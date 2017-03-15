Средняя зарплата по палате: сколько зарабатывают крымчане

Российские специалисты в сфере статистики утверждают, что рост доходов населения в аннексированном Крыму выглядит позитивно. Однако до средних российских показателей полуострову еще далеко – сейчас средняя зарплата на полуострове составляет порядка 26 тысяч рублей против 36 тысяч в соседней России. Насколько правдива официальная статистика? Что могут себе позволить крымчане на среднюю зарплату? Об этом говорим с редактором экономического отдела издания «Левый Берег» Андреем Яницким и лидером Крымского отделения партии «Коммунисты России», бывшим главой Верховного совета Крыма Леонидом Грачом.

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Самые высокие зарплаты в Крыму – у госслужащих и военных – до 80 тысяч рублей. Меньше всего платят в торговле и сфере услуг – охранник или администратор в салоне красоты, например, зарабатывает около 9 тысяч. Лишь на 4 тысячи выше зарплата у школьного учителя. Младший медперсонал зарабатывает 20 тысяч, врач – 35-40 тысяч рублей. Такую информацию озвучила начальник отдела Крымстата Виктория Данюк. Однако есть основания предполагать, что эти данные – завышенные.

К примеру, согласно официальной статистике, средняя зарплата педагога дошкольного образования – 20,5 тысяч рублей. Но реальное предложение на рынке труда – между 9 и 13 тысячами рублей. Отдельные предложения – до 46 тысяч рублей, к примеру, вакансия логопеда в детском саду «Вишенка» в Бахчисарае. Но это зарплата при условии полного рабочего дня, а специалист нужен на неполную занятость. Повышение зарплат уже давно обещает российское Министерство труда, однако когда это произойдет – неизвестно.

Редактор экономического отдела издания «Левый Берег» Андрей Яницкий говорит, что в среднем зарплаты крымчан за 2016 год ниже, чем в соседней России – хотя во время аннексии Крым обещали «подтянуть» до общероссийского уровня. Более того, полуостров хотели сделать «витриной благополучия» и обещали зарплаты даже выше российских, но этого не случилось – регион является дотационным. По мнению Яницкого, активной молодежи и бизнесу в Крыму сейчас живется хуже, чем при Украине. Крым был убыточен и ранее, но после аннексии ситуация усугубилась. Во многом это связано с санкциями. В Крыму стало лучше жить чиновникам, которых теперь больше, а также российским военным. Относительно высок уровень доходов у моряков, однако они не слишком интегрированы в экономику Крыма. Если же говорить о зарплатах тех же педагогов, номинально их зарплаты выросли, однако резко упала покупательная способность.

По мнению лидера Крымского отделения партии «Коммунисты России», бывшего главы Верховного совета Крыма Леонида Грача, при формировании статистических данных не стоит учитывать полицию и военных, поскольку к обычным крымчанам их приравнивать сейчас нельзя. При этом в некоторых городах, к примеру, в Евпатории, из-за низкой зарплаты не заполняются даже вакансии госчиновников.

Вице-премьер России Ольга Голодец на социальном форуме в Москве заявила, что в стране преобладает уникальный тип бедности – бедность работающего населения. Около 5 миллионов работающих россиян получают столь низкую зарплату, что остаются за чертой бедности.

В 2016 году, по данным Крымстата, прожиточный минимум для населения составил 9,5 тысяч рублей, для трудоспособного населения – 10,5 тысяч рублей. При этом средний уровень доходов крымчан предварительно составил 18 960 рублей на человека. Но эта статистика не учитывает расходов, утверждают разработчики Open Data Day. Они составили так называемый «рейтинг шаурмы» в российских регионах, в том числе в аннексированных Крыму и Севастополе. При его составлении учли данные о зарплате, стоимости аренды жилья, прожиточном минимуме и стоимости продуктов. Крым оказался в самом конце списка – по данным исследования, крымчанам и севастопольцам не хватает денег даже на аренду жилья и покупку минимального набора продуктов.

(Над текстовой версией материала работала Галина Танай)