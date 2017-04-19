Крым.Реалии: 9 месяцев блокировки

На прошлой неделе от наших читателей стали поступать сообщения о частичной разблокировке Крым.Реалии на полуострове. Некоторые крымские провайдеры действительно открыли доступ к сайту, однако для значительной части пользователей он по-прежнему закрыт. Руководство Радіо Свобода и правозащитники считают, что блокировка – это незаконный акт российской власти, ограничивающей возможность крымчан узнавать объективную информацию о ситуации на полуострове.
Сообщения о разблокировке сайта начали поступать в редакцию Крым.Реалии 14 апреля. Оказалось, что некоторые крымские операторы прекратили ограничивать доступ к сайту – на него можно беспрепятственно зайти со смартфона или планшета.
По информации читателей, Крым.Реалии продолжают блокировать провайдеры «Ардинвест» в Симферополе и OneCity в Ялте. Некоторые поставщики интернета закрывают доступ частично: в определенные часы на него можно зайти, а иногда – нет. Как сообщают, это касается севастопольских провайдеров SevStar и SuperSky, а также бахчисарайских «Миранда медиа», «КТС», «Оранж» и «Гигабайт».
Без следа и следствия
Первые попытки заблокировать Крым.Реалии на полуострове в мае 2016 года предприняла назначенный Россией прокурор Крыма Наталья Поклонская. В прошлом году она заявила, что Роскомнадзор блокирует доступ к сайту, поскольку ресурс «распространяет публикации экстремистского содержания». В итоге сайт Крым.Реалии заблокировали на территории России и аннексированного Крыма.
Руководство корпорации Radio Free Europe / Radio Liberty (Радио Свободная Европа / Радио Свобода) осудило действия силовиков и расценило их как акт агрессии и цензуры.
Это акт агрессии, ипользованный для лишения аудитории в России и Крыму доступа к правде об аннексии
«Это акт агрессии, использованный под возмутительным предлогом экстремизма для введения цензуры против Радио Свободная Европа / Радио Свобода и лишения аудитории в России и Крыму доступа к правде об аннексии», – заявил тогда вице-президент Радио Свободная Европа – Радио Свобода Ненад Пеич (сейчас он главный редактор Радио Свобода – КР).
Через сутки – 13 мая – доступ к сайту был полностью восстановлен без объяснения причин, однако 1 августа Крым.Реалии снова заблокировали на полуострове. На этот раз ни прокуратура, ни другие крымские органы власти не пояснили, на основании чего к сайту был закрыт доступ. В редакцию Крым.Реалии не поступало никаких предупреждений либо замечаний от Роскомндзора.
Позиция российских властей
Корреспонденты Крым.Реалии неоднократно обращались в Роскомнадзор с просьбой объяснить причины блокировки сайта на территории Крымского полуострова. Однако там игнорировали информационные запросы и воздерживались от комментариев.
Только в конце декабря 2016 года Роскомнадзор дал официальный ответ по поводу причин блокировки сайта общественному движению «Крымский антикоррупционный фронт «Тайган». В своем письме регулятор указал, что доменное имя ru.krymr.com отсутствует в Едином реестре запрещенных сайтов. То есть Роскомнадзор заявил, что не блокировал сайт Крым.Реалии.
Глава «Крымского антикоррупционного фронта «Тайган» Галина Ломакина отправила аналогичный запрос в подконтрольное России Министерство внутренней политики Крыма. Оттуда общественникам пришел противоположный ответ.
Юридических оснований для блокировки Крым.Реалии нет
«Генеральная прокуратура Российской Федерации, поддержав позицию крымской прокуратуры, подготовила требование в Роскомнадзор об ограничении доступа к сайту. В настоящее время... доступ к интернет-ресурсу «Крым.Реалии» заблокирован», – сообщается в официальном ответе ведомства, который пришел общественникам в конце февраля этого года.
Пытаясь разобраться в ситуации, «антикоррупционный фронт» направил еще один запрос – в прокуратуру Крыма, подконтрольную России. Там подтвердили, что в конце апреля 2016 года их ведомство направило в Генпрокуратуру России заключение о необходимости ограничения доступа к сайту Крым.Реалии. При этом в официальном ответе прокуратуры Крыма говорится, что доменное имя ru.krymr.com отсутствует в Едином реестре запрещенных сайтов. То есть крымская прокуратура также подтвердила, что юридических оснований для блокировки сайта Крым.Реалии нет.
Негласное распоряжение
В России доступ к Крым.Реалии открыт для всех пользователей, но на территории аннексированного Крыма ряд провайдеров блокируют сайт. Причем делают это в обход процедуры, предусмотренной российским законодательством.
Блокировка происходит на уровне интернет-провайдера – он получает гласное или негласное распоряжение
«Блокировка происходит на уровне интернет-провайдера. Он получает какое-то гласное или негласное распоряжение – мол, пожалуйста, такой сайт блокируйте. И этих разных провайдеров много. Некоторые из них блокируют, а некоторые – не блокируют. Главный вопрос в том, кто это распоряжение присылает», – считает специалист по кибербезопасности Николай Костинян.
Обойти блокировку Крым.Реалии не сложно – нужно сделать несколько кликов мышкой. Один из самых простых способов – установить на компьютер или мобильное устройство программу Psyphon3.
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