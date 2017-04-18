«Чечня – территория беспредела»

​Российские писатели, музыканты, журналисты высказывают поддержку "Новой газете", сотрудники которой заявили, что их жизнь может быть в опасности после публикации о преследованиях и убийствах геев в Чечне. Вслед за журналистами "Новой газеты" угроз удостоились и сотрудники "Эха Москвы": муфтий Чечни заявил, что они "встали на сторону шайтанов, порочащих чеченский народ", а депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев назвал журналистов радиостанции "госдеповскими агентами" и "провокаторами".

1 апреля "Новая газета" сообщила о массовых задержаниях и пытках жителей Чечни, подозреваемых в нетрадиционной сексуальной ориентации. Редакции известны имена как минимум троих погибших. Власти Чечни назвали публикацию клеветой и пообещали "возмездие подстрекателям", а муфтий Чечни Салах Межиев заявил, что журналистов ждет "кара Аллаха".​

Лидер группы ДДТ музыкант Юрий Шевчук опубликовал открытое письмо министру Чечни по национальной политике, печати и информации Джамбулату Умарову в защиту журналистов "Новой газеты". Шевчук убежден, что "Новая газета" борется за конституционные права граждан, "кем бы они ни были, и в каких бы регионах эти права ни нарушали". По мнению музыканта, если власти Чечни не согласны c последними публикациями в "Новой газете", им следует провести расследование. Если же факты не подтвердятся, подавать в суд. "Кстати, так всегда нам говорит и Владимир Путин", – говорится в письме Шевчука.

Музыкант отметил, что СМИ нужны для того, чтобы указывать на недостатки, а не для того, чтобы "с утра до ночи хвалить начальство". Шевчук призвал власти Чечни решать все проблемы цивилизованным путем, успокоить людей и не допускать в 21-м веке казней без суда и следствия.

В поддержку "Новой газеты" также выступили журналисты, литераторы и ученые из Ассоциации "Свободное слово". Они опубликовали заявление солидарности с журналистами "Новой газеты" и "Эха Москвы". Об этом в фейсбуке сообщил издатель Сергей Пархоменко.

Угрозы в адрес радиостанции "Эхо Москвы" поступили после того, как главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов вступился за коллег из "Новой газеты". В своем блоге на сайте радиостанции Венедиктов обратил внимание на резкие заявления спикеров Чечни, призывавших к возмездию за публикации в "Новой газете". "Такие призывы провоцируют фанатиков и ставят под удар выполняющих свой долг журналистов", – написал главред "Эха Москвы". В том же сообщении Венедиктов раскритиковал "отстраненную позицию" федеральных российских властей и правоохранительных органов, которые не торопятся высказываться и реагировать на подстрекательские заявления из кавказской республики.

"Генеральная прокуратора и Юрий Чайка, Следственный комитет и Александр Бастрыкин, ФСБ и Александр Бортников, Росгвардия и Виктор Золотов, МВД и Владимир Колокольцев – вы ждете чего? Пока ваши центры "Э" гоняются за подростками с кедами, у вас под боком выросла наглая, бесконтрольная, вражеская государству сила, которая смеет угрожать гражданам России", – написал Венедиктов.

Венедиктов провел аналогии между высказываниями чеченского духовенства в адрес журналистов и призывами к расправам над журналистами со стороны запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". Последнее и вызвало резкую критику в Чечне.

Муфтий Чечни Салах Межиев счел слова главного редактора "Эха Москвы" оскорблением чеченского народа, которое "нельзя забыть и оставить без внимания". "Я официально заявляю, что все шайтаны, а людьми их назвать никак нельзя, по всей строгости закона ответят за клевету. И будет спрос без срока давности, ведь Всевышний Аллах терпелив и, если не в этом мире, то в мире праведном они понесут наказание, кара Всевышнего за неправду и клевету велика", – написал муфтий.

Реакция поступила и от представителя светской Чечни – депутата Госдумы Шамсаила Саралиева, который заявил, что "таких как Венедиктов, даже на коленях стоящих, опасно прощать". Саралиев добавил, что "Бог видит все, справедливое возмездие, которого вы так боитесь, действительно существует, и никому его не избежать".

Среди тех, кто выразил солидарность "Новой газете" и "Эху Москвы" – писатель Владимир Войнович:

У нас нет государства, которое может защитить своих граждан

– Я думаю, когда представители какой-то местной власти угрожают журналистам, значит, центральной власти у нас нет. Значит, у нас нет государства, которое может защитить своих граждан от людей, которые будут вершить суд по своему разумению.

– Почему чеченские чиновники, представители духовенства ведут себя так?

– Потому что им это позволяют. Я даже не знаю, называть ли их чиновниками. Там разные люди – чиновники, представители духовенства, просто какие-то люди. Как им позволяют, так они себя и ведут. Они решили, что нужно распространить законы шариата, или вообще просто беззаконие, на всю территорию России.

– Почему публикация "Новой газеты" вызвала такую агрессивную, болезненную реакцию в Чечне?

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– Они сильно возбудились, потому что они привыкли возбуждаться по любому поводу. Потому что для них закон не писан! Они делают, что хотят. Они чинят расправы, над кем хотят. Когда они кому-то угрожают, это становится опасно. Убили Политковскую, убили Эстемирову, убили Немцова. Дела или не раскрыты, или полураскрыты. Никто не отвечает за преступления. Значит, все возможно.

– После угроз в адрес "Новой газеты" угрожали также и "Эху Москвы", которые заступились за своих коллег. И сейчас все эти письма в поддержку "Новой газеты" в поддержку "Эха Москвы" пишут писатели, журналисты. А какой-то внятной понятной реакции государства нет. Почему?

– Потому что у нас такое государство. У нас нет внятной реакции государства на многие вещи, не только на угрозы, но и на реальные убийства. Например, на убийство Немцова у нас до сих пор нет реального ответа государства. Следствие явно идет не по следу, а где-то мимо него.

– Стоит ли коллегам из "Новой газеты", из "Эха Москвы" опасаться этих угроз? Насколько они реальны?

– Когда огласка есть, тогда есть надежда на то, что эта огласка подействует. Но там какие-то люди малоуправляемые. Конечно, журналистам "Новой газеты" и "Эха Москвы" следует опасаться, если действуют какие-то силы, которые чувствуют свою полную безнаказанность, когда законы РФ на них не распространяются. На первую реакцию "Новой газеты" последовали просто новые угрозы. Конечно, мы видим сейчас, что Чечня – это территория "беспредела". Там правозащитников в лучшем случае обливают зеленкой или еще чем-нибудь. Угрожают им, останавливают их. Была история с автобусом, из которого высадили, а автобус сожгли...

"Чечня – территория беспредела"

​– А сама история, которую описывает "Новая газета", что геев в Чечне преследуют, убивают, – если это все правда, о чем это свидетельствует?

– Все свидетельствует о том, что законы РФ, законы цивилизованного общества там, в Чечне, не действуют. Они говорят, что в Чечне никаких геев нет. Такого просто не может быть, потому что геи есть везде. Нет никаких территорий, где бы они не рождались. Но есть территории, где их убивают, – считает писатель Владимир Войнович.

После выхода публикации в "Новой газете" о преследованиях, пытках и убийствах жителей Чечни, подозреваемых в гомосексуальных связях, в центральной мечети Грозного прошло экстренное собрание представителей 24 чеченских вирдов, исламских богословов и лидеров общественного мнения республики. По результатам этого собрания была принята резолюция, второй пункт которой редакция воспринимает как призыв к расправе над журналистами.