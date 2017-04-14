Три года назад Украина начала антитеррористическую операцию на Донбассе. За это время, по данным ООН, число жертв вооруженного конфликта достигло почти 10 тысяч человек, ранения получили более 22 тысяч. Более 1,5 миллиона человек, по данным Минсоцполитики Украины, выехали из Донецкой и Луганской областей. Западные партнеры настаивают, что единственными инструментами давления на Россию остаются дипломатия и санкции, а Минские мирные соглашения не имеют альтернатив.

«Когда я смотрю видео того времени, у меня ком в горле стоит: я вижу утраченные шансы», ‒ говорит заместитель украинского министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, вспоминая события апреля 2014 года.

На Донбассе он был с начала вооруженного конфликта: сначала в роли волонтера, а позже ‒ председателя Луганской областной военно-гражданской администрации. Сегодня Тука убежден: у Украины был абсолютно реальный шанс подавить «русскую весну» на первом этапе.

«В Харькове, Одессе, Запорожье, Днепре мерзавцев, которые пытались создать новороссийские образования, не поддержали, в первую очередь, местные власти. Там, где они не получили поддержки, им сразу создали сопротивление, и вся эта сволочь получила по зубам», ‒ говорит Тука. Три года назад, по его мнению, Киеву не хватило решимости для внедрения действенных механизмов борьбы.

Юрист организации «Восток SOS» Алена Лунева в комментарии Радіо Свобода отмечает: сегодня официальный Киев отмежевывается и от оккупированных территорий, и от людей, которые там проживают. Лунева признает: за три года украинские законодатели и Кабмин разработали ряд нормативных документов, определяющих статус и социальные права таких лиц. Однако реальная жизнь часто отличается от того, что прописано на бумаге.

«Я не вижу потуг или движений государства для решения конфликта и работы с людьми, которые живут на временно оккупированной территории. Это уже не линия разграничения, а граница с дополнительным требованием получить разрешение для пересечения», ‒ утверждает юрист.

По ее словам, нерешенными остаются проблемы жилья для переселенцев, льгот для абитуриентов и возможности голосовать. Не облегчают жизнь ни торговая блокада, ни остановка транспортного сообщения. Переселенцы почувствовали себя ненужными на подконтрольных Киеву территориях, утверждает Лунева, ‒ прошлой весной многие из них вернулись на оккупированную территорию Донбасса.

Министерство социальной политики Украины 3 апреля отчиталось, что взяло на учет более полутора миллиона человек из Донбасса и Крыма. По состоянию на 30 марта 2017 года государство предоставило 764 669 гривен получателям помощи.

Кремль не собирается замораживать конфликт на Донбассе ‒ Козий

Военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий убежден, что война в Донбассе завершится не скоро. По его словам, в Москве не планируют замораживать этот конфликт, ведь стратегия точечных ударов постепенно истощает Киев и позволяет постоянно дестабилизировать социальную и экономическую ситуацию в Украине. Это прекратится только при условии, если власть в России изменится в результате демократических выборов, считает Козий.

Эта война вызвана конфликтом между президентом и народом Российской Федерации

«Эта война направлена не на решение какого-то конфликта с точки зрения Украина-Россия. Эта война, скорее всего, вызвана конфликтом между президентом и народом Российской Федерации», ‒ говорит Козий в комментарии Радіо Свобода. ‒ Страх из-за того, что рано или поздно ты должен уйти в никуда, заставляет этого «пацана» делать определенные вещи, которые ему позволили долго-долго «царствовать на славу».

За счет Донбасса Россия психологически готовит свою армию к тому, что Украина ‒ это враг, которого можно и нужно уничтожать, утверждает эксперт. Он приводит пример работы с молодежью на оккупированных территориях, где подросткам проводят военные игры вроде советских «зарниц», а из России на Донбасс высылают курсантов училищ проходить военную службу.

На Западе понимают, что установление мира мало зависит от Киева, утверждает немецкий политолог и эксперт Института евроатлантического сотрудничества Андреас Умланд. Однако на столе западных партнеров Украины лежат только такие инструменты, как дипломатия или санкции.

Умланд не исключает, что последние могут даже усилить, но это зависит от внутриполитической ситуации западных стран. В частности, речь идет о выборах во Франции и Германии, и стратегии внешней политики новой администрации США. Ни один из этих факторов пока предсказать невозможно, подчеркивает эксперт.

Запад надеется на то, что санкции со временем приведут к изменениям в политике России

«Я думаю, что Запад все же будет поддерживать Украину, потому что ему ничего не остается. Уже вложили очень много средств и энергии в это все. Запад надеется на то, что санкции со временем приведут к изменениям в политике России», ‒ считает Умланд.

Министры европейских государств, которые в последнее время посетили Украину, отмечали: альтернативы Минским соглашениям нет, а дальнейшее урегулирование зависит от дипломатии.

Георгий Тука в интервью Радіо Свобода сказал, что сейчас мы являемся свидетелями перехода к «соревнованиям экономик» Украины и ее союзников против экономики государства-агрессора. По его словам, победу одержит тот, кому ресурсов хватит на дольше.