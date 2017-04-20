Фигурант севастопольского «дела Хизб ут-Тахрир» Руслан Зейтуллаев объявил голодовку 15 дней назад. Состояние его здоровья ухудшается: на прошлом заседании стало известно, что он потерял 6 килограммов и из-за слабости с трудом встает с места. 10 правозащитных организаций выпустили совместное обращение, в котором потребовали от России освободить Зейтуллаева и призвали Украину и международное сообщество помочь Руслану.

В данный момент Руслан Зейтуллаев содержится в СИЗО № 1 Ростова-на-Дону. Информации о том, как он себя чувствует, очень мало. Адвокат Эмиль Курбединов ведет другие политические дела в Крыму и не имеет возможности приезжать в ростовский изолятор. Они видятся с Русланом только во время заседаний, которые проходят в Северо-Кавказском окружном военном суде примерно раз в неделю.

Последний раз слушания проходили 14 апреля, когда Зейтуллаев держал голодовку уже 10 дней. По словам адвоката Курбединова, его клиента привезли на заседание похудевшим более чем на 6 килограммов.

«Он был очень слабым, не мог стоять. Он только сидел и сидя все зачитывал. Приехала скорая, замерили ему давление, давление вроде бы было у него нормальное. Потом суд допросил фельдшера, она сказала, что он может продолжать участие в заседании. Ему хотели вколоть глюкозу, но он отказался», – сказал Эмиль Курбединов в комментарии для Крым.Реалии.

В каком состоянии сейчас находится Руслан, адвокат сказать затрудняется. От членов общественной наблюдательной комиссии Курбединов узнал, что Зейтуллаев продолжает голодовку, и критических проблем со здоровьем у него нет. В то же время информация о состоянии Руслана из других источников в данный момент отсутствует.

Три требования

Зейтуллаев объявил голодовку в зале суда во время заседания. Он сказал, что пошел на такую форму протеста ради восстановления справедливости в отношении крымских татар и него лично. Руслан выдвинул три требования к российским властям. Первое – закрыть уголовные дела против крымских татар, открытых по статье «экстремизм» и «терроризм», а также в отношении фигурантов «дела 26 февраля». Интересно, что через два дня после объявления голодовки – 6 апреля – в Симферополе из под ареста внезапно выпустили двоих обвиняемых по «делу 26 февраля»: Али Асанова и Мустафу Дегерменджи. Но, скорее всего, это никак не связано с Зейтуллаевым.

Второе его требование – допустить в СИЗО представителей украинского МИДа. Это требование также не выполнено. По словам спикера Министерства иностранных дел Украины Марьяны Бецы, ведомство неоднократно требовало от российской стороны пустить к Зейтуллаеву консула, но эти просьбы игнорируются.

Третье требование – прекратить уголовное преследование других фигурантов «дела севастопольских мусульман»: Рустема Ваитова, Нури Примова и Ферата Сайфуллаева. В данный момент они отбывают срок, к которому их приговорил российский суд.

Их троих вместе с Зейтуллаевым задержали больше двух лет назад – 23 января 2015 года – по обвинению в участии в «Хизб ут-Тахрир» – организации, запрещенной на территории России. Летом 2016-го их дело было передано в суд. Следователи настаивали на том, что действия Ваитова, Примова и Сайфуллаева подпадают под часть 2 статьи 205.5 Уголовного кодекса России – участие в террористической организации. Зейтуллаеву инкриминировали часть 1 этой же статьи – организация террористической группы.

В конечном итоге суд признал Ваитова, Примова и Сайфуллаева виновными и приговорил каждого к пяти годам лишения свободы. А Зейтуллаеву судейская коллегия неожиданно изменила квалификацию: его признали не организатором, а участником террористического сообщества. И вместо 17 лет лишения свободы, которые запрашивал прокурор, дали всего 7. В итоге прокуратура обжаловала это решение, и в начале марта тот же Северо-Кавказский окружной военный суд начал пересматривать дело Зейтуллаева заново.

Джемилев: «Погибать там не надо»

Правозащитники, обеспокоенные судьбой Руслана, запустили общественную кампанию в его поддержку. К ней уже присоединились украинские политики, писатели, музыканты, журналисты, общественные деятели. Активисты кампании #LetMyPeopleGo опубликовали коллаж, на котором известные украинцы держат в руках буквы, образующие имя и фамилию севастопольского узника, объявившего голодовку.

«Каждое фото имеет свою историю: они были сделаны по дороге в Киев, прямо на рабочем месте, в небольшой паузе между съемками клипа, за минуту до выпуска новостей, а кое-кому даже пришлось искать интернет в лесу, куда он сбежал, чтобы спокойно дописать новую книгу», – рассказала координатор #LetMyPeopleGo Александра Матвийчук.

Одним из участников акции в поддержку Руслана Зейтуллаева был народный депутат Украины Мустафа Джемилев. Ранее он призвал своего соотечественника прекратить голодовку.

Эта голодовка направлена на пробуждение совести, а совести в той стране, которая называется Россией, нет

​«Конечно, голодовка, в первую очередь, направлена на то, чтобы привлечь внимание к беззаконию, которое творится лично в отношении него на фоне определенной проблемы. По-моему, Зейтуллаев кое-чего добился – о нем стало известно. Но эта голодовка направлена на пробуждение совести, а совести в той стране, которая называется Россией, по крайней мере у руководства, нет. Поэтому держать голодовку надо до известного предела, погибать там не надо», – заявил Джемилев.

Кроме того, 10 украинских и иностранных правозащитных организаций опубликовали совместное заявление в поддержку Руслана Зейтуллаева. Его подписанты отмечают, что встревожены отсутствием резонанса по этому вопросу и обращаются за помощью к украинской власти и мировому сообществу. В частности, у Европейского союза они просят выступить с публичным заявлением и поспособствовать привлечению независимых врачей, а от Украины требуют создать единый координирующий центр по защите политзаключенных.

Очередное заседание по делу Зетуллаева запланировано на 21 апреля. Ожидается, что на нем пройдут прения сторон, и, возможно, обвиняемый произнесет последнее слово.

Адвокаты Эмиль Курбединов и Эдем Семедляев говорят, что будут уговаривать своего подзащитного прекратить голодовку, поскольку «он нужен живым и здоровым для дальнейшей борьбы за свои права и права своего народа».

Напомним, что защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. В то же время представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России.

Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».