоспособности, потому что они поступают в университеты, которые не дают того уровня образования, которые дают университеты в Киеве, Харькове, Львове. Я уже молчу про интеграцию в общество. Мне кажется, что интеграция в таком городке, как Старобельск, где сейчас этот Луганский национальный пребывает, гораздо меньше происходит, чем это происходило бы в том же самом Киеве или Харькове», – считает эксперт.

По мнению Стадного, законопроекта Спиваковского – это калька с законопроекта Курило, и в случае его принятия крымские абитуриенты станут «крепостными» вузов южной Украины. Эксперт считает, что автор проекта № 6116 лоббирует интересы собственного Херсонского государственного университета и добивается того, чтобы он получил бюджетные средства на подготовку студентов с Крымского полуострова.

Депутат Александр Спиваковский, отвечая на эту критику, говорит, что он действительно занимается лоббизмом, но лоббирует интересы не отдельных вузов, а всей Херсонщины и соседних областей. По его словам, принятие законопроекта повысит уровень образовательной сферы на юге Украины.

«Я же не лоббирую конкретный университет, мы лоббируем образовательную территорию Украины. Это граница, мы же понимаем, что граница в Харькове, граница – в Донецкой области, граница – в Херсонской области. Нет в Луцке, например, границы с Россией… Или вы считаете, что Луцкая и Херсонская области находятся в одинаковом положении? Поэтому есть национальная политика, которая лоббирует государственные интересы», – сказал народный депутат.

Спиваковский в комментарии для Крым.Реалии сказал, что знаком с критикой его законопроекта, но не согласен с ней, и намерен продвигать принятие своего документа Верховной Радой. Он надеется, что это случится до начала вступительной кампании 2017 года.