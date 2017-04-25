Тревожным знаком называют эксперты увеличение поставок российских вооружений в Армению. По словам политолога, директора ереванского Центра политических и международных исследований Агаси Енокяна, страна активно «накачивается» ракетами, назначение которых пока неизвестно.​ При этом он не исключает, что в случае необходимости эта техника может быть переброшена в оккупированный Крым.

«Война, которую Армения ведет с Азербайджаном в течение последних двадцати лет, по сути, является позиционной, «окопной» войной. Если же будут задействованы ракеты, это во много раз увеличит театр военных действий и окончательно дестабилизирует регион», – считает Агаси Енокян.

При этом армянский эксперт отмечает: Азербайджан может быть не единственной потенциальной целью российских ракет.

Не так давно был создан совместный армяно-российский армейский корпус, и формально не указано, под чьим руководством он находится. На практике это означает, что командование данным корпусом будет осуществлять Россия

«Мы до сих пор не знаем, кто осуществляет командование ракетами, кто направляет их и кто конкретно будет вести огонь. На данный момент российских военных в Армении довольно много – в стране расположены российские военные базы, а также пограничные войска и авиация из России, находящаяся в стране в рамках соглашения о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны на Кавказе. Не так давно был создан совместный армяно-российский армейский корпус, и формально не указано, под чьим руководством он находится. На практике это означает, что командование данным корпусом будет осуществлять Россия», – говорит он.

По словам политолога, нельзя исключать вероятности, что все это вооружение может быть обращено в сторону Грузии или Турции. Кроме того, по словам Енокяна, в случае обострения войны с Украиной эта техника может быть переброшена в оккупированный Крым.

Как отмечает Енокян, появление российских ракет в Армении провоцирует гонку вооружений во всем регионе, в том числе в Азербайджане, что еще больше создает взрывоопасную ситуацию на Южном Кавказе.

Под предлогом карабахского конфликта вооружается весь регион, причем таким вооружением, военно-техническое значение которого не очевидно для ведения карабахской войны

«Под предлогом карабахского конфликта вооружается весь регион, причем таким вооружением, военно-техническое значение которого не очевидно для ведения карабахской войны. При этом российские информагентства открыто признают, что Москва продает оружие обеим сторонам конфликта, что может привести к дальнейшему росту напряженности», – сообщает он.

Еще одним тревожным знаком стала инициатива о возможном закрытии в Ереване офиса ОБСЕ, что, по мнению Агаси Енокяна, лишь усилит международную изоляцию Армении.

«На первом этапе решения Арцахской проблемы задача заключалась в интернационализации вопроса, а сейчас мы оставляем развитие процесса на усмотрение России», – предупреждает он.

При этом, по словам эксперта, после состоявшихся 2 апреля парламентских выборов политическое влияние Москвы в Армении еще больше возросло. Согласно официальным результатам, правящая Республиканская партия Армении (РПА) получила большинство – 58 мандатов из 105. Это означает, что она сможет принимать законы, утверждать программу правительства, выражать вотум недоверия премьер-министру или правительству без помощи других политических сил. Блок «Царукян» представлен в парламенте 31 депутатами, блок «Елк» (Выход) получил девять мест, а «Дашнакцутюн» – семь.

При этом отдельные эксперты ранее отмечали в интервью Крым.Реалии, что переход Еревана к парламентской форме правления осуществлялся в интересах Москвы и, возможно, даже по приказу из Кремля с целью исключить «синдром Лукашенко», то есть появления местного лидера, которого Россия не сможет контролировать. По словам Агаси Енокяна, результаты выборов свидетельствуют о правильности этого заявления.

Президент Серж Саргсян обезопасил себя, создав пророссийский парламент, который отныне формально отвечает за принятие ключевых решений. Власть оказывает влияние даже на предвыборные программы формально оппозиционных партий

«Фактически президент Серж Саргсян обезопасил себя, создав пророссийский парламент, который отныне формально отвечает за принятие ключевых решений. Конечно, по закону члены парламента избираются народом, но важно понимать, что, во-первых, лично Саргсян составлял список своей партии. Во-вторых, он оказывал настолько влияние на другие партии, что они также согласовывали с ним свои партийные списки. Лицам, не состоящим ни в каком партийном списке, при действующей избирательной системе попасть в парламент просто невозможно. В результате выбор кандидатов в члены парламента был предопределен заранее, еще до голосования. На данный момент власть оказывает влияние даже на предвыборные программы формально оппозиционных партий», – отмечает он.

По словам Агаси Енокяна, даже оппозиционный блок «Елк» (Выход), до выборов настроенный прозападно и отмечавший негативные последствия российского влияния на страну, сейчас начинает отказываться от прежних заявлений и избегать «российской» тематики.

«По-видимому, это было условием участия в выборах и попадания в парламент», – предположил он.

Также эксперт отмечает, что влияние российских спецслужб в Армении по-прежнему сильно.

В прошлом году в Армении произошел вооруженный мятеж. Те силы, которые его поддерживали, во время выборов проявили себя как исключительно пророссийские

«В прошлом году в Армении произошел вооруженный мятеж, во время которого была захвачена территория патрульно-полицейского полка, где находилось около двух тысяч стволов оружия. Его целью было неконтролируемое распространение оружия по всей стране, что тоже вызвало бы резкую дестабилизацию. Нельзя исключать участия в этом и российских спецслужб, довольно вольготно чувствующих себя на территории нашей страны. По крайней мере, одно мы знаем наверняка: те силы, которые поддерживали этот мятеж, во время выборов проявили себя как исключительно пророссийские», – заключил Агаси Енокян.