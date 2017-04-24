«Был в Керчи? Так молчи!» – из крымских сетей

Незаконные поездки в Крым аукнулись очередной российской певице. Украинские пограничники сняли с поезда Лолиту Милявскую. Певице на три года запретили въезд на территорию Украины. А все из-за того, что в 2015 году она выступала в Керчи.

О своих приключениях на границе Лолита рассказала в соцсетях. Певица утверждает, что ехала в Киев к больной дочери. С поезда ее сняли в 4 утра в Конотопе.

Вадим Харченко

Правильно сделали. Думать надо было раньше о последствиях своих действий, а закон один для всех. Как же она могла оставить своего ребенка в стране, где правит кровавая хунта? Ай-яй-яй.

Anatoliy Loyko

Когда Россия начала эту позорную и преступную войну с Украиной, на которой уже погибло 10000, ранено несколько десятков тысяч, беженцев полтора миллиона, что сделали вы? Выступили с протестом, вышли на демонстрацию? Нет вы поехали в Керчь, поддерживая тем самым аннексию Крыма и эту войну. А теперь делаете удивленное и обиженное лицо? Вам не стыдно? Конечно не стыдно, у таких стыда нет

Martin Nebo

Музыкантов с директором, вы везли, чтобы больной дочке отыграть концерт? Зачем эта дешевая провокация в стиле - какие фашисты, маму к дочке не пустили! Вы ехали в Украину зарабатывать деньги. Цинично. Вруша.

Россинг Александр

А Вы не понимали, что поддерживая аннексию Крыма, Вы закрываете себе путь на Украину? 2х2=4.

Олег Черняк

А чего вы ждали? Вы нарушаете Закон Украины, а вам за это должны талоны на усиленное питание выдать?

Валерий Партизан

Жаль, чтоу нас законодательство не на уровне. По нормальному нужно не просто с поезда снимать, а еще дать 15 суток метлой помахать. На том же вокзале

Вячеслав Мартынов

Праздновать захват и оккупацию части территории своей Украины, а потом плакать что тебя туда не пустили. Верх кощунства, цинизма и наглости - граничащая с тупостью.

Alexandr Tverskoy

Г-г-г, Лолиту сняли с поезда, хотела пробраться в Украину. А они всё думают, что война и аннексия - это шуточки, ну-ну. Как там было у Куприна: "Поручик, а теперь тем же аллюром на гапутфахту, ма-арш!"

Ночные приключения Лолиты в Конотопе стали поводом для множества шуток и язвительных колкостей в адрес певицы.

Hans Art Zed Meyer

Если был в Крыму, то об этом никому)

Irina Ochkovska

Снимают с составов, машин и каное...

Да что ж за несчастье и горе такое!

Юлия Сосницкая

Могли бы и распять…

Йоко Йокозуна

Надо было наказать за незаконное пересечение границы. Впустить в Конотоп и больше оттуда не выпускать. Никогда.

Андрей Тараканов

Лолиту отконотопили

Агна Холод

Ненавидят, убивают, распинают,калечат, призывают бомбить но всеравно едут... Едут в Конотоп....

Yuri Yankovski

Конотоп має всі шанси стати провідною сценою для російських співаків. Приїхав-заспівав на платформі-поїхав назад.

Дядя Саша

Российские пограничники под шумок тоже должны не пустить Лолиту.

Игорь Зубков

Алло, радио? Поставьте для всех козломордых "крымнашев" песню Лолиты Милявской "Ориентация север". Спасибо!