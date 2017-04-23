20 апреля, в день рождения Гитлера, Россия стала первой европейской страной, запретившей религиозную конфессию "Свидетелей Иеговы".

Гитлер тоже пытался это сделать, не получилось. Чуть позже попытался Сталин – с аналогичным результатом. Впервые с 1918 года в России будет конфисковано имущество целой религиозной конфессии в масштабах страны – а это сотни зданий, построенных на добровольные пожертвования самих верующих. Конфискация – важный пункт искового заявления Министерства юстиции. Люди не просят денег у государства, за свой счет строят молитвенные дома, а государство отбирает их, потому что ему не нравится, как они молятся.

Полиция, ФСБ, а также бесконечное количество вандалов и молодчиков всех мастей – все выходят на охоту на верующих, женщин, детей, бабушек

Цинизм ситуации просто не поддается осмыслению. Еще до решения суда полиция и ФСБ по всей стране проводили рейды по молитвенным домам, обыскивали верующих, описывали их паспорта, фотографировали, выносили предупреждения об уголовной ответственности за "экстремистскую" деятельность. Еще раз подчеркну: это началось до решения суда. Теперь же, когда оно объявлено, по всей стране официально начинается сезон охоты.

Полиция, ФСБ, а также бесконечное количество вандалов и молодчиков всех мастей – все выходят на охоту на верующих, женщин, детей, бабушек. В Челябинске полиция уже разгоняла собрания глухонемых. В Таганроге верующие уже получали уголовные приговоры за чтение Библии. Вандалы уже били стекла и даже бросали гранаты в богослужебные здания. Все это уже было, и все это сейчас усилится многократно.

Мы стоим на пороге масштабного религиозного геноцида с непредсказуемыми последствиями. "Сейчас начнутся посадки, поскольку конфессия "ликвидирована", но Свидетели Иеговы отказываться от веры не будут", – справедливо отмечает адвокат Анатолий Пчелинцев. Действительно, веру нельзя запретить росчерком пера. В результате страна просто получит 175 тысяч узников совести. По мнению Пчелинцева, часть эмигрирует, часть уйдет в подполье. Те, кто не смогут сделать ни то, ни другое, будут посажены.

Единственное основание для запрета – спорные, по мнению истца, формулировки в литературе и трактовке Библии

Удивительно, но большинство журналистов и практически 100% общественности не понимают ни причин этого процесса, ни его последствий. Ситуация понимается так: а) "Свидетели Иеговы" – опасная секта, которая совершает общественно опасные деяния; б) когда их запретят, они перестанут совершать эти деяния.

"Конец света для Свидетелей Иеговы", – наивно пишет RT. В действительности же ситуация следующая: а) единственным основанием для запрета "Свидетелей Иеговы" является "экстремистская", то есть неправильная, литература. Ни о каких других вредных деяниях речи на суде не шло, кроме вопросов переливания крови, но даже в этом вопросе Минюст не смог предоставить никаких доказательств.

Единственное основание для запрета – спорные, по мнению истца, формулировки в литературе и трактовке Библии. "Экстремистскими признаны не цитаты Библии, а интерпретации того, что написано в Библии", – честно заявила на суде представитель Минюста Светлана Борисова.

Далее: б) после запрета верующие будут и дальше верить так же, как верили раньше. История не знает случаев, когда "Свидетели Иеговы" изменяли своим убеждениям по указке властей. Если кто-то думает, что с помощью запрета верующих можно "перевоспитать", переделать по нужному шаблону, это крайне наивный прогноз. Это не работает.

Единственное, что изменится в результате судебного решения: людей придется сажать в тюрьмы. И сажать придется не рок-группу в составе трех человек и не охотника на покемонов в составе одного человека, а почти 200 тысяч граждан страны. Невероятное количество людей, которое в современной истории не сажало ни одно цивилизованное государство. Придется строить новые тюрьмы, целые сети тюрем. Конечно, хочется верить, что посадить такое количество людей не получится. Но в любом случае начинается совершенно новая страница в истории государственно-конфессиональных отношений.

Адвокат Виктор Женков рассказал на суде поучительную историю: "В этом зале присутствовал человек, который родился в тюрьме. Потому что его маму на пятом месяце беременности приговорили как врага народа к 8 годам лишения свободы только за то, что она была Свидетелем Иеговы. В тюрьме она родила, и два года ребенок провел в тюремном детском доме. Отец не мог забрать его, потому что был сослан в Сибирь. В 1991 году государство признало мать жертвой политических репрессий, извинилось перед ней, назначило пенсию. И вот здесь в суде этот человек, родившийся в тюрьме, подходил ко мне и спрашивал: „Неужели Минюст желает повторения этой страшной истории?“ А я не знал, что ответить. Я и сейчас не знаю, что двигает представителями Министерства юстиции и теми, кто направляет этот процесс".

Сегодня некоторые продолжают говорить: никаких посадок не будет, просто запрещены юрлица, у граждан остаются их частные права. Это заблуждение, вытекающие из плохой информированности. Верующим уже начали выписывать предупреждения за простое чтение Библии и молитвы у себя дома (!) под угрозой уголовного преследования. ФСБ уже начало предупреждать о том, что все сторонники «Свидетелей Иеговы» будут преследоваться по уголовным статьям. Ранее в Таганроге 16 верующих уже получили уголовные статьи за простое чтение Библии, и не все из них были членами запрещенных юрлиц. Сам Минюст на слушаниях честно признал, что против верующих могут возбуждаться уголовные дела. В России официально вводится религиозная дискриминация (запрещенная Конституцией): верующим одних религий собираться для молитвы можно, другим – нельзя.

Радует то, что все больше верующих других конфессий понимают, что завтра придут за ними. Баптисты, пятидесятники, даже православные открыто высказываются в защиту "Свидетелей Иеговы", направляют обращения к президенту. У многих открываются глаза на происходящее. Открывать их нужно быстрее – можно не успеть.

Сразу после решения Верховного суда в коридорах власти начали обсуждать, какая религия будет следующей. "Все организации, которые у нас существуют, за исключением традиционных конфессий, должны быть исследованы на предмет защиты интересов традиционной нравственности, традиционных ценностей России, института уважения к семье, заботы о ближнем, любви к Отечеству. На мой взгляд, очень много организаций сегодня не соответствуют этому критерию", – сказал председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

Все получили сигнал?

Антон Чивчалов, журналист, переводчик, блогер

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