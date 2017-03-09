В Северо-Кавказском окружном военном суде российского Ростова-на-Дону состоялся пересмотр дела крымского мусульманина Руслана Зейтуллаева, которого обвиняют в организации деятельности крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»​. После аннексии Крыма по «делу Хизб ут-Тахрир» арестованы уже десятки крымских мусульман.

В сентябре 2016 года тройка ростовских судей приговорила Зейтуллаева к 7 годам лишения свободы, переквалифицировав его статью с «организации» на более мягкую, признав его лишь участником этой ячейки. Однако получил он больше остальных обвиняемых – Ферата Сайфуллаева, Рустема Ваитова и Нури Примова – их сроки были по 5 лет.

В декабре Верховный Суд России отменил приговор Зейтуллаева, отправив дело на новое рассмотрение. Уже другая тройка судей занимается рассмотрением дела крымского мусульманина, по второму кругу допрашивая свидетелей, слушая доводы обвинения и защиты.

Ни о каких неожиданностях говорить не приходится – в суде повторяется практически то же самое: прокурор настаивает на организаторской роли Руслана, свидетели путаются в показаниях либо отказываются от своих слов. Только председательствующий судья живо интересуется происходящим и терпеливо объясняет каждому участнику процесса, «почему мы все вновь здесь собрались».

«Все показания, которые я давал в прошлый раз, подтверждаю», – говорит первый же свидетель, имам мечети в крымском селе Орлиное Сейтмамут Назимов.

«Давайте я объясню. Уважаемый свидетель, все здесь присутствующие прекрасно понимают, что вас здесь допрашивали и на предварительном следствии, и в ходе предыдущего судебного заседания. Но сейчас рассмотрение с новым составом суда, и суд с вашими показаниями не знаком. Просьба, чтобы вы это как-то понимали, учитывали. Просим вас набраться терпения…», – объясняет свидетелю судья.

Назимова допрашивали два часа. Он много рассказывал про идеологию партии «Хизб ут-Тахрир», которая в России считается террористической, про халифат и то, что они призывают «резать головы неверным». При этом деятельность Зейтуллаева Назимов описал так: «Он вербовал людей, вот прям по улице человек идет куда-то, или в мечети там, его останавливают и начинают навязывать свою идеологию. Не раз видел, как он прям в центре села это делал».

Кроме того, Назимов утверждал, что «стиль работы «Хизб ут-Тахрир» такой же, как у секты «Свидетели Иеговы», и даже придуманы они одним университетом в Англии. Они ходят по домам, распространяют газеты, и получают за это зарплату». Свидетель постоянно говорил «они», на что обратил внимание судья. Немного растерявшись, Назимов уточнил, что имеет в виду Зейтуллаева и Сайфуллаева – «они там были главные в иерархии».

Назимов заявил, что во время конфликта из-за местной мечети Зейтуллаев пытался его задушить. Но наличие «личных неприязненных отношений», тем не менее, не подтвердил

Помимо заявления, что подсудимый якобы являлся руководителем крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир», свидетель также рассказал, что во время событий марта 2014 года Зейтуллаев и Сайфуллаев призывали бойкотировать «новую власть» полуострова. Кроме того, Назимов заявил, что во время конфликта из-за местной мечети Зейтуллаев пытался его задушить, да и вообще неоднократно угрожал ему расправой. Но наличие «личных неприязненных отношений», тем не менее, не подтвердил. Прокурор, как и судья, задавал вопросы в стиле «а они распространяли листовки путем раздачи в руки или по почте?».

«Суд взвалил на себя нелегкую работу обвинения, хотя он должен выступать арбитром, и, фактически, вытягивает из свидетелей то, что хочет услышать для составления обвинительного приговора. Кроме того, протоколы прошлых заседаний иногда вообще не содержали той информации, которую говорили свидетели. Ребята писали свои замечания, но ничего не происходит», – рассказал адвокат Зейтуллаева Эмиль Курбединов.

Второй свидетель – Фезис Аблязизов – сразу заявил суду, что все, что ему известно, он знает только по слухам и не более того.

«Что значит по слухам?» – уточняет судья.

«Ну, кто-то где-то сказал, но они же документы не показывали и никому не утверждали, что они – «Хизб ут-Тахрир», – рассказывает свидетель.

Перед допросом председательствующий разъяснял свидетелю – он должен говорить только о тех фактах, которые ему известны, и не высказывать домыслы, но, несмотря на это, прокурор и судья предложили ему продолжать. Позже гособвинитель ходатайствовал зачитать прежние показания Аблязизова, где тот в подробностях описывал деятельность «Хизб ут-Тахрир» и Зейтуллаева – как главы ячейки. Свидетель заявил, что эти показания он не подтверждает полностью.

«Как же так, почему вы тогда их давали и подписывали?» – недоумевает прокурор.

«Не знаю, наверное, мои личные амбиции, халатность какая-то. Я не подтверждаю их» – растерянно говорит Аблязизов.

Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что к показаниям свидетелей относится критически.

Оба сегодняшних свидетеля – это свидетели, с которыми до 2014 года у Руслана и Ферата были религиозные тяжбы по поводу общины. Я отношусь к этим показаниям критически

«Нужно отметить, что оба сегодняшних свидетеля – это свидетели, с которыми до 2014 года у Руслана (Зейтуллаева – КР) и Ферата (Сайфуллаева – КР) были религиозные тяжбы по поводу общины. Я считаю, что у них все же были неприязненные отношения, и я отношусь к этим показаниям критически. Все протоколы допросов свидетелей, которые составляли ФСБ, абсолютно неприемлемы. Следователь скрыл вопросы, которые он задавал, а по УПК нельзя задавать наводящие вопросы. Что он ему задавал, как – наводящие или не наводящие вопросы – ничего нет в протоколах. Эти протоколы получены с нарушением закона, и они неприемлемы как доказательства», – говорит адвокат.

«Мы рассчитываем, что где-то в апреле мы уже выйдем на приговор. Думаю, что переквалификации уже не будет, и Руслана осудят как «главаря ячейки». Ему будет грозить около 15 лет лишения свободы. К сожалению, наши прогнозы такие. Сейчас мы готовим заявление в ЕСПЧ, и следующий этап – это уже рассмотрение в Европейском суде», – заключил Курбединов.