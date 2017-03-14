Инвестиции в Крым: миф или реальность

Специально для Крым.Реалии

В 2014 году Россия много обещала Крыму, в том числе и миллиардные инвестиции, которые только и ждали светлого часа, чтобы прийти на полуостров. После аннексии прошло три года, а объем капиталовложений никак не может достичь украинского уровня.

В последний год перед аннексией в Крым инвестировали 15,5 млрд гривен ($1,9 млрд по курсу 2013 года), согласно данным Госстата Украины. Основными видами инвестиций стали банковские кредиты (37,4%), средства предприятий (27,1%) и средства населения на строительство жилья (23,7%). Больше всего денег вложили в промышленность (50,1%) и строительство (28%).

После прихода на полуостров российской власти индекс инвестирования резко пошел вниз. В 2014 году объем инвестиций в Крым снизился в 2,8 раза, по сравнению с предыдущим годом, и составил всего 26,5 млрд рублей ($697 млн). В 2015 году на полуострове отчитались о притоке средств в размере 47,6 млрд рублей, что по курсу 2015 года составило $784 млн. Таким образом, реальный прирост в сравнении с 2014 годом достиг $87 млн. Однако догнать, а тем более перегнать уровень 2013 года оказалось делом невозможным.

На Сочинском форуме подписали ряд проектов более чем на 11 миллиардов. Но ни одного проекта пока нет в промышленности

При этом кардинально изменились схемы вложения средств: если ранее в промышленность Крыма вкладывали около половины средств, то после прихода России – лишь 24,2% (в 2015 году), да и то половину этой суммы направили в сферу добывающей промышленности и распределения энергоресурсов, то есть отрасли, которые достаточно быстро окупаются. А вот в машиностроение россияне вкладывать не спешат, что подтверждает директор завода «Фиолент» Александр Баталин.

«На Сочинском форуме подписали ряд проектов более чем на 11 миллиардов. Но ни одного проекта пока нет в промышленности. Ни одного. Я имею в виду машиностроение. Дело все в том, что в промышленности каждый инвестор, вкладывая деньги в инвестпроект, думает прежде всего об окупаемости. А окупить с достаточным процентом выгодности – не так просто», – сказал он.

В 2014 году самыми богатыми на инвестиции оказались сфера недвижимости и аренды (29,4% от всего объема), а также сельского хозяйства (16,8%). Однако уже через год финансовые вливания в эти отрасли экономики полуострова упали в несколько раз: инвестиции в сектор недвижимости составили всего 4,1% (сокращение в 7 раз), а в аграрный сектор – 5,5% (в 3 раза).

Зато в 2015 году отмечен рост капиталовложений в сферу транспорта и связи, которая стала занимать 15,3% в общем инвестиционном потоке, а также сферу ресторанного бизнеса, достигшую 12,2% объема инвестиций. А вот инвестиции в строительную отрасль сократились с 28% в 2013 году до 0,7% в 2015 году. В 2016 году этот показатель стал еще меньше – 0,2%.

Изменился и характер инвестиций. Если до аннексии большинство капиталовложений были частного характера (61,4% в общем объеме), то теперь доля частных инвесторов составляет только 22,7%.

На фоне западных санкций резко сократилось количество иностранных инвестиций

На фоне западных санкций и, собственно, спорного для многих статуса полуострова резко сократилось количество иностранных инвестиций. Если за 2013 год иностранные инвесторы вложили в экономику полуострова $176 млн, то за 9 месяцев 2014 года – только $26,2 млн. Доля иностранных инвестиций составила в 2015 году в Крыму всего лишь 4,1% общего объема, то есть порядка $31 млн.

Отличительной чертой российского периода инвестиций в Крыму стало падение уровня банковских кредитов в общем объеме капиталовложений. Если в украинские времена доля банковских средств в инвестиционном портфеле АР Крым достигала 37%, то уже в 2015 году составила всего 2,6%. Это говорит и об уровне банков, зашедших на полуостров, и о степени рисков при предоставлении кредитов для развития бизнеса в Крыму.

Итоги 2016 года пока еще не подвели, но уже сейчас ясно, что прорыв произошел только в отчетах Аксенова, пресс-служба которого сообщила о поступлении в Крым 144 млрд рублей инвестиций в 2016 году ($2,5 млрд). Однако по отчетам Крымстата инвестиции за 9 месяцев 2016 года составили всего 18,8 млрд рублей или $324 млн. Откуда взялись воображаемые миллиарды – остается загадкой. Хотя, скорее всего, господину Аксенову проект «Нью-Васюки» покоя не дает – вот и видятся ему на каждом шагу призрачные инвесторы.

Поскольку в России не принято боятся санкций, из-за которых страдает крымская экономика, то всю вину за провал инвестиционной политики Сергей Аксенов решил возложить на крымских чиновников, которые якобы своими бюрократическими действиями препятствуют притоку средств. В подтверждении своих слов российский глава Крыма даже приводит душещипательную историю о бизнесмене, который продал свои активы за рубежом, чтобы вложить $800 миллионов в экономику Крыма, но получил отказ. Как истинный «кормчий» полуострова, он пообещал взять всех инвесторов под личный контроль, что совсем не сложно, учитывая их немногочисленное количество.

Только решить проблему с привлечением инвестиций такие меры вряд ли помогут. Крымский уровень коррупции отпугивает даже повидавших многое россиян. Иностранцы вообще опасаются полуострова из-за его неопределенного статуса и санкций. Хотя это не мешает Аксенову и его подчиненным рассказывать сказки о том, как итальянцы будут строить в Крыму дороги, а французы разводить устриц.

Но ничего этого не будет. На полуостров не придут не только иностранцы, но и россияне. И даже режим свободной экономической зоны не спасет Крым. Потому что бизнесу для долгосрочных проектов нужны гарантии и стабильные условия. Вкладывать деньги в территорию, которую скоро придется возвращать – бессмысленно. Поэтому единственным, кому придется тратить деньги на Крым, будет Кремль – у него другого выхода просто нет. Хотя и обещанных миллиардов на Крым тоже уже почти нет.

Евгения Горюнова, крымский политолог

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