В Министерстве обороны России сообщили, что проводят итоговую проверку за зимний период обучения корабельных соединений, береговых войск и морской авиации Черноморского флота. На морском десантном полигоне Опук в оккупированном Крыму в рамках командно-штабного учения флота артиллерийские подразделения подавили огневые точки условного противника на побережье. Для этого использовались реактивные системы залпового огня «Град», самоходные артиллерийские комплексы и буксируемые гаубицы. Также был задействован комплекс беспилотных летательных аппаратов «Форпост» – для контроля за качеством выполнения огневых задач. (Видео Reuters)