Специально для Крым.Реалии

Если вдумчиво «посерфить» по интернет-страницам севастопольских и крымских изданий, можно выделить словосочетания, наиболее часто используемые представителями российской власти. Прежде всего это различные оттенки вероятного будущего: «может стать», «будет», «хотят сделать», «появится» и т.д. По прошествии трех лет после аннексии Крыма уже понятно, что в основном это – обещалки и враки, но большинство жителей полуострова этого не замечают. То, что обещали в 2014-м, сегодня уже забыто, а каждый новый день сулит очередные заманчивые перспективы.

Причем, некоторым месседжам представителей власти можно верить, но большая часть звучных информационных поводов все же представляет из себя банальную «лапшу на уши».

«Не верю!»

В этом разделе собраны некоторые из озвученных прожектов нынешних крымских и севастопольских руководителей.

Рассказывая о будущем экономическом чуде на полуострове, аборигенам сообщили, что в Крыму хотят создать аналог «Кремниевой долины», причем сделать это за пять лет. Два года уже прошли, а подвижек в этом направлении никаких нет. Такая же судьба похоже постигнет первый в Крыму технопарк, который «может появиться в Севастополе». Не верю.

Некоторым месседжам представителей власти можно верить, но большая их часть все же представляет из себя банальную «лапшу на уши»

​Также не верю в то, что по всему Южному берегу Крыма построят автобаны с тоннелями, над Севастопольской бухтой – канатную дорогу, а в Бельбеке – аэровокзал. Потому что Медведев сказал прошлым летом, что денег нет и надо держаться. Какая уж тут канатка.

Крым сможет обеспечить себя молоком через 7-10 лет, – рассказывал в 2015-м замминистра сельского хозяйства Крыма Николай Полюшкин. А министр сельского хозяйства республики Виталий Полищук тогда же говорил, что реализация инвестиционного проекта по строительству в Первомайском районе современного животноводческого комплекса позволит увеличить валовый объем производства молока в Крыму в 2,5 раза. Не верю. Корове не только пастбища и корма нужны (которые можно завезти), но и вода для питья. В условиях Крыма она выпивает в сутки от 70 до 100 литров воды. Или 25-36 кубов в год. А с водой на полуострове сейчас сами знаете как. Поэтому – не верю.

«В Севастополе хотят построить крупный логистический центр», – рассказывали басни пропагандисты. Не верю. Логистика в Крыму тупиковая, так как порты не работают из-за санкций. Проще через Новороссийск грузы доставлять и там логистический центр отстроить.

А еще, оказывается, «Крым хотят превратить в центр перевалки нефти» и кластер для этого создать. Ну, причина неверия здесь та же, что и в случае с логистическим центром, – тупик.

Говорят, что «в Северном Крыму хотят развивать овцеводство и виноградарство». Тоже как-то не верится. Овцам пастбища нужны, а в Красноперекопском районе, в Присивашье травка не очень, много солончаков. Возможно, по этой же причине здесь никогда в промышленных масштабах не выращивали виноград.

Кроме обещаний «экономического чуда», есть еще сказки, которые можно назвать антисанкционными. Дескать, скоро все это отменится, вон к нам иностранцы уже ломанулись

​Совсем недавно руководители Севастополя пообещали, что на «7 километре» построят вокзал, оптовый рынок и парковки. За счет частных инвестиций и с конечным сроком в 2020 году. Доверия не вызывает. Сроки уж больно короткие, и кто будет инвестором непонятно.

Кроме обещаний «экономического чуда», есть еще сказки, которые можно назвать антисанкционными. Чтобы уверенность народу внушать в светлом будущем. Дескать, скоро все это отменится, вон к нам иностранцы уже ломанулись.

Так, тогда еще полномочный представитель президента РФ в Крымском федеральном округе Олег Белавенцев предложил создать в Севастополе Торговый дом Никарагуа. А чрезвычайный и полномочный посол Республики Никарагуа в России Хуан Эрнесто Васкес Арайя ему в этом подыграл, сообщив, что республика готова поставлять в Крым некоторые продукты. Дальше обещаний, естественно, не пошло, поскольку одно дело визиты делегаций из стран третьего мира, а другое – торговые отношения. Посему – не верю.

Из этой же серии обещания итальянцев выращивать в Крыму буйволов, а кубинцев – построить в Севастополе фабрику по фасовке кубинского кофе. Обещать – не значит жениться. Не верю.

Вот еще несколько «перлов» из общей антисакционной лапши: «Scorpions могут выступить в Крыму», «в Крыму могут устроить чемпионат мира по автозвуку», «к 2019 году в Севастополе появится спорткомплекс мирового уровня». «Скорпы» выступать на аннексированном полуострове отказались, чемпионат мира прошел в Новосибирске, а спорткомплекс мирового уровня Севастополю просто не нужен, поскольку никто не приедет сюда на соревнования.

И на закуску обещания, которые можно назвать несбыточными, а некоторые – даже фантастическими. Так, «крымчан хотят напоить дождевой водой из искусственных туч», «власти России хотят, чтобы Крым стал круглогодичным курортом», «подземные кафе хотят разместить на Матросском бульваре», «в Севастополе появится подводный отель для дайверов», «в Крыму появятся поселения с этнокварталами». Всему этому – не верю. Разве что под этнокварталами не понимаются гетто.

Однозначно верю

Среди разномастных и разношерстных посулов особо выделяются те, в которые веришь сразу и бесповоротно. Касаются они духовных скреп и превращения полуострова в сплошную военную базу.

Российские стратеги неуверенно чувствуют себя на отжатой территории, поэтому надо ощетиниться ракетами во все стороны. Очень даже верю

​Я ни секунды не сомневаюсь, что «в Крыму, возможно, появится танковая армия», что «ВДВ могут развернуть десантно-штурмовой полк в Крыму», что «в Севастополе за 40 миллиардов создадут комплекс для Минобороны» и что «в Севастополе будут ремонтировать ракетные комплексы С-400 «Триумф». Оборона и «оборонка» в России – это святое. Верю.

Также однозначно верю, что «Крым застроят жильем для военных», а «на Севморзаводе построят корабль-беспилотник» и «аэродром для беспилотников построят на мысе Херсонес». Российские стратеги неуверенно чувствуют себя на отжатой территории, поэтому надо ощетиниться ракетами во все стороны. Очень даже верю.

«В Крыму появится первый в России морской полигон Воздушно-космических сил» – верю, верю, верю.

«В Крыму появится ракетный комплекс шахтного типа» – ну куда ж без него? Конечно, верю!

Чтобы контролировать перемещения граждан по сплошной военной базе, «окрестности Севастополя хотят патрулировать с помощью беспилотников» и «в лесах вокруг Севастополя хотят организовать видеонаблюдение». Это современные крымские реалии. Истинно верю.

А еще Крым – это одна большая скрепа «русского мира». Именно поэтому «в Крыму хотят создать «православный Артек», «у входа в Балаклавскую бухту будет воссоздана часовня «Ворота Балаклавы», «в Севастополе хотят создать Мемориальный парк в честь «Русского исхода», «в Севастополе хотят восстановить памятник Сталину и поставить памятник Потемкину».

Чтобы разобраться во всей этой информационной галиматье, крымчанам стоит почаще включать в себе «режим Станиславского» и говорить: «Не верю!»

​По этой же скрепной причине «в Крыму хотят создать казачье войско», «адмирала Нахимова хотят канонизировать», «на Федюхиных высотах может появиться военно-исторический парк», а «в Керчи вместо районной поликлиники хотят открыть музей ВОВ» и «в Севастополе на мысе Хрустальном могут открыть музей Второй обороны города». Не сомневайтесь, так и будет. Верьте.

Также стоит безоговорочно верить тем новостям, которые обещают власти распил федеральных или местных денег. Если вдруг прочитаете, что «набережные Коктебеля и Николаевки хотят реконструировать в едином стиле» или что «Севастополь может стать городом фонтанов», обязательно верьте. Это истина.

Ну, а если серьезно, чтобы разобраться во всей этой информационной галиматье, крымчанам стоит почаще включать в себе «режим Станиславского» и говорить: «Не верю!». Тем более что актеры из нынешних крымских и севастопольских руководителей и политиков никудышные.

Геннадий Кравченко, крымский обозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове