«Все разграбили и раздолбали» – из крымских сетей

Решение российской власти Крыма продать завод шампанских вин «Новый Свет» возмутило жителей полуострова. Свое возмущение крымчане высказывают в соцсетях, но некоторые выражают готовность пойти дальше.
На прошлой неделе назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в фейсбуке, что собирается продать «Новый Свет». Это решение он объяснил тем, что крымский «завод с большой историей и традициями» сейчас «не может претендовать даже на 0,5% рынка».
Крымчан пояснения Аксенова не впечатлили.
Кто-нибудь объяснит фразу "Завод производит 1,5 млн. бутылок, что при обороте 400 млн. рублей составляет сущие копейки"? Какая экономическая формула позволяет сделать вывод, что если кисло, то треугольник не равнобедренный?
Доколе Аксенов и компашка будут дербанить имущество крымское. Не можете эффективно управлять, наймите специалистов. А если денег Сереже на понты не хватает, пусть сократит свое потешное войско.
Итак бегом марш, все на продажу, кинотеатры, заводы, все что не успели еще украсть, продать срочно. Даже при Украине до такого не додумались...
Ну, Украина очень мягко и любя относилась, по сравнению с поблядителями (
Распродажа истории, не побоюсь этого сравнения! Шампанское Новый свет! Князь Голицын! В поселке любили бывать многие знаменитые и высокопоставленные люди России. Федор Шаляпин, хорошо пел после шампусика. Продадут, изменят. И как у нас умеют не в лучшую сторону!..
Разве кому еще не понятно что власть в Крыму захвачена барыгами и гопниками да еще и с криминальным прошлым!!!!! Не умение созидать а только отжимать и продавать!!!!! Выражаю протест против продажи завода шампанских вин Новый Свет основанного Львом Голициным!!! ЭТО НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ!!!
я ПРОТИВ!!! к сожалению, это, наверное все, что я могу сделать…
Стоп! Неужели не хватает примеров! Все распродано! За копейки продавали наши заводы! Одумайтесь! Какие иностранные инвесторы! Да всех потом нашей же метлой и на улицу! Стоп!!!
Да че уж там, продавайте все. И про холопов не забудьте. Сами поете санкции снимут вот-вот, а на деле? Не втерпеж?
да что ж вы все продаете? деребаните? неужели мало наворовали - не хватает?
Надо закупать, товарищи. Лучше вина нет. И теперь уже не будет. Никогда. Тут еще и модернизация Массандры. Тоже ведь исчезнет как вид. Одно название останется. Чертова глобализация. Погоня за деньгами. Соболезнования Новому свету. Я оды пела этому шампанскому, особенно розовому. Пойду плакать…
Хочется плакать от безысходности и стыда за КРым. Все разграбили и раздолбали. Крымхлеб, Крыммолоко, КРымРоза, Ароматику. Все. Снести, чтобы продать за бабки, вывести в офшор свои сребреники... Ну предатели своего народа, что с ними делать…
Есть разные мнения о том, какая судьба ждет «Новый Свет» после его продажи: от модернизации производства до ликвидации предприятия и застройки его территории.
Да, было только два естественных производства по шампани. Новый Свет и Абрау-Дюрсо. Варвары пришли
Надо что-то делать. Таких инвесторов, каких находит совмин нельзя на выстрел подпускать к историческому и культурному достоянию. Развалят ради сиюминутной выгоды. Вон что делается с историческими особняками на ЮБК. Царев в санатории Кирова все нахер развалил, а ему дают и дают.
Понятно)) Новому Свету предстоит тотальная застройка)) интересно можевеловую рощу сохранят или тоже пойдет "под благоустройство"?
Кирдык заводу, Голицын в гробу перевернется.
Участники обсуждения пишут, что завод специально сделали убыточным, чтобы выставить его на продажу.
А мы думали в сказку попали? В стану фантастически добрых и честных дяденек? Да украинские комерсы дети по сравнению с российскими акулами..Через год-два ваще ничего в крыму не останется.. Лишь тоска да печаль..
Некоторые пророссийски настроенные крымчане высказались за то, чтобы объединиться и бороться против продажи «Нового Света».
Пора, Крым в опасности! Вопрос- как победить "победителей" ?
...Все города Крыма стонут от произвола Мы все на осадном положении
Борцуни 800 левела.
В ходе обсуждения выяснилась интересная деталь: крымский завод «Новый Свет» избежал международных санкций.
Якщо українці не займатимуться окупованим Кримом їм ніхто не буде займатися.
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