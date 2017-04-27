Специально для Крым.Реалии

Жесткий административный контроль и самоцензура в крымских СМИ привели к тому, что жители республики обсуждают реальные проблемы преимущественно в социальных сетях. Экономическая картина на захваченном полуострове складывается не в пользу России. Крымчане всячески демонстрируют разочарование, жалуются на падение доходов, постоянный рост цен, поборы и хамство местечкового начальства. Рассуждения о том, что при Украине жилось лучше, можно услышать все чаще.

На днях в YouTube выложили видео, на котором жительница Феодосии рассказала об экономических проблемах горожан после российской аннексии. Работы в городе нет, цены на продукты и коммунальные платежи постоянно растут, а местные «администрации» придумывают способы обложить население новыми поборами.

«Я ходила, кричала: «Россия! Россия!». Но не хуже же мы теперь должны жить? Понимаю, что тяжело, но «рвачи» рвать стали больше. Продукты очень дорогие. Работы нет. Ни один завод даже не запустили. Просто больно и обидно, что и говорить уже не хочется. Стыдно сказать, но при Януковиче (экс-президент Украины – КР) жили лучше. Точно так же думают все», – рассказала женщина. По словам жительницы Феодосии, некоторые горожане пытаются оправдать плохое положение лозунгом «лишь бы не было войны», но она считает такой подход неправильным.

Не должно быть так, что людей обдирают и рассказывают при этом, что российские законы такие

Дама поспешила заверить, что не сожалеет об оккупации, так как считает, что «Крым должен быть с Россией», но только с более высоким уровнем жизни. «Не должно быть так, что людей обдирают и рассказывают при этом, что российские законы такие!», – возмутилась женщина. Она намекнула, что в городские «власти» пролезли люди, которые изначально были против аннексии, а теперь «подкручивают патриотизм» пророссийским согражданам.

В комментариях под видео развернулась бурная дискуссия. Некоторые пользователи из соседней России заявили, что крымчане сами напросились в «родную гавань», поверив в обещания сладкой жизни, и теперь им не стоит жаловаться. Дескать, в российской провинции уровень жизни и доходы всегда были невысокими; крымчане сами виноваты, что поверили обещаниям чиновников; жители полуострова обязаны разделить со всеми россиянами бремя санкций и финансового кризиса.

Не лучше положение в других городах республики. Например, жительница Евпатории Наталья Колпак пожаловалась в сети «ВКонтакте» на полное несоответствие российской телевизионной пропаганды экономическим реалиям на местах. «В России зарплаты врачей достигли 90 тыс. рублей. Зарплаты учителей – 60 тыс. рублей. Это где же такие деньжищи платят?! Или нам врут с экранов телевидения, или это просто шутка?», – возмутилась горожанка. По ее информации, в Евпатории бюджетные оклады в разы меньше указанных сумм. «Научные сотрудники музея истории Крымской войны живут на 8400 рублей в месяц…Я тоже нищая. Работаю в Евпаторийском краеведческом музее научным сотрудником», – призналась Колпак.

«Богатая» Россия способна лишь поддерживать в Крыму приемлемый уровень нищеты

При этом в Росстате «нарисовали» среднюю зарплату в регионе в пределах 25 тысяч рублей. Показатель сугубо пропагандистский. Указанную сумму вывели при помощи арифметических манипуляций и за счет существенной разницы в доходах между различными слоями населения республики. Высокими окладами в Крыму могут похвастаться лишь военные, силовики и чиновники среднего и высшего уровня. Остальным приходится перебиваться на зарплаты в пределах 10-15 тысяч рублей. В то время как аренда однокомнатной квартиры в Симферополе может превысить 20 тысяч. Если добавить расходы на продукты, коммунальные платежи, лекарства и предметы первой необходимости, то окажется, что «богатая» Россия способна лишь поддерживать в Крыму приемлемый уровень нищеты.

Заметное ухудшение условий жизни крымчане ощутили весной прошлого года. Тогда ко многим пришло понимание, что региональная экономика оказалась, мягко говоря, не в том состоянии, как им Москва обещала перед «референдумом». Первыми это почувствовали бюджетники и пенсионеры. Апогеем народного недовольства стала встреча премьера Дмитрия Медведева с крымскими пенсионерками, на которой он произнес известную фразу: «Денег нет, вы там держитесь». Крымчанки, возмущенные тем, что не могут прожить на ежемесячное пособие в 8 тысяч рублей, поинтересовались, когда им проиндексируют выплаты. Глава российского правительства честно ответил, что индексации не будет по всей стране из-за сложности с финансами.

Экономические неурядицы – один из индикаторов общего недовольства российскими реалиями, но Москву мнение крымчан не волнует

Жители полуострова ощутили некоторый экономический рост только в первые пару месяцев после оккупации. Российские власти в начале пересчитали прежние украинские пенсии и выплаты по искусственному курсу. Весной 2014 года средняя пенсия равнялась 12-15 тысячам рублей – примерно 400-500 долларам США. С завершением «переходного периода» размеры пенсии начали насчитывать по общероссийской формуле. В итоге старики получили «стандартную» сумму в 8-9 тысяч рублей – 140-160 долларов по нынешнему курсу. Для сравнения, летом 2013 года средняя пенсия по Украине составляла около 1500 гривен или на тот момент около 187 «баксов».

Открыто высказываться против Кремля рискуют немногие, опасаясь возможных преследований. Публичная критика направлена против крымского «совмина», городских «администраций» и реже против российского правительства в лице премьера Медведева. Экономические неурядицы – один из индикаторов общего недовольства российскими реалиями, но Москву мнение крымчан не волнует. Кремль с первых месяцев аннексии начал проводить политику замещения местных жителей коренными россиянами, которые знают об условиях жизни в Украине исключительно из телевизора.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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