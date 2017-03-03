Внешняя торговля Крыма: приближение дна

Специально для Крым.Реалии

Внешняя торговля уже давно стала одним из важнейших показателей уровня экономического развития региона. Когда Крым находился под контролем Украины, его внешнеторговый баланс превышал 2 миллиарда долларов, сегодня объемы внешней торговли полуострова не дотягивают даже до 200 миллионов.

Внешнеторговый оборот

Объем внешней торговли Крыма в 2016 году в сравнении с 2013 годом сократился в 14 раз – с $2,2 млрд до $155 млн.

Падение началось еще с 2014 года, когда внешнеторговый оборот полуострова (Крыма и Севастополя) сократился до $253,9 млн.

В последующие годы эта негативная тенденция усиливается: в 2015 году внешнеторговый оборот Крыма снизился еще на $20 млн, а в 2016 – почти на $100 млн (в сравнении уже с 2014 годом).

При этом количество внешнеторговых партнеров уменьшилось с 94 в 2013 году до 57 (для Крыма) и 43 (для Севастополя) в 2016. Да и то, вряд ли можно записывать в полноценные торговые партнеры государство, торговый оборот с которым не достигает и $100 тыс. А таких среди торгующих с Крымом немало.

Экспорт

В последний год действия украинской власти на полуострове крымский экспорт (вместе с Севастополем) превысил миллиард долларов ($1014,7 млн).

За три года своего «владычества» над полуостровом Россия обвалила крымский экспорт в 18,7 раз. Так, в 2016 году из Крыма и Севастополя в общей сложности вывезли товаров на сумму в $54,3 млн.

За три года своего «владычества» над полуостровом Россия обвалила крымский экспорт в 18,7 раз

​Сокращение экспорта начинается с 2014 года, хотя основные международные санкции против полуострова начали действовать только в 2015 году. В частности, в первый год российского контроля над Крымом общий объем экспорта полуострова составил $113,8 млн ($97,9 млн из Крыма и $15,9 млн из Севастополя), сократившись почти в 9 раз в сравнении с 2013 годом. В 2015 году вывоз товаров из Крыма сократился до $96,8 млн, а в 2016 – упал еще на 44%.

После прихода России на полуостров существенно изменилась и география крымского экспорта. Если в 2013 году большая часть крымских товаров вывозилась в страны Европы и Азии (дальнее зарубежье в российской интерпретации), то, начиная с 2015 года, основными партнерами становятся страны СНГ. Например, еще в 2014 году соотношение вывозимых из Крыма товаров в страны дальнего зарубежья и СНГ составляло 80 к 20, а в 2015 году – уже 58 к 42.

По итогам 2016 года крымский экспорт на материковую Украину сократился почти в 2 раза

​На протяжении 2014-2015 гг. внешнюю торговлю Крыма спасала Украина, которая, по версии российского Госстата, стала «внешнеторговым партнером». Так, в 2015 году экспорт крымских товаров на материковую Украину достиг $24,8 млн, что составляет 26% всего крымского экспорта и 90% вывозимых в СНГ товаров. Гражданская блокада полуострова и введение Кабмином Украины ограничений на поставки товаров в Крым и из него в конце 2015 года существенным образом снизили объемы торговли материка и оккупированного полуострова. По итогам 2016 года крымский экспорт в Украину сократился почти в 2 раза – до $13,9 млн.

Ведущим торговым партнером Крыма был и остается Китай, куда в 2016 году с полуострова было вывезено товаров на сумму в $17,6 млн. Однако и здесь проблема: из украинского Крыма в Китай экспортировали в 2 раза больше: в 2013 году экспорт в «Поднебесную» составил $35,7 млн.

Аналогичным образом складывается ситуация с другими странами. Например, до прихода на полуостров «братьев-россиян» Беларусь вывозила из Крыма в 9 раз больше, чем сейчас: $43,3 млн в 2013 году против $5 млн в 2016.

В Турцию из Крыма и Севастополя в 2013 году вывезли продукции на сумму в $51,6 млн против $2 млн в 2016 г.

Индия ранее закупала у Крыма товаров в 4,5 раза больше, чем сейчас ( $19 млн в 2013 г. против $4,2 млн в 2016 г.).

Крымский импорт

Сокращение импорта в Крым также приобрело катастрофические размеры: если в 2013 году на полуостров ввезли товаров на сумму в $1,2 млрд, то в 2016 году весь импорт едва достиг 100 млн долл.

И здесь опять-таки показатели подпортила Украина – с материка в 2015 году было ввезено в Крым товаров на сумму в $41,2 млн, что составило 45% от всего крымского импорта и 98% от импорта из стран СНГ. В 2016 году украинский импорт на полуостров сократился до $2,6 млн.

Аналогичные метаморфозы постигли и других торговых партнеров оккупированного Крыма. Так, экспорт из Китая упал в 30 раз – с $457 млн для Крыма и Севастополя в 2013 году до $15 млн по итогам 2016 года. Причем львиная доля китайского импорта приходится на Севастополь – $9,7 млн.

Импорт турецких товаров в минувшем году сократился в 11 раз в сравнении с 2013 годом – с $98,5 млн до $8,7 млн. Конечно, можно списать такое снижение объемов на осложнение отношений между Москвой и Анкарой из-за сбитого в небе над Турцией российского военного самолета, что привело к ограничению поставок турецких товаров в Россию. Однако данные 2015 года, когда никаких ограничений Москва еще не вводила, показывают примерно такую же безрадостную для крымчан картину – импорт из Турции тогда составил $12,2 млн, что в 7 раз ниже объема турецких товаров, поставленных на полуостров в 2013 году.

Но наибольшее падение импорта зафиксировано в отношении немецких товаров, которых в 2013 году в Крым и Севастополь было ввезено на сумму в $113,5 млн. В 2016 году немецкий импорт составил всего $2 млн (падение в 57 раз).

Подконтрольные Кремлю крымские власти могут долго и упорно рассказывать о том, как «хорошо» стал жить Крым при России. Однако крымчане с каждым днем все больше ощущают на себе все «прелести» этой жизни. Данные статистики сухо, но от этого не менее наглядно, демонстрируют степень экономической деградации полуострова, внешняя торговля которого уверенно стремится ко дну. Если данная тенденция сохранится (а пока ничего не предвещает обратного), то еще через год весь внешнеторговый оборот Крыма не дотянет и до $100 млн.

Евгения Горюнова, крымский политолог

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