Уже почти полгода крымскотатарского активиста Недима Халилова удерживают в спецприемнике Краснодарского края для нарушителей миграционного законодательства. В ноябре его депортировали из Крыма как гражданина Узбекистана, хотя сам Халилов утверждает, что у него нет узбекского гражданства. Находясь в спецприемнике, он в знак протеста 43 дня голодовал. Корреспондент Крым.Реалии выяснял, в каком состоянии активист находится сейчас и что его может ожидать в дальнейшем.

Решение о депортации 57-летнего Недима Халилова принимал Железнодорожный суд Симферополя, подконтрольный России. 7 ноября судья Татьяна Белинчук признала активиста виновным в «нарушении режима пребывания в Российской Федерации». Халилова судили как гражданина Узбекистана, хотя сам он считает себя лицом без гражданства. Он проживал в Крыму с 1986 года, но не оформлял ни украинский, ни российский паспорт. По его словам, единственный документ, которым он владеет, – паспорт СССР, в котором указано, что Халилов родился в Узбекской ССР.

Активист не оформлял гражданство по идейным соображением: Халилов не признает Крым ни частью России, ни частью Украины. Он считает, что на полуострове должна быть восстановлена крымскотатарская государственность. И российские, и украинские власти он называл «оккупационными».

Халилов пытался обжаловать решение о депортации, но 8 ноября 2016 года подконтрольный России Верховный суд Крыма оставил этот вердикт в силе. В этот же день сотрудники миграционной службы вывезли активиста в спецучреждение временного содержания иностранных граждан, расположенное в поселке Вардане Краснодарского края России.

Голодовка и избиение

Спустя две недели после принудительного перемещения в российский спецприемник Недим Халилов в знак протеста объявил частичную голодовку – перешел на хлеб и воду. Он выдвинул два требования к российским властям: вернуть его в Крым и признать лицом без гражданства. На уступки активисту никто не пошел, и через три дня он объявил полную голодовку – заявил, что будет пить только воду с солью.

Шли недели, российские власти молчали, а Халилов по-прежнему отказывался принимать пищу. Он сильно потерял в весе, у него постоянно росло давление, и при всем при этом активист написал заявление об отказе от госпитализации. 28 декабря за соотечественника вступился Меджлис крымскотатарского народа, лидеров которого активист в жестких выражениях критиковал на протяжении многих лет.

«Меджлис крымскотатарского народа осуждает преступные действия Российской Федерации и незаконных органов российской оккупационной власти в Крыму в отношение Недима Халилова и предупреждает всех вовлеченных в эти преступления должностных лиц о неотвратимости наказания», – говорилось в заявлении.

Принимать пищу Халилов согласился только 4 января – на 43-й день голодовки. После такого перерыва начинать есть следует под наблюдением врачей во избежание непоправимых проблем со здоровьем, но крымчанин выходил из голодовки самостоятельно. Ему удалось это сделать благополучно, и сейчас Халилов заявляет, что чувствует себя удовлетворительно.

Пришел в нормальное состояние. Врачи говорят, что я все хорошо преодолел

«Пришел в нормальное состояние. Я себя нормально чувствую. Врачи мне сказали, что у меня очень здоровые органы, и я прекрасно вышел из голодовки. Говорят, что это не каждому дано, что я все очень хорошо преодолел», – сказал Недим Халилов корреспонденту Крым.Реалии.

Во время голодовки активиста перевели в другое спецучреждение Краснодарского края, расположенное в селе Новоукраинское. Там 25 января, по словам Халилова, его избили охранники.

«Организм у меня был слабый, я восстанавливался после голодовки и уснул в обеденное время. Вдруг внезапно раздался шум, охранники устраивают обыск, все вышвыривают на пол. Один из них поднимает мою подушку – а там телефон. Он потребовал, чтобы все вышли, а потом подошел ко мне и пару раз ударил по подзатыльнику», – рассказал Халилов.

Он подошел ко мне и пару раз ударил по подзатыльнику

В ответ активист направил жалобу в прокуратуру Краснодарского края, после которой в спецприемнике прошла проверка. Халилов сообщил, что после нее никто не был привлечен к ответственности, но напавший на него охранник больше в учреждении не появлялся. Более того, лицам, содержащимся в спецприемнике, теперь не запрещают пользоваться телефонами.

Сейчас у Халилова жалоб на условия содержания нет. По его словам, в спецучреждении соблюдаются санитарные нормы, кормят относительно нормально, поведение персонала также нареканий не вызывает.

Две стратегии адвоката

Недима Халилова не впервые преследуют за убеждения. Уголовное дело против него заводили еще украинские спецслужбы – в 2000 году. Тогда ему даже пришлось вместе с семьей на время выехать в Узбекистан. По словам активиста, он уехал в Ташкент по советскому паспорту и опасался, что по этому документу в Крым его уже не пропустят. Чтобы вернуться домой, он оформил узбекский паспорт. Но что срок действия этого документа уже истек, утверждает Халилов, и сейчас он не является гражданином Узбекистана.

«Мой паспорт действовал до 2009 года. Потом я перестал обращаться за получением паспорта и возобновлением гражданства. В консульском отделе меня не было с 2009 года, и, по законам Узбекистана, я автоматически выбываю из гражданства», – считает Халилов.

Активист настаивает на том, что в данный момент у него нет гражданства, соответственно его не могут депортировать ни в Узбекистан, ни в любую другую страну.

Посольства не могут дать подтверждения, что он не является гражданином Узбекистана

Интересы Халилова представляет московский адвокат Дагир Хасавов. По его словам, решение о депортации могут пересмотреть, если власти Узбекистана подтвердят, что Халилов не является их гражданином. Однако, как утверждает адвокат, узбекские посольства игнорируют все запросы, касающиеся крымского активиста.

«Ни посольство в Киеве, ни в Москве не могут дать подтверждения о том, что в данных узбекских регистрационных служб он не является гражданином. Хотя в российское посольство обращался не только я, но и администрация изолятора из Краснодарского края», – сообщил Дагир Хасавов в комментарии для Крым.Реалии.

По словам адвоката, он намерен добиваться защиты прав Халилова двумя способами. Первый состоит в том, что он продолжит требовать ответа от дипломатических представительств Узбекистана. Вторая – пытаться добиться получения Халиловым статуса апатрида (лица без гражданства – КР) через спецпредставителя ООН.

Крымский активист убежден, что рано или пользу вопрос решится в его пользу. По мнению Халилова, пожизненно держать в спецприемнике его не могут, а на депортацию в Узбекистан власти этой страны не дадут согласия.

За полгода, в течении которых Недим Халилов фактически лишен свободы, ни один из органов российской власти никак не прокомментировал ситуацию с крымским активистом.