«Был в Керчи? Так молчи!» – из крымских сетей

Незаконные поездки в Крым аукнулись очередной российской певице. Украинские пограничники сняли с поезда Лолиту Милявскую. Певице на три года запретили въезд на территорию Украины. А все из-за того, что в 2015 году она выступала в Керчи.
О своих приключениях на границе Лолита рассказала в соцсетях. Певица утверждает, что ехала в Киев к больной дочери. С поезда ее сняли в 4 утра в Конотопе.
Правильно сделали. Думать надо было раньше о последствиях своих действий, а закон один для всех. Как же она могла оставить своего ребенка в стране, где правит кровавая хунта? Ай-яй-яй.
Когда Россия начала эту позорную и преступную войну с Украиной, на которой уже погибло 10000, ранено несколько десятков тысяч, беженцев полтора миллиона, что сделали вы? Выступили с протестом, вышли на демонстрацию? Нет вы поехали в Керчь, поддерживая тем самым аннексию Крыма и эту войну. А теперь делаете удивленное и обиженное лицо? Вам не стыдно? Конечно не стыдно, у таких стыда нет
Музыкантов с директором, вы везли, чтобы больной дочке отыграть концерт? Зачем эта дешевая провокация в стиле - какие фашисты, маму к дочке не пустили! Вы ехали в Украину зарабатывать деньги. Цинично. Вруша.
А Вы не понимали, что поддерживая аннексию Крыма, Вы закрываете себе путь на Украину? 2х2=4.
А чего вы ждали? Вы нарушаете Закон Украины, а вам за это должны талоны на усиленное питание выдать?
Жаль, чтоу нас законодательство не на уровне. По нормальному нужно не просто с поезда снимать, а еще дать 15 суток метлой помахать. На том же вокзале
Праздновать захват и оккупацию части территории своей Украины, а потом плакать что тебя туда не пустили. Верх кощунства, цинизма и наглости - граничащая с тупостью.
Г-г-г, Лолиту сняли с поезда, хотела пробраться в Украину. А они всё думают, что война и аннексия - это шуточки, ну-ну. Как там было у Куприна: "Поручик, а теперь тем же аллюром на гапутфахту, ма-арш!"
Ночные приключения Лолиты в Конотопе стали поводом для множества шуток и язвительных колкостей в адрес певицы.
Если был в Крыму, то об этом никому)
Снимают с составов, машин и каное...
Да что ж за несчастье и горе такое!
Могли бы и распять…
Надо было наказать за незаконное пересечение границы. Впустить в Конотоп и больше оттуда не выпускать. Никогда.
Лолиту отконотопили
Ненавидят, убивают, распинают,калечат, призывают бомбить но всеравно едут... Едут в Конотоп....
Конотоп має всі шанси стати провідною сценою для російських співаків. Приїхав-заспівав на платформі-поїхав назад.
Российские пограничники под шумок тоже должны не пустить Лолиту.
Алло, радио? Поставьте для всех козломордых "крымнашев" песню Лолиты Милявской "Ориентация север". Спасибо!
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