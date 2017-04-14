15 апреля Северная Корея будет отмечать 105-ю годовщину со дня рождения основателя государства Ким Ир Сена. Традиционно эта страна отмечает подобные даты запусками ракет. Вопрос о Северной Корее в последние дни вышел на первые позиции геополитики. Эта тема обсуждалась во время визита государственного секретаря США Рекса Тиллерсона в Москву, ее обсудили и президенты США и Китая Дональд Трамп и Си Цзиньпин.

В 2012 году по случаю 100-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена Северная Корея запустила баллистическую ракету со спутником на борту. В 2016-м ‒ к его дню рождения приурочила испытания новой ракеты средней дальности. Вероятно, считают обозреватели, нечто подобное Пхеньян сделает и в этом году.

Северная Корея формально еще с 50-х годов находится в состоянии войны с США и Южной Кореей. Новый виток напряжения начался на этой неделе, когда президента США Дональд Трамп заявил, что не потерпит провокаций Пхеньяна.

Президент Трамп как верховный главнокомандующий Вооруженных сил США отправил к Корейскому полуострову авианосную корабельную группу во главе с авианосцем ВМС США «Карл Винсон» ‒ как полагают, в попытке дать сигнал Северной Корее относительно ее амбиций развивать ядерное оружие и баллистические ракеты вопреки резолюциям Совета безопасности ООН. В ответ Пхеньян пригрозил ядерной атакой в ответ на возможную агрессию со стороны США.

Хотя, как заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, американская авианосная группа в Тихом океане осуществляет регулярный маршрут.

Авианосная группа осуществляет регулярный маршрут, поэтому я бы не додумывал ничего относительно ее нынешнего места пребывания

«Авианосная корабельная группа во главе с авианосцем «Карл Винсон» в рабочем порядке находится в Тихом океане. Ее движение осуществляется в соответствии с военным планом. Нет какой-то конкретно определенной цели в ее нынешнем курсе. Авианосная группа осуществляет регулярный маршрут, поэтому я бы не додумывал ничего относительно ее нынешнего места пребывания», ‒ заявил Тиллерсон во время визита в Москву.

О необходимости денуклеаризации Корейского полуострова заявили и в Москве. И этот вопрос стал едва ли не единственной точкой соприкосновения российского визита госсекретаря США.

«Несмотря на все весомые нюансы, мы имеем общее стремление, чтобы урегулировать эту проблему исключительно политическими, мирными средствами, добиться денуклеаризации Корейского полуострова путем переговоров», ‒ заявил глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции с Рексом Тиллерсоном.

Трамп привлекает Китай

Вашингтон похоже хочет привлечь к решению этой проблемы Пекин. На этой неделе президент США Дональд Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин провели очередной телефонный разговор, посвященный действиям Северной Кореи.

В МИД Китая сообщили, что Си сказал Трампу, что Пекин готов сотрудничать с США над остановкой северокорейской программы ядерного оружия, но хочет мирного решения конфликта. Кроме того, китайский руководитель выразил желание сотрудничать с Вашингтоном для ядерного разоружения Корейского полуострова.

Дональд Трамп, в свою очередь, написал в Twitter, что имел «очень хорошую беседу... с президентом Китая об угрозе из Северной Кореи».

Перед этим разговором Трамп писал, что Вашингтон «решит проблему» действий Северной Кореи самостоятельно, если Пекин не предпримет больше усилий для обуздания ядерной программы Пхеньяна.

В марте Северная Корея запустила в сторону Японского моря четыре баллистические ракеты. Еще один пуск состоялся 5 апреля, накануне визита в США лидера Китая Си Цзиньпина. Пхеньян и ранее неоднократно нарушал шесть резолюций Совета безопасности ООН, требующих положить конец деятельности КНДР в ракетной и ядерной областях. В последние месяцы Пхеньян снова активизировал ракетные испытания.