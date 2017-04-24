После того, как в Луганской области подорвался патрульный автомобиль мониторинговой миссии ОБСЕ, Украина вновь просит о размещении на Донбассе миротворцев под эгидой ООН.

Около 11 утра 23 апреля два бронированных автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ двигались через село Пришиб, которое контролируют пророссийские боевики на временно оккупированных территориях Луганской области. Один из автомобилей, в котором находились граждане США, Чехии и Германии, наехал на взрывное устройство (по предварительной информации ‒ противотанковую мину). В результате взрыва погиб американец, еще двоих наблюдателей доставили в луганскую больницу.

Боевики по этому инциденту сделали два заявления. В первом они отметили, что представители ОБСЕ якобы отклонились от маршрута, а затем заявили, что во всем виновата «украинская диверсионная группа».

«Предварительно можно сделать вывод о намеренной атаке на международных наблюдателей со стороны украинских диверсантов», ‒ заявил представитель пророссийских сил на Луганщине.

Штаб украинской военной операции опроверг информацию о возможном диверсионном участии Вооруженных сил в инциденте с ОБСЕ. По их информации, такие обвинения имеют провокационный характер и преследуют цель дискредитировать Украину.

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг на брифинге отметил: «Эта дорога, по которой следовал патруль миссии, ранее использовалась как патрулями миссии, так и местным транспортом. Несмотря на это, мин там не должно быть вообще», ‒ заявил Хуг.

Досадная случайность или спланированный международный акт?

Военный эксперт Олег Жданов не верит в заявления боевиков. По его мнению, случившееся с ОБСЕ выгодно России.

«Россию загнали в угол, и она может выместить злобу на нас. Тем самым могут постараться сдвинуть с мертвой точки ситуацию с выполнением Минских договоренностей. Дело в том, что миссия ОБСЕ, которая находится на востоке Украины, вообще не выполняет своих функций – в этом формате миссия не работает», ‒ заявляет Жданов.

Миротворцы под эгидой ООН

Министерство иностранных дел Украины осудило инцидент с ОБСЕ. Более того, украинский МИД обвинил Россию и поддерживаемых ею боевиков в попытке сорвать процесс стабилизации ситуации на линии разграничения. В свою очередь, российское Министерство иностранных дел разместило на официальном сайте заявление с осуждением этого инцидента и призвало к усилению безопасности наблюдателей ОБСЕ.

Лидеры других стран и организаций также выразили обеспокоенность и надежду на объективное расследование ситуации. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что ожидает скорейшего расследования подрыва автомобиля. В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал усилить безопасность наблюдателей ОБСЕ.

«Необходимо тщательно расследовать этот трагический инцидент с СММ ОБСЕ на востоке Украины. Безопасность и свобода передвижения должны быть защищены», ‒ написал Столтенберг в твиттере.

Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном предложил американской стороне ускорить рассмотрение вопроса о размещении миротворческого контингента под эгидой ООН на Донбассе. Об этом сообщается на официальной странице президента Украины в фейсбуке.

Российские «миротворцы»

Россия может воспользоваться введением миротворческого контингента, чтобы легализовать свое присутствие. Так считает юрист-международник Геннадий Друзенко. По его мнению, международный контингент под эгидой ООН ‒ это не панацея, ведь Россия, как член Совета безопасности ООН, может наложить вето на это решение.

Россия таким образом может легализировать свое присутствие на Донбассе – уже как миротвореца

«У меня большое опасение, чтобы это не было первым шагом долгосрочной операции России для навязывания миротворцев ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности ‒ ред.). Россия готовится или хочет навязать (свое присутствие ‒ ред.) через решения международных структур: то ли через ООН, то ли ОБСЕ ‒ и таким образом фактически легализировать свое присутствие на Донбассе, но уже как миротвореца», ‒ сказал Геннадий Друзенко.

По словам Друзенко, о миротворческой миссии можно будет говорить тогда, когда Россию на международном уровне признают страной-агрессором.

Если Россию признают страной-агрессором – тогда у нас будут более-менее объективные наблюдатели

«Если Россию в международном поле признают страной-агрессором, она не будет участвовать в умиротворении, потому как агрессор априори не может быть миротворцем. Тогда у нас будут более-менее объективные, независимые международные наблюдатели», ‒ продолжил юрист-международник.

Пока же такая миротворческая миссия не даст результата, отмечает эксперт. В лучшем случае они будут способствовать замораживанию конфликта. В худшем ‒ будут просто наблюдать за ситуацией. В качестве примера Друзенко приводит действующую Наблюдательную мониторинговую миссию ОБСЕ, которая пользуется мандатом с марта 2014 года. За это время, вспоминает юрист, произошли события в Иловайске, Дебальцево и Донецком аэропорту, и миссия никак не повлияла на ситуацию там.