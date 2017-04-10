Дело Зейтуллаева: изоляция и голодовка

Фигурант севастопольского дела «Хизб ут-Тахрир» Руслан Зейтуллаев объявил голодовку почти неделю назад. В каком состоянии он сейчас пребывает – не известно. Крымский адвокат Эмиль Курбединов не может его часто посещать в СИЗО Ростова-на-Дону, а российские силовики не предоставляют информацию о севастопольце. Украинских дипломатов к крымчанину не допускают.

О проведении бессрочной голодовки Руслан Зейтуллаев заявил 4 апреля – прямо во время заседания в Северо-Кавказском окружном военном суде. Он сказал, что пошел на такую форму протеста ради восстановления справедливости в отношении крымских татар и его лично.

Требую прекратить уголовные дела в отношении всех крымских татар по статье «экстремизм», «терроризм», по «делу 26 февраля»

«Отказываюсь употреблять пищу и требую, во-первых, прекратить уголовные дела в отношении всех крымских татар по статье «экстремизм», «терроризм», по «делу 26 февраля». Второе – допустить Министерство иностранных дел Украины в СИЗО № 1 Ростова-на-Дону для личной встречи с его представителями», – сказал Руслан Зейтуллаев.​

Третье требование – прекратить уголовное преследование других фигурантов севастопольского «дела Хизб ут-Тахрир»: Рустема Ваитова, Нури Примова и Ферата Сайфуллаева. Он заявил, что его товарищей преследуют исключительно по религиозному и национальному признаку.

«Формальные» правозащитники

Ни одно из требований, озвученных Зейтуллаевым, не выполнено. Не известно, продолжает ли он голодовку и в каком состоянии сейчас находится. Адвокат Эмиль Курбединов в последний раз видел его 4 апреля на суде.

Насколько я знаю, это мокрая голодовка – он пьет чай, воду

«Я его увижу только в пятницу. Но я думаю, что он продолжает голодовку, раз он взялся за это дело и объявил об этом. Насколько я знаю, это мокрая голодовка. То есть неполная: он пьет чай, воду. В пятницу уже спрошу, как он, что он», – сказал Эмиль Курбединов в комментарии для Крым.Реалии.

Кроме него получить информацию о положении Зейтуллаева попросту некому. По российскому законодательству, доступ в следственный изолятор могут получить члены общественной наблюдательной комиссии (ОНК). Но, по словам координатора проекта «Росузник» Яны Гончаровой, в ОНК Ростова-на-Дону нет независимых правозащитников, которые могли бы мониторить ситуацию с крымчанином.

«В Ростове есть члены ОНК, но они, к сожалению, «формальные», они есть для галочки. Реально они особо ничего не делают. Пришли, записали некий «отчет» – сколько писем принесли, сколько отправили. Сильно беспокоиться не будут», – отметила активистка.

Представители Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону также до сих пор не могут попасть на встречу с Зейтуллаевым. Об этом в комментарии для Крым.Реалии сообщила спикер МИД Украины Марьяна Беца.

«Несмотря на многочисленные обращения украинской стороны к Российской Федерации – как со стороны МИД Украины, так и со стороны посольства Украины в России, – по состоянию на сегодня не предоставлено разрешение нашему консулу посетить Руслана Зейтуллаева, который незаконно арестован и находится под стражей в Российской Федерации», – сказала Марьяна Беца.

Она оценила действия российской стороны как нарушение международного права, в частности Венской конвенции о консульских отношениях. Вместе с тем, по словам Бецы, украинские консулы посещают все судебные заседания с участием Зейтуллаева и пытаются поддерживать связь с ним и его защитниками.

Несмотря на многочисленные обращения, нашему консулу не предоставлено разрешение посетить Зейтуллаева

«Все зависит от Российской Федерации. Наши консулы фактически круглосуточно находятся или под следственным изолятором или посещают МИД Российской Федерации с требованием дать разрешение. По состоянию на сейчас его нет. И учитывая, что четвертого числа Зейтуллаев объявил голодовку, мы требовали и требуем от Российской Федерации предоставить доступ», – сказала Беца.

Адвокат Эмиль Курбединов отметил, что в случае, если его подзащитный сейчас продолжает голодать, то, согласно внутренним распоряжениям ФСИН, он должен находится под особым наблюдением медиков. Но как обстоит дело – известно только администрации СИЗО, которая никак ситуацию не комментировала.

В ожидании нового срока

Руслан Зайтуллаев содержится под арестом уже больше двух лет. Его и еще троих жителей села Орлиное (пригород Севастополя – КР) задержали представители ФСБ в январе 2015 года по подозрению в участии в организации «Хизб ут-Тахрир», признанной в России террористической. Летом 2016-го Северо-Кавказский окружной военный суд начал слушания по их делу. Прокурор просил признать Зейтуллаева организатором террористического сообщества и приговорить его к 17 годам лишения свободы, а трем остальным фигурантам присудить от 7 до 8 лет как участникам террористической группировки. Однако суд переквалифицировал статью, вменяемую Зейтуллаеву, на более мягкую, и назначил ему наказание в виде 7 лет заключения. То есть признал его не лидером террористического сообщества, а простым участником группировки. Остальные фигуранты дела – Рустем Ваитов, Нури Примов и Ферат Сайфуллаев – получили по 5 лет лишения свободы. Все они своей вины не признали и заявили, что российские власти их преследуют по признаку национальности и вероисповедания.

27 декабря 2016 года Верховный суд России оставил решение по Ваитову, Сайфуллаеву и Примову в силе, а дело Зейтуллаева отправил на пересмотр. На этом настаивала российская прокуратура, которая заявила, что последнему фигуранту необоснованно сменили квалификацию на менее жесткую статью.

Повторное рассмотрение дела Руслана Зейтуллаева стартовало в начале марта. По словам адвоката Эмиля Курбединова, сейчас судебное следствие находится на стадии представления доказательств защиты.

Около десяти ходатайств мы подали, чтобы обеспечить доказательства. Ничего не удовлетворяется!

«Около десяти ходатайств мы подали, чтобы обеспечить доказательства, которые сами не можем добыть. Это вызов экспертов, участкового, который написал характеристику, вызов понятных, которые были при всех обысках и при задержании Руслана. Ничего не удовлетворяется! Единственное – когда Руслан объявил голодовку, удовлетворили ходатайство допросить в качестве свидетелей трех осужденных ребят», – сказал адвокат.

Курбединов предполагает, что на этот раз следствие добьется своего, и его подзащитного признают виновным в нарушении ч. 1 ст. 205.5 Уголовного кодекса – «организация террористического сообщества». Минимальная санкция этой статьи предусматривает 15 лет лишения свободы.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».