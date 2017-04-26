12 лет строгого режима «по религиозному признаку»

12 лет лишения свободы – такой приговор фигуранту севастопольского «дела Хизб ут-Тахрир» Руслану Зейтуллаеву вынес Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону.

Конец голодовке

Как сообщил на своей странице в Фейсбуке журналист Владислав Рязанцев, поддержать крымчанина на судебное заседание пришли несколько десятков человек.

«Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима крымского татарина Руслана Зейтуллаева, обвиняемого в организации в Крыму ячейки «Хизб ут-Тахрир». Поддержать Зейтуллаева пришли более 20 человек», – написал журналист.

Кроме того, Рязанцев добавил, что после вынесения приговора Руслан Зейтуллаев прекращает голодовку, которую он объявил 22 дня назад.

«Очередное военное преступление России»

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев считает, что приговорив фигуранта «дела Хизб ут-Тахрир» Руслана Зейтуллаева к 12 годам лишения свободы, Россия совершила военное преступление.

Введение своего законодательства оккупантом является грубым нарушением Женевской конвенции 1949 года и относится к разряду военных преступлений

«(Организация – КР) «Хизб ут-Тахрир», в участии в которой Зейтуллаева обвиняют, не была запрещена на территории Украины. Само введение своего законодательства оккупантом (в аннексированном Крыму – КР) является грубым нарушением Женевской конвенции 1949 года и относится к разряду военных преступлений. Сейчас Россия совершила очередное военное преступление», – считает Джемилев

По мнению Джемилева, Зейтуллаев не будет отбывать весь срок, а выйдет с окончанием «режима» президента России Владимира Путина.

Преследование по религиозному признаку

Северо-Кавказский окружной военный суд ранее уже признавал Зейтуллаева виновным в «участии в террористическом сообществе» и приговорил его к 7 годам лишения свободы. Такое решение было вынесено 7 сентября 2016 года. Однако российская прокуратура оспорила его в Верховном Суде России, и дело было снова направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд на пересмотр. Следственные органы настаивали на том, чтобы Зейтуллаев был признан не участником, а организатором террористического сообщества. Соответствующая статья Уголовного кодекса России предусматривает санкцию от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Напомним, что представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».

Международная поддержка

10 украинских и иностранных правозащитных организаций опубликовали совместное заявление в поддержку Руслана Зейтуллаева. Его подписанты отмечают, что встревожены отсутствием резонанса по этому вопросу и обращаются за помощью к украинской власти и мировому сообществу. В частности, у Европейского союза они просят выступить с публичным заявлением, а от Украины требуют создать единый координирующий центр по защите политзаключенных.​

Кроме того, правозащитники, обеспокоенные судьбой Руслана, запустили общественную кампанию в его поддержку. К ней уже присоединились украинские политики, писатели, музыканты, журналисты, общественные деятели. Активисты кампании #LetMyPeopleGo опубликовали коллаж, на котором известные украинцы держат в руках буквы, образующие имя и фамилию севастопольского узника.