«Духовный самострой» в Ушаковой балке

Ушакова балка – «легкие» Нахимовского района Севастополя и крупнейшая зеленая территория всей Корабельной стороны. Это место два столетия назад выкупил русский адмирал Федор Ушаков и завещал использовать в качестве места отдыха для горожан. На территории природного памятника сохранились старинные акведуки, растут краснокнижные фисташковые деревья, а с пологого восточного склона балки открывается вид на Севастопольскую бухту.

В начале 2016 года Русская православная церковь публично заявила о намерениях построить на территории природного памятника храм-часовню имени святого Гурия Таврического. Причины, побудившие священнослужителей начать возведение храма, назывались самые разные, в том числе и социальные: многие местные жители пожилого возраста, а также семьи с детьми нуждаются в наличии поблизости культового сооружения – часовни.

Нам уже не впервые приходится «отбивать» территорию балки от претензий лиц самого разного статуса

«Нам уже не впервые приходится «отбивать» территорию балки от претензий лиц самого разного статуса. В 2011 году тут уже пытались построить храм, но жители возмутились. Тогда церковь, видимо, решила отступить. Позже прямо посреди парка начали какой-то спорткомплекс строить, тогда горсовет междусобойчиком выделил организаторам строительства землю, все документы оформил, но мы снова начали поднимать волну недовольства и балку отстояли», – вспоминает жительница прилегающей к Ушаковой балке улицы Макарова Светлана (имя изменено по ее просьбе – КР).

Неожиданный конфликт

Нынешний конфликт с церковью возник для жителей Нахимовского района достаточно неожиданно: «В апреле 2016 года представители РПЦ нас фактически поставили перед фактом, что, мол, тут вот будет стоять часовня, – продолжает Светлана. – Мы начали разбираться и выяснили, что несколькими месяцами ранее, в январе, они «по-тихому» провели общественные слушания, куда пригласили только «своих», все хором проголосовали «за» и проект утвердили».

Даже при поверхностном ознакомлении бросается в глаза отсутствие исторической справки на указанную территорию, а также двух важных разрешительных заключений

Противники возведения храма настаивают на необъективности общественных слушаний, на которых рассматривался вопрос строительства храма. Кроме того, по их мнению, у церкви отсутствует ряд важных разрешительных документов, без которых возведение данного объекта будет незаконным.

«Представители церкви показывали пакет документов, который якобы позволяет им хоть сегодня начать строительство, – говорит Крым.Реалии житель Нахимовского района Станислав. – Но даже при поверхностном ознакомлении бросается в глаза отсутствие исторической справки на указанную территорию, а также двух важных разрешительных заключений: экологического и архитектурного».

Тогда жители Нахимовского района обратились к депутату Законодательного собрания Вячеславу Горелову, который выяснил, что строительство фактически было одобрено департаментом внутренней политики (нынче реформирован в департамент общественных коммуникаций – КР). При проведении общественных слушаниях проект храма получил положительные заключения от Общественно-экспертного совета при губернаторе, ГКУК «Севастопольский городской национально-культурный центр» и ГБУК «Национальный музей героической обороны Севастополя».

Журналисты севастопольского издания «Примечания» со ссылкой на анонимный источник в правительстве утверждают, что в то время (начало 2016 года – КР) на чиновников оказывалось активное давление со стороны экс-губернатора Сергея Меняйло, который совместно с благочинным отцом Сергием (Халютой) лоббировали выделение земли под застройку.

Искусство созидать

«Мы создали инициативную группу и начали бить тревогу. Обратились в ОНФ (Общероссийский народный фронт – КР). Они провели здесь выездное заседание. Были представители с нашей стороны и со стороны церкви. К слову, было много казаков, пытавшихся нас «научить жизни». Были достаточно эмоциональные выступления с обеих сторон. Решить проблему обещали как можно скорее, но до воз, как говорится, и ныне там», – сказал Станислав.

Часовня, о которой вы говорите, временная, является подарком Севастополю от мэра Москвы Сергея Собянина

Представители севастопольского благочиния сообщили Крым.Реалии, что их позиция заключается не в обострении конфликта, а в созидании: «Церковь никогда не стремилась к разрушению. Наша задача – созидать. Часовня, о которой вы говорите, временная, является подарком Севастополю от мэра Москвы Сергея Собянина. Она очень маленькая, без фундамента, площадью около 40 квадратных метров. Поэтому все претензии отдельных жителей о том, что она перекроет им доступ в парк, или загородит вид на бухту, несостоятельны», – заявили представители благочиния.

Следует отметить, что участок, выделенный церкви правительством Севастополя составляет 1800 квадратных метров. Вопрос, для чего при столь скромных масштабах строительства выделяется такая обширная территория, остается открытым. Впрочем, у местных жителей есть своя версия, объясняющая подобное недоразумение.

«Дело в том, что никакого недоразумения тут нет. По нашим данным, кроме, собственно, храма, который действительно небольшой, здесь планируют оборудовать лавку для торговли утварью, предприятие по производству свечей и еще какие-то помещения хозяйственные при церкви. Вот и получается, что все это займет почти 2 гектара», – сказал Крым.Реалии один из жителей Корабельной стороны, пожелавший остаться анонимным.

Наш собеседник отказался назвать источник вышеизложенной информации, сказав, что его публикация «может навредить».

Любое увеличение нагрузки на почву может спровоцировать оползень. Кроме того, на территории Ушаковой балки растет краснокнижный первоцвет

Председатель Общественного экологического совета Севастополя Маргарита Литвиненко считает возведение храма в Ушаковой балке потенциально опасным по целому ряду причин: «Во-первых, восточный склон балки опасен схождением оползней. Судя по травянистому покрову, который там произрастает, подземные воды в этой местности, находятся близко к поверхности, поэтому любое увеличение нагрузки на почву может спровоцировать оползень. Кроме того, на территории Ушаковой балки растет краснокнижный первоцвет, уничтожение которого запрещено», – заявила Литвиненко.

На сегодняшний день, жители Нахимовского района собрали около 500 подписей против строительства храма, кроме того, 250 человек подписали соответствующую петицию на сайте «Change.org». В то же время, горожане подчеркивают, что выступают не против храма или церкви, а против застройки единственного доступного «зеленого» массива в их районе.

«Мы ведь не выступаем категорически против церкви. Мы все люди и понимаем, что решением любого конфликта должен быть консенсус. Для нас он следующий: балка остается природной территорией и развивается исключительно как парк, а часовню мы предлагаем передвинуть к перекрестку между улицей Макарова и улицей Героев Севастополя. На территории этого «клина» между улицами как раз поместится часовня в 40 квадратных метров», – рассуждает Светлана.

Перспективы развития

Горожане считают, что Ушакову балку необходимо развивать в качестве исторического памятника, поскольку вдоль заказника проходит оборонительная стена 1-го и 2-го бастионов. Жители предлагают обустроить для гостей Севастополя туристический маршрут вдоль указанных объектов, который бы заканчивался на Малаховом кургане.

Руководитель севастопольского госучериждения «Центр развития туризма» Александр Железняк считает развитие пешеходного маршрута нецелесообразным, настаивая на развитии Ушаковой балки, как особо охраняемой природной территории.

«Сейчас Ушакова балка – один из самых заброшенных «зеленых» участков в городе. Его нужно привести в порядок и, на мой взгляд, он должен в перспективе стать крупным парком. Ведь Ушакова и Аполлонова балки – единственные подобные участки Корабельной стороны. Говорить о пешеходном маршруте, я считаю, нецелесообразно, поскольку не вижу у него туристических перспектив», – сообщил Крым.Реалии Железняк.

В конце февраля текущего года департамент имущественных и земельных отношений принял решение изменить некоторые параметры участка, выделяемого под строительство церкви, заявив, что «отодвинет» его границы на 150 метров. Таким образом, участок не будет затрагивать территорию природного заказника. Соответствующий документ был направлен из правительства в Законодательное собрание Севастополя.

«Эти ответы мы расцениваем пока что, как обычные отписки. На сегодняшний день госакт, выданный правительством церкви, не аннулирован, кадастровый номер участка остается прежним, поэтому никаких реальных подвижек нет. И по разговорам, которые ходят среди местных жителей, я знаю, что представители церкви хотят строить именно на территории балки, поэтому добровольно сдаваться они тоже не будут», – подытожил житель Нахимовского района Станислав.

В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове