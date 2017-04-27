Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону ужесточил приговор фигуранту «дела Хизб ут-Тахрир» из Севастополя Руслану Зейтуллаеву. Вместо 7 лет лишения свободы за «участие в террористическом сообществе» он должен будет провести в колонии 12 лет – за «организацию террористической группировки». В соцсетях этот приговор считают чересчур жестоким, а само дело против Зейтуллаева – полностью надуманным.

Musafir Zaman

Думаю стоит заменить слово "признан" на "назначен"

Ольга Скрипник

Первый приговор Руслану Зейтуллаеву российские власти сочли слишком "мягким", провели повторный абсурдный и безосновательный процесс, и теперь осудили Руслана на 12 лет

Эмиль Курбединов

...Все эти приговоры лишь на их бумажках, не являются они гарантией на завтрашний день и не им решать сколько кто будет томится в тюремных застенках!..

Гульнара Бекирова

Не понимаю, как эти судьи по земле ходят? Приходят вечером к своим семьям, своим детям? Лишая невинного человека свободы, обрекая его детей на жалкое существование без отца. Не понимаю и не пойму

Ірина Штогрін

Тій силі, яка убивала голодом і депортаціями цілі народи - життя 1-ї людини це нічого...Але то вони робили закрито, а це - публічно. Публічно насміхаються імітуючи законність та демократичність над усіма нормальними людьми у світі

Участники обсуждения искренне недоумевают, силясь понять, за что Зейтуллаеву назначили настолько суровое наказание.

Potap Hmelyov

он имел наглость подумать

Журналист Роман Цимбалюк напомнил, что именно в этом ростовском суде ранее приговорили к длительному сроку заключения другого крымчанина – режиссера Олега Сенцова.

О жизни в российских застенках Сенцов, отбывающий 20-летний срок в Якутске, рассказал в своем пронзительном и трогательном письме, которое сейчас живо обсуждают в соцсетях.