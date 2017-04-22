Одним из важнейших событий нынешней весны в Крыму призван был стать Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ). С его помощью подконтрольные Кремлю крымские власти в очередной раз хотели продемонстрировать внимание зарубежных политиков и бизнесменов к Крыму, несмотря на санкции Запада.

По оценкам организаторов форума, в нынешнем году в Ялту приехало более 200 гостей из 46 стран мира: Китая, Вьетнама, Бразилии, Монголии, Великобритании, Палестины, США, Турции и стран ЕС. Участников ЯМЭФ заочно поприветствовал российский президент Владимир Путин, а заинтересованность Европы в Крыме должен был продемонстрировать привет от итальянского экс-премьера Сильвио Берлускони, который пообещал содействовать в отмене санкций против России. «Санкции, под которыми находится Россия, и, в частности, Крым, должны быть сняты как можно быстрее. Я надеюсь, что президент США Дональд Трамп тоже придет к этому», – передал слова своего однопартийца сенатор Бартоломео Амидеи.

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​Политическая поддержка

Наиболее многочисленной на форуме в Ялте оказалась группа итальянцев – порядка 50 человек, среди которых – сенаторы, представители региональных советов, политики и бизнесмены. Кстати, некоторые из них уже побывали в аннексированном Крыму ранее, а в этот раз привезли с собой новых персон для знакомства с полуостровом и имитации массовости.

Остается только догадываться, какие «широкие права в России» получили крымчане, когда из трех языков, названных в крымской «конституции» государственными, в официальной сфере используется только один – русский

Выступая на форуме, итальянцы говорили о санкциях, о «правильном выборе» крымчан и роли России. Сенатор, член партии «Лига Севера» Серджио Дивина даже позавидовал жителям Крыма, которые в 2014 году сделали «большой шаг к автономии и независимости». «Это позволяет народу жить свободно, проводить свои решения, а местным властям – нести прямую ответственность перед своими избирателями», – подчеркнул член партии «Лига Севера», которая ратует за независимость северо-итальянских областей. Остается только догадываться, какие «широкие права в России» получили крымчане, когда из трех языков, названных в крымской «конституции» государственными, в официальной сфере используется только один – русский; когда за фото с украинским флагом крымчане получают штраф от российского суда. «Независимость» Крыма сводится к согласованию всех действий с Москвой.

Сенатора поддержал и глава итальянской «делегации», депутат регионального парламента Венеции Стефано Вальдегамбери, призывающий рассматривать Россию в рамках общеевропейской цивилизации от Парижа до Владивостока. «Для нас Россия – составная часть общеевропейской цивилизации. А те, кто действует против России, коренным образом ошибаются», – резюмировал он, подчеркнув, что у Европы нет будущего без тесных взаимосвязей с Россией.

Санкционный вопрос

Главный темой на форуме, которая звучала в речах иностранцев и крымчан, стал вопрос санкций против России в целом и Крыма в частности. «Мы в октябре прошлого года были здесь, и мы видим нашу миссию в том, чтобы объяснить Европе, что санкции должны быть сняты», – говорит Роберто Чамбетти, президент регионального совета Венето – того самого совета, депутаты которого в мае 2016 года осудили политику ЕС в отношении Крыма и попросили правительство Италии отменить «бесполезные санкции» против Москвы. Несмотря на то, что аналогичные решения были приняты еще рядом североитальянских парламентов, итальянское правительство не собирается менять свой внешнеполитический вектор, оставаясь верным приоритетам ЕС.

Против санкций выступил один из наиболее важных гостей форума – депутат Европарламента из Румынии Лаурентиу Ребега, один из вице-президентов политической группы «Европа наций и свободы», члены которой не скрывают своих националистических взглядов. «Безусловно, европейцы уже понимают, какие большие убытки они несут с потерей российского рынка – они оцениваются в более чем $150 млрд. Европейцы выступают за снятие этих экономических санкций», – высказался якобы от имени всего Евросоюза депутат.

Согласно данным европейских экономистов, ущерб ЕС от антироссийских санкций в 2015 году составил 17,6 млрд евро

Однако, откуда взялись такие баснословные суммы убытков Европы, остается загадкой. Согласно данным европейских экономистов, ущерб ЕС от антироссийских санкций в 2015 году составил 17,6 млрд евро. При этом, по подсчетам аналитиков, даже без санкций на фоне снижения товарооборота прибыль от внешнеторговых операций с Москвой сократилась бы на 22 млрд евро.

Поэтому для Европы санкции – это не такая уж большая экономическая проблема, чего не скажешь о России, экономика которой уверенно движется в бездну. Вот и старается Кремль использовать любые возможности и каналы коммуникации для того, чтобы разрушить европейское единство и добиться отмены западных запретов.

Инвестиционные проекты: от завода до гольфа

Вторая важная задача, которую ставили перед собой организаторы ЯМЭФ – привлечь в Крым иностранные инвестиции. И западные бизнесмены обещали построить на оккупированном полуострове заводы и разбить поля для гольфа.

«Я уверен, что адаптированный для Крыма план развития гольфа в Крыму позволит привлечь не только игроков из России, но и со всего мира, которые приедут посмотреть, что здесь сделано», – говорит председатель совета директоров компании RTF из Франции Доминик Фаш.

Его турецкий коллега планирует построить в курортном Крыму предприятие по производству бурильного оборудования и цементный завод. При этом санкций турецкий бизнесмен не боится, подчеркивая, что бизнес стоит вне политики и ему абсолютно все равно с кем работать в Крыму. «Никакого давления со стороны Украины мы не опасаемся, это торговля и бизнес, мы вправе работать с любыми бизнес-партнерами. Сейчас мы больше хотим работать с Россией, а не с Украиной», – подчеркивает президент компании «Надже» Айдемир Зорал.

Однако неясно, какая судьба ожидает такой завод в случае очередного ухудшения российско-турецких отношений. После турецкого «ножа в спину» осенью 2015 года российские власти Крыма отказались от всех турецких инвестпроектов (на сумму примерно в $500 млн). В случае новой конфронтации турецкий заводик в Крыму могут просто национализировать, выплатив потом компенсацию в размере пару сотен долларов.

Бизнесмены из Греции осторожно рассказывали о том, что, несмотря на санкции, они уже ведут бизнес в Крыму, но не будут разглашать имена его участников, опасаясь все тех же санкций. «Это происходит под давлением европейских санкций, и это надо учитывать, поэтому не будем называть персоналии, но наши предприниматели работают в Ялте, Симферополе, Севастополе, занимаются строительством отелей и поставками техники», – подчеркнул председатель Общества дружбы «Греция-Россия» Павлос Христоу.

Крымские надежды

На фоне этих бравурных речей иностранцев крымские власти стремились показать, что идут они верной дорогой и что скоро Крым превратится в «Мекку» для инвестиций. Так, генеральный директор дирекции по управлению российской Федеральной целевой программы (ФЦП) «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года» Андрей Никитченко ожидает основного притока инвестиций на полуостров после 2020 года, когда завершится действие ФЦП. «Задача самой ФЦП заключается в том, чтобы снять инфраструктурные ограничения, которые сдерживают приток частного капитала, способствовать развитию социально-экономической сферы в Крыму. Есть все основания полагать, что после реализации ФЦП в Крыму будет поток инвестиций», – прогнозирует он.

Непонятно только одно: почему без российской ФЦП Крым в 2013 году получил только в качестве прямых иностранных инвестиций $1,6 млрд, а по итогам 2016 года – общий объем притока капитала составил только 40 млрд рублей (чуть более $700 млн).

Сопредседатель «Деловой России» и председатель правления фонда «ЯМЭФ» Андрей Назаров призвал инвесторов не медлить и как можно быстрее приходить с деньгами на полуостров, чтобы успеть занять наиболее прибыльные ниши. «Хотелось бы отметить, что сейчас очень выгодное время для инвестирования в Крым, поскольку через 10 лет, когда Крым будет лучше Лазурного берега, здесь будет стоять очередь, первые получают все», – отметил он. После таких слов перед глазами так и встает картинка «Лазурного берега» Ялты: выкорчеванные пальмы, умирающий морской порт, огражденный ржавым забором…

Крупный иностранный инвестор в Крым не пойдет, опасаясь санкций, отменять которые в Европе пока никто не собирается

Но в целом, при пафосе и бравурных речах, экономический результат Ялтинского форума вряд ли будет существенным – крупный иностранный инвестор в Крым не пойдет, опасаясь санкций, отменять которые в Европе пока никто не собирается. Большой российский бизнес не заходит на полуостров по той же причине. Поэтому крымским властям приходится рассчитывать только на деньги из российского бюджета и компаний средней руки, которые не в состоянии реализовать серьезные проекты на полуострове.