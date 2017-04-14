24 апреля состоится апелляционный суд по делу крымского активиста Алексея Ефремова, которого вместе с его товарищем, активистом Дмитрием Кисиевым российские власти полуострова обвинили в организации несанкционированных акций и сопротивлении сотрудникам полиции.

26 марта в Крыму и соседней России прошли антикоррупционные акции протеста. Сторонники российского оппозиционного политика Алексея Навального организовали в Симферополе и Севастополе несколько одиночных пикетов. В итоге задержали около 10 человек. Двух из них – Дмитрия Кисиева и Алексея Ефремова – признали виновными в совершении административного правонарушения и осудили за неповиновение сотрудникам полиции. Кисиев был приговорен к 10 суткам административного ареста, Ефремову был назначен штраф в размере 500 рублей.

По словам Алексея Ефремова, свою гражданскую позицию он сформировал еще до 2014 года, когда стал активистом общественной организации «Новые люди Крыма». После аннексии полуострова перерегистрировать ее в российском правовом поле активисты не стали, но работать продолжили.

Ефремов признается, что его активная гражданская позиция стала источником проблем. По словам активиста, на него стали оказывать давление в администрации симферопольской школы, где он работал учителем.

Меня не увольняли, но сократили количество часов. Постоянно вызывали и придирались к моей работе

​«Мне нравилось работать с детьми, как географ по образованию часто выводил их на экскурсии. Но из-за своей гражданской позиции стал неугоден руководству. Меня не увольняли, но сократили количество часов до трех в неделю. Постоянно вызывали и придирались к моей работе, я раза три писал объяснительные, а на четвертый раз сказал, что давайте сразу заявление на увольнение напишу», – рассказал Ефремов.

С целью оказания правозащитной помощи Алексею Ефремову с ним встретился координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров. По словам правозащитника, после знакомства с активистом он убедился, что крымское гражданское общество гораздо многограннее, чем может показаться.

«На мой прямой вопрос, какой позиции придерживается Алексей – пророссийской или проукраинской, он ответил, что придерживается прокрымской позиции, и его интересует именно Крым и состояние гражданского общества в Крыму. Вот такая позиция, на мой взгляд, заслуживающая уважения», – рассказал он Крым.Реалии.

Как оказалось, это не первый случай проблем с российской системой у Алексея Ефремова. Еще два года назад он вышел на акцию в поддержку крымскотатарского телеканала «ATR» и был привлечен к административной ответственности.

Ко мне обратилась студентка с просьбой помочь организовать и снять видеообращение против закрытия ATR. Перед съемкой за нами следили люди из органов. Позже к ней пришли на факультет, напугали ее, и она отказалась участвовать

​«Когда российские власти решили закрыть «ATR», ко мне обратилась студентка, крымская татарка, с первого курса истфака с просьбой помочь организовать и снять видеообращение против закрытия телеканала. Перед съемкой за нами следили люди из органов. Позже к ней пришли на факультет, напугали ее, и она отказалась участвовать. Я не отказался и еще десять студентов, в итоге семерых тогда задержали, меня и двух семнадцатилетних девочек-первокурсниц из КИПУ (Крымского инженерно-педагогического института – КР) судили по статье 20.2. (КоАП России – «нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» – КР)», – рассказал правозащитнику Алексей Ефремов.

Сейчас инициативная группа Дмитрия Кисиева и Алексея Ефремова работает над планами на будущее. Однако пока в их рядах нет единого мнения – стоит ли официально регистрировать свое общественное объединение.

«Впереди у нас новые мероприятия и новые публичные акции. Лично я для себя выбрал путь гражданского активиста и назад уже не поверну», – заявил Алексей Ефремов.