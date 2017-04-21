Крымские чиновники и подконтрольные им СМИ в последние два дня активно рекламируют полуостров, зазывая туда потенциальных инвесторов. В рамках третьего экономического форума в Ялте арендовали пятизвездочный курортный комплекс «Мрия Резорт», где в картинках представляют крымские инвестплощадки и разъясняют, как обходить западные санкции. Кто рискнул вложить средства в спорную территорию, выясняли Крым.Реалии.



Ялтинский экономический форум проводят на полуострове в третий раз при содействии подконтрольного Москве крымского правительства и Администрации президента России. В этом году генеральным партнером форума выступил РНКБ – российский государственный банк, фигурант западных и европейских санкционных списков.

Пять звезд и тысячи цветов

Еще одним новшеством этого года стало оформление места проведения форума. Как пишет рупор подконтрольных России крымских властей «Крыминформ», специально к мероприятию залы пятизвездочной гостиницы украсили тремя тысячами крымских калл и тюльпанов. «Мы разгрузили большую фуру с горшечными растениями, специально привезенными из Голландии, еще одна газель, груженая керамикой и кашпо. Для украшения мероприятия в основном используются цветы премиум-класса, такое мероприятие достойно особых цветов», – рассказывает флорист-декоратор из России, специально приглашенный для оформления залов в Ялте.

Инвесторам не только презентуют потенциал Крыма, но и негласно разъясняют, как обходить западные санкции

​Ялтинский форум организаторы позиционируют как международный за счет участия в нем групп иностранных граждан, которые якобы представляют инвесторов из Европы. Им не только презентуют потенциал Крыма, но и негласно разъясняют, как обходить западные санкции, развивая бизнес на полуострове.

Есть уже и первые соглашения, подписанные главой подконтрольного России правительства Крыма Сергеем Аксеновым с инвесторами. Но среди них не оказалось ни одного европейского. Желающие вкладывать средства в непризнанную территорию нашлись только среди крымчан. Исключением стали немногочисленные проекты бизнесменов из соседней России.

Мясо-молочный комплекс

Одно из инвестсоглашений Аксенов торжественно подписал с ООО «Крыминвестстрой».

Проект предполагает создание в Крыму комплекса по производству и переработке мяса и молока. Его планируют построить в течение пяти лет в Ленинском, Кировском, Сакском районах полуострова и Феодосии. Мощность комплекса рассчитана на 30 тысяч свиноматок, 4,8 тысячи голов крупного рогатого скота дойного стада с комбикормовым заводом. Стоимость проекта – 18 миллиардов рублей.

ООО «Крыминвестстрой», по данным российской налоговой, зарегистрировано в Феодосии меньше года назад с уставным капиталом в 10 тысяч рублей, принадлежит предпринимателю Ольге Александровой. Однако фирма не имеет опыта в мясо-молочном производстве. Основным видом ее деятельности является строительство зданий и автодорог. Фирма также занимается мониторингом состояния окружающей среды, гидрометеорологией и стандартизацией.

Застройка Евпатории

Еще один инвестпроект будет реализован в Евпатории местным ООО «Ривьера». Глава подконтрольной России администрации города Андрей Филонов подписал соглашение, предполагающее застройку курортного города западного Крыма.

Здесь, согласно проекту, должны возвести многофункциональный, рекреационно-развлекательный и жилой комплексы на общую сумму 6 миллиардов рублей.

Фирма «Ревьера», по данным российского реестра, зарегистрирована в одной из квартир по улице Тимирязева в Евпатории. Предприятие занимается ресторанной деятельностью и торговлей продуктами питания, парфюмерными и косметическими товарами. Какой-либо еще информации об этом инвесторе в открытом доступе нет.



Птицефабрики с российским капиталом

Инвестсоглашение на 8,5 миллиардов рублей подписано Аксеновым с ООО «Черноморская агропромышленная компания», которое намерено создать в Крыму птицеводческий комплекс.

«Уже через год планируется запуск первой линии – птицефабрики мощностью 25,5 тысячи тонн в год. Далее будет запущена еще одна линия аналогичной производственной мощности. Птицеводческий комплекс станет первой ступенью создания многопрофильного Черноморского мясного кластера, в рамках которого планируется наладить производство курятины, свинины, мяса крупного рогатого скота и мясопродуктов глубокой переработки. Собственные средства инвестора составляют 30% от заявленной суммы инвестиций, остальные планируется взять в кредит», – сообщает «Корпорация развития Республики Крым».

ООО «Черноморская агропромышленная компания», согласно данным российского реестра юрлиц, тоже зарегистрирована в крымской глубинке – селе Красногвардейское Советского района. Среди ее собственников есть российская фирма из Белгородской области, торгующая животными, их мясом и шкурами.

«Черноморская агропромышленная компания», согласно учредительным документам, занимается разведением крупного рогатого скота, свиней и сельскохозяйственной птицы, рыболовством, переработкой овощей и другой деятельностью.



Провластные партнеры

В рамках инвестфорума также был подписан ряд меморандумов о сотрудничестве. Но эти документы носят декларативный характер, и планов по реализации конкретных проектов не содержат.

Отдельное соглашение о сотрудничестве Аксенов подписал с крымскими представителями общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

В России она объединяет около 450 тысяч предпринимателей, которые работают «в тесном диалоге с властью». В Крыму организацию представляет Сергей Лапенко – депутат подконтрольного России горсовета Симферополя от «Единой России». В прошлом он представлял в горсовете Партию регионов и возглавлял Симферопольскую городскую организацию «Молодые регионы». В 2014 году он призывал всячески противостоять иностранному вмешательству в дела Украины. А когда полуостров был захвачен российскими военными, резко изменил свои лозунги и влился в ряды «единороссов». Теперь он представляет крымский бизнес.