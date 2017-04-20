Newsweek обращает внимание на намерение российских конструкторов создать «умные» шрапнели для уничтожения беспилотников противников. Автор Washington Post видит иронию в самопозиционировании России на политической арене, а колумнист New Arab оценивает шансы Кремля стать глобальным союзником Поднебесной.

Российский режим проводит хорошо организованный курс на утверждение глобального политического господства правых, рассказывает в беседе с Washington Post автор книги «Конец Европы: диктаторы, демагоги и начало темных времен» американский журналист-международник Джеймс Кирчик.

«Россия во многом позиционирует себя в мире как последнего защитника национальной суверенности и традиционных ценностей», ‒ говорит Кирчик. Его коллега и собеседник Джонатан Кейпхарт замечает, что такая ее позиция представляется иронической как для нации, аннексировавшей Крым и ставящей под угрозу суверенитет соседей, таких как Украина и страны Прибалтики.

Переживет ли НАТО то, что Россия дестабилизирует Европу «на каждом фронте»?

Главное, что заставляет волноваться Кирчика, ‒ переживет ли НАТО то, что Россия дестабилизирует Европу «на каждом фронте», и то, что Америка сейчас впервые имеет антиевропейского президента, «в лучшем случае апатичного, если не враждебного к важнейшим институтам, которые помогали Европе быть единой и независимой с 1945 года».

Другое его предостережение ‒ усиление антисемитизма, который он называет наиболее сокрушительной традицией Европы. Эта тенденция выражена, в частности, в попытках возглавленного националистами венгерского правительства убрать из школьных учебников упоминания о причастности Венгрии к Холокосту.

Отвечая на вопрос, может ли Европа пережить агрессивность Путина и капризность Трампа, Кирчик отметил: «Если и будет что-то вроде возрождения европейского духа, оно случится в странах Центральной и Восточной Европы ‒ таких как Украина или Эстония, там, думаю, знают цену этим вещам значительно лучше, чем мы здесь».

«Это не только Трамп: Brexit и выборами во Франции Россия культивирует глобальное движение правых»

Россия разрабатывает шрапнельные боеприпасы калибра 30 и 57 миллиметров для поражения дронов, пишет Дамиен Шарков в статье для американского еженедельника Newsweek.

«Для обеспечения эффективности в борьбе с беспилотными летательными аппаратами нам нужно развивать шрапнельные боеприпасы для поражения малоразмерных целей», ‒ заявил главный конструктор российского научно-производственного объединения «Прибор» Олег Чижевский.

Идея – в разработке «умной» шрапнели: перехватчик приближается к цели и запускает облако обломков

Российский военный аналитик лондонского Королевского Объединенного института оборонных исследований Игорь Сутягин говорит, что новое оружие будет «качественной заменой» имеющимся в России антидронным установкам: «Шрапнель ‒ это наболее естественный путь обезвреживания дронов. Новая идея заключается в разработке «умной» шрапнели: перехватчик приближается к цели и запускает облако миллионов обломков. Гораздо сложнее поразить беспилотник с ракетой».

Научный сотрудник Центра США по военно-морскому анализу Майкл Коффман отмечает, что разработка будет «быстрым решением проблемы» для России, которой до сих пор не хватало способности обезвреживать беспилотники.

Автор статьи напоминает, что Украина не так давно жаловалась на неспособность дронов, предоставленных США, противостоять атакам поддержанных Россией сепаратистов на востоке.

«Россия может начать стрелять «умной» шрапнелью по дронам»

Китайско-российский союз мог бы стать реальностью, ведь «в течение десятилетия интерес дипломатично изолированной России к Китаю подогревался», пишет в колонке для издания New Arab журналист-расследователь Навид Ахмад. Впрочем, как отмечает он, для этого российскому лидеру придется согласиться с доминированием Поднебесной.

Аннексия Крыма, говорится в материале, показала пределы возможного сближения Москвы с Пекином. Китай не демонстрировал свою поддержку ни России, ни Украине. Однако китайские банки согласились с западными санкциями против России.

Перспективы китайско-российских отношений можно назвать разве что «браком по расчету»

На фоне пике цен на нефть и резкого падения рубля Москва обратилась к Пекину с просьбой предоставить ей политическую поддержку и инвестиции. Поскольку соседи урегулировали свой пограничный спор в 2008 году, Путин отменил десятилетний мораторий на экспорт новейшей военной техники, а также позволил китайским компаниям инвестировать в нефтяную разведку и инфраструктуру у себя на Дальнем Востоке и в Сибири. Пекин, в свою очередь, обеспечил сделку по приобретению 24 реактивных истребителей СУ-35 и большого количества зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф».

Автор материала считает, что Кремль, скорее всего, больше не будет заключать соглашений о предоставлении оружия своему мощному восточному партнеру, опасаясь, что тот начнет его воспроизводить. Он напоминает, что в июне 2015 года Путин заявил, что Россия не будет формировать военный союз с Китаем и руководствоваться «глобальным подходом». Но ей также придется несколько умерить стремление взять бразды правления в свои руки: «Российская политика глобального разрушения не гармонирует с условной китайской доктриной мирного сосуществования. В отличие от своего большого соседа, Пекин хочет сотрудничать с Западом. В 2015-м году Китай продал США товары на сумму 598 миллиардов долларов и 583 миллиарда долларов получил за них от Европы», ‒ отмечает Ахмад. Поэтому, по его словам, перспективы налаживания китайско-российских отношений можно назвать разве что «браком по расчету».