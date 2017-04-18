Аннексия Крыма: главный путинский просчет?

Специально для Крым.Реалии

История не знает сослагательного наклонения. Но в случае с аннексией Крыма украинские политики, военные и эксперты периодически возвращаются к событиям весны 2014 года. Они размышляют над простым и одновременно сложным вопросом: можно ли было предотвратить аннексию полуострова? Объективный анализ показывает, что шансов у Киева тогда было немного.

Когда началось вторжение в Крым, министр обороны и руководитель Генштаба заявили, что мы можем поднять по боевой тревоге пять тысяч боеспособных войск

На днях начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко рассказал, что в начале российской оккупации Крыма украинские военные намеревались осуществить десантную операцию. По его информации, планировалось взять под контроль аэродромы и усилить войсковую группировку на полуострове. Глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский, занимавший в 2014 году должность и.о. главы Администрации украинского президента, назвал слова Муженко «бредом».

«По информации начальника Генштаба, когда началось вторжение в Крым, министр обороны и руководитель Генштаба заявили, что мы можем поднять по боевой тревоге пять тысяч боеспособных войск. Мне странно, что господин Муженко сейчас это заявляет, рассказывая, что он мог группировку россиян, которая насчитывала до 50 тысяч, ими выбить», – сказал Пашинский в эфире «5 канала».

На тех совещаниях, в которых я принимал участие на тот момент времени, не звучало уверенности со стороны военных о готовности на какую-то операцию

Бывший народный депутат Андрей Сенченко, весной 2014 года занимавший пост заместителя секретаря СНБО, высказался более сдержанно. Он заявил, что в начале аннексии украинские военные не были готовы противодействовать оккупации полуострова.

«Я в тот период времени наблюдал за этим, можно сказать, со стороны, у меня было столько полномочий, сколько есть у одного из 450 депутатов. По крайней мере, на тех совещаниях, в которых я принимал участие на тот момент времени, не звучало уверенности со стороны военных о готовности на какую-то операцию. Мне кажется, что это задним числом пытаются себя представить в более благопристойном виде», – отметил Сенченко.

Какое это имеет значение для крымчан? Жители полуострова, прежде всего, должны понять, что Путин готовился обречь их на кровавую бойню с последующим «спасением». Из всего объема скопившейся за три года информации можно сделать вывод, что весной 2014 года Кремль готовился к аннексии Крыма, но не в том формате, как это произошло в итоге. Российский президент Владимир Путин и военно-политическое руководство России изначально пытались сделать процесс более гладким и без заметного участия «зеленых человечков», дабы у международного сообщества было меньше претензий.

Напомним, что в начале марта 2014 года у Путина на руках было разрешение Совфеда на использование «ограниченного контингента» российских войск на территории Украины, обращение «легитимного» президента Виктора Януковича, крымская «самооборона» и множество заранее завербованных агентов в Крыму и на востоке страны, которые провоцировали беспорядки. Из российской телевизионной пропаганды напрочь исчезло выражение «украинские власти», его заменяли на «хунту», «нацистов», которые якобы по указке Запада совершили «государственный переворот». Общественное мнение в Крыму и на востоке страны готовили к тому, что новые власти будут низложены или Украина рухнет как государство.

Тогда расчет Москвы был простым и циничным одновременно: новые власти в Киеве бросают все силы на Крым, где вступают в бои с местной «самообороной»; на восток Украины заходит российская армия с «легитимным» Януковичем и членами его команды в обозе. В Донецке они объявляют себя настоящей властью и публично призывают Путина помочь в подавлении «государственного переворота». Как впоследствии проговорился тогдашний спикер Госдумы Сергей Нарышкин, поход на Киев и боевые действия они планировали завершить за три-четыре дня. Одновременно с этим на полуострове полным ходом готовятся к «референдуму», по итогу которого Севастополь аннексируется Кремлем, а Крым переводят в статус протектората. Виктор Янукович признает его результаты, подписывает соответствующие соглашения с Путиным, полностью возвращая Украину в орбиту влияния Москвы.

В таком случае и речи бы не шло о блокировании полуострова. Украина и далее могла поставлять продукты, воду, электричество и промышленные товары. Суетливые действия Кремля во время «переходного периода» красноречиво свидетельствуют, что у российских властей не было плана на случай логистических проблем со стороны Перекопского перешейка. Российские стратеги изначально не учитывали такую возможность.

При реализации указанного сценария, западные санкции, скорей всего, были бы косметическими. Владимир Путин и его команда рассчитывали таким образом обвести цивилизованный мир вокруг пальца, но не получилось. России пришлось прибегнуть к неприкрытой оккупации по двум причинам. Первое. Руководство в Киеве так и не решилось на операцию в Крыму. Во многом из-за плохого состояния Вооруженных сил, разваленных спецслужб и правоохранительных органов. Это не значит, что власти вообще не задумывались о ситуации в республике. Впоследствии бывший путинский представитель Олег Белавенцев вспоминал, что они угрожали сбить самолет секретаря СНБО Александра Турчинова, который планировал прилететь в Крым для предотвращения оккупации.

Изначально Кремль планировал устроить кровавую баню именно на полуострове, свалив всю ответственность на «киевскую хунту»

Второе. После митинга 26 февраля 2014 года в центре Симферополя, Москва уже не была уверена в спокойном проведении «референдума» без участия «зеленых человечков». Именно после протестов начался захват административных зданий. Это был наименее выгодный сценарий. И уже в начале войны на Донбассе российские функционеры поняли, что подставились, действуя слишком открыто. Впоследствии путинский советник Сергей Глазьев, раздавая по телефону инструкции агентам, возмущенно заявлял, что Москва не может открыто посылать войска в Украину. Нужны были «обращения» на имя Путина со стороны областных советов и общественности, выступавшей против Евромайдана.

Крымские «власти» периодически утверждают, что Владимир Путин «спас» крымчан от войны. Хотя изначально Кремль планировал устроить кровавую баню именно на полуострове, свалив всю ответственность на «киевскую хунту». Ирония ситуации в том, что Москва сделала все, чтобы война в Крыму так или иначе началась. Украина сохранилась как государство, и законный собственник рано или поздно потребует свое имущество обратно.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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