Планы массовых сносов и переселений в Москве подняли волну недовольства в российской столице. Власть гасит протест силами пропаганды, за которую взялись и архитектурный критик, и президент страны.

...Плохо, когда публицист начинает свое произведение с откровенной неправды. Первый же тезис "урбаниста" Григория Ревзина в защиту скандальной "сносной программы" Сергея Собянина в Москве ("снос пятиэтажек поддерживают около 75-80% жителей") никакими достоверными опросами не подтвержден. Репутация государственного ВЦИОМ такова, что "опросы" этого центра изучения общественного мнения давно находятся в поле так называемой формирующей социологии, то есть политических технологий.

Еще хуже, когда в основе всего текста, начиная с заголовка "10 тезисов о пятиэтажках", лежит очевидная подтасовка. Неправдив и важнейший тезис этой статьи о том, что одобренный всеми фракциями в Государственной думе в первом чтении закон – именно о хрущевских "пятиэтажках".

На самом-то деле законопроект Собянина – о праве мэрии сносить все что угодно, этот документ – об отмене в Москве частной собственности на квартиры. На это справедливо указывает, например, публицист Сергей Пархоменко: "Речь идет о программе отмены любых правил и нормативов в московской застройке, отмены любых гарантий граждан на неприкосновенность своей собственности – в отношении любых домов. Вообще любых, какие только мэрии почему-либо потребуется или захочется расселить и снести".

На самом-то деле законопроект Собянина – о праве мэрии сносить все что угодно, этот документ – об отмене в Москве частной собственности на квартиры

В своих прочих рассуждениях "урбанист" Ревзин проявляет удивительную профессиональную неосведомленность. Так, он пишет, что "есть возможность улучшить жизнь большого числа горожан". Москва якобы имеет профицитный бюджет и может сама финансировать мегапроект. Но это неправда: на самом деле бюджет столицы с 2017 года – дефицитный, в нем дыра на 314 миллиардов рублей. Абсолютно непонятно, как и за счет чего депутаты Мосгордумы уже выделили 26 апреля на первый этап еще не разработанной программы переселения полутора миллионов человек более 100 миллиардов рублей – бюджет обычного региона России.

Придется Москве или резать социальные расходы города, или просить денег из федерального бюджета (например, из оскудевшего Фонда национального благосостоянии), то есть и так неплохо живущий за счет всей России столичный город опять залезет к стране в общий карман. Замечу, что в стране около двух миллионов человек живут в бараках и даже квартиры в хрущевках для них – мечта.

Неправда и другое: если деньги не потратить, то, как пишет Ревзин, средства эти заберут, например, в Чечню. По закону доходы регионального бюджета той же Москвы не могут быть так просто, даже по воле президента России, перераспределены в пользу другой территории.

Замечу, что в стране около двух миллионов человек живут в бараках и даже квартиры в хрущевках для них – мечта

Важна и сама цель публикации. Архитектурный критик привычно для себя обвинил всю оппозицию проекту Собянина в "бесконечном вранье". Но этот бездоказательный тезис обсуждать совсем неинтересно. Часть москвичей автор хотел напугать: им предлагался образ решительной власти, которая действует и от проекта "реновации" не отступит. Это же не Юрий Лужков, который отменил снос в центре Москвы массовых домов с деревянными перекрытиями, столкнувшись с перспективной неповиновения граждан и протестами профессионалов!

Пока "урбанист" публиковал "критический" блог, рассуждая о деталях "реновации", а перепуганные жители вполне себе крепких пятиэтажных кирпичных "сталинок" и хрущевок создавали комитеты защиты своих домов, власть спокойно "слушала да ела". В это же время "мозг Собянина", вице-мэр Анастасия Ракова провела закрытое совещание и дала управам указания на тему о том, как бороться с протестующими и как манипулировать выборами в муниципальные собрания. В это же время в сервильной Госдуме от путинского большинства, от вечных депутатов от столицы вроде Николая Гончара мы слышали речи лишь о косметических поправках в законопроект. Пока жириновцы и эсеры вяло критиковали недостатки программы, лучше других почувствовавший конъюнктуру момента депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев уже объявлял том, что критика проекта заказана из-за рубежа.

Вскоре, прямо на наших глазах, актуализировалась главная задача "10 тезисов" Григория Ревзина: "конструктивной" критикой "отдельных недостатков" проекта, которая в некоторых деталях вполне разумна, этакой дымовой завесой прикрывать операцию "Пятиэтажки". Власть взялась гасить волну недовольства обещаниями, пытается создать у части протестующих против переселения ложное впечатление, что с ними при проведении уплотнительного сноса в Москве власть будет считаться, а "перегибы" исправят.

Путин пытается перебить протестный тренд обычным для него словоговорением

В этом духе стал действовать сам Владимир Путин. 26 апреля президент России продолжил выступать за сносы по проекту Собянина, но уже с корректировкой. Видимо, "реновация" Москвы была продана Кремлю как предвыборная программа подкупа нелояльных к власти москвичей. Но реальное шоковое впечатление, которое произвел грядущий погром привычной среды обитания на значительную часть жителей города, дошло и до Кремля.

Путин пытается перебить протестный тренд обычным для него словоговорением. Президент пообещал, что переселение "должно быть сделано таким образом и такими инструментами и средствами, которые не нарушают прав граждан – прежде всего, их прав на собственность. Все предложения должны быть реализованы на основе добровольного согласия граждан на предлагаемые условия". О том, что в разгар экономического кризиса расточительная программа несвоевременна, и речи нет. В свою очередь мэр Москвы появился перед специально отобранной публикой и объявил, что переселять при сносе будут только в пределах района проживания. О том, что жилье должно быть равноценным, речи опять же не шло.

Прозвучавшие указания Путина – "закон проработать как следует, досконально, в том числе в диалоге с общественностью" – пока выглядят как операция прикрытия все того же проекта. Глава государства и мэр Москвы не дают гарантий отказа от нарушения прав граждан путем отзыва скандального законопроекта или хотя бы возвращения его к первому чтению. Концепция произвола остается прежней. Российским чиновникам, бизнесменам стройкомплекса в кризис срочно понадобилось право на беспредел, им нужна возможность взять из бюджета под расселение граждан, куда бюрократам захочется, грандиозные суммы и распихать эти деньги по карманам. Поведение чиновников логично.

Путин без объявления войны украл у Украины Крым, чья принадлежность другой стране была признана в российских законах. Почему бы и бюрократическому бизнесу безнаказанно не украсть у жителей Москвы (а потом и иных регионов) их закрепленную Конституцией и законом частную собственность? При этом авторы хотят организовать разбой в рамках выгодных им правил: приняв для этого заранее специальный закон, открыто, без обмана, сразу обещая неприятности – выдать взамен экспроприированного равнозначное по метражу, а не равноценное по цене жилье.

Подобная схема нового "огораживания" была обкатана Владимиром Путиным в Сочи. Протесты жителей перед Олимпиадой не были услышаны страной, и вот, как обещал в свое время Борис Немцов, теперь власти России пришли за москвичами.

Путин украл у Украины Крым. Почему бы и бюрократическому бизнесу безнаказанно не украсть у жителей Москвы их частную собственность?

Что будет с Москвой и ее жителями, вырастет ли ее население на три или четыре миллиона человек на той же территории, какими будут новые бетонные джунгли, куда будут отправлять (без права обжалования в суде) население обжитых районов? Собянинскую бизнес-группу это абсолютно не интересует – как это ныне не волнует застройщиков Подмосковья и Новой Москвы, где возводятся все новые и новые кварталы "высоток" без нормального транспорта и социальной инфраструктуры. Именно туда, выкупив неликвидные новостройки, по новому закону власти легко могут депортировать жертв крупномасштабной столичной "реновации".

Боятся деятели нынешней власти только открытого массового протеста, угрожающего всей нынешней коррупционной системе и предложенной "сносной" схеме. Поэтому и понадобились успокоительные слова Путина: "Ничего не может быть навязано силой, права граждан должны быть полностью соблюдены". Поверят ли уже не раз обманывавшей граждан власти – сказать трудно.

...Помогать так и не отмененной экспроприации частной квартирной собственности, "сливать протест" наняты "наши урбанисты", которые фактически выступают в роли младших членов политической ОПГ. Как сообщает учебник криминалистики, "пока одни щипачи отвлекают жертву, другие обирают ее карманы и сумки". "Утешает" лишь измельчание работающей на власть сервильной "публицистики". Эпические преступления товарища Сталина, обличая "врагов народа", воспевали, обслуживали масштабные и талантливые лжецы: Михаил Кольцов, Давид Заславский, Сергей Михалков... Ныне очевидные неправовые деяния президента Путина прикрывают совсем уже убогие телелжецы Дмитрий Киселев и Владимир Соловьев, а для защиты реноваторов из мэрии используются рассуждающие о "безответственности" оппозиции интеллектуальные “щипачи”.

Михаил Соколов, политический обозреватель Радио Свобода

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