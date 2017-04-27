Стоимость проезда в общественном транспорте Севастополя с середины апреля начала постепенно повышаться. С исходных 15 рублей за поездку тариф вырастет до 18-20 рублей, а к середине мая на некоторых маршрутах может достигнуть 25 рублей. В причинах и следствиях повышения стоимости проезда разбирался корреспондент Крым.Реалии.

Севастополь является чуть ли не единственным городом на территории Крымского полуострова, в котором маршрутные такси курсируют круглосуточно. Увеличение дневного тарифа непременно повлечет за собой подорожание ночной поездки.

За два года проезд подорожал без малого в три раза. Если в начале 2015 года поездка в автобусе стоила 8 рублей, то сегодня – до 20-ти

​«За последние два с небольшим года проезд подорожал без малого в три раза. Если в начале 2015 года поездка в автобусе стоила 8 рублей, то сегодня – до 20-ти. И если не успеваешь на прямой маршрут, который ходит раз в полчаса, то приходится ехать с пересадкой, а это – 40 рублей», – поделилась с Крым.Реалии местная жительница Ольга, ежедневно пользующаяся городским транспортом.

Периодический рост цен на проезд в городских автобусах средней вместимости и так называемых «топиках» (18-местных микроавтобусах – КР) подконтрольное Кремлю правительство Севастополя обуславливает отказом властей России от регулирования соответствующих тарифов. Следует отметить, что с июня 2016 года этот тариф пересматривается уже в третий раз и исключительно в сторону повышения.

«​Аккуратное повышение»​

Кроме того, севастопольские перевозчики объясняют повышение цен на проезд сложной логистикой при ремонте автобусов, а также стоимостью топлива, которое, по их словам, дороже, чем в соседней России.

Никто не взвинчивает цены на 10, 20, 25 рублей сразу. Поднимаем постепенно, на два-три рубля, чтобы люди смогли адаптироваться

​«Все претензии горожан сложно поддаются объяснению. Дело в том, что постепенное повышение цены за проезд анонсировалось не единожды. Об этом говорили мы, об этом говорило правительство. И это при том, что поднимаем мы очень аккуратно. Никто не взвинчивает цены на 10, 20, 25 рублей сразу. Поднимаем постепенно, на два-три рубля, чтобы люди смогли адаптироваться, приспособить к этому семейные бюджеты. Плюс, все это происходит строго по закону. Всегда за месяц минимум предупреждаем. Это контролируется», – заявил Крым.Реалии представитель одной из компаний-перевозчиков, пожелавший остаться анонимным.

В числе прочих факторов наш собеседник связывает подобные изменения ценовой политики с тарифами на проезд в соседней России:

«Не может быть такого, что на территории России проезд стоит от 20 до 50 рублей, а в Крыму и Севастополе –12-15. Кроме того, у нас усложненная логистика, которая имеет значение при необходимости ремонта автомобиля, и цена на топливо дороже, чем на материковой России», – добавил представитель компании.

Следует отметить, что «ночной» тариф на проезд, который актуален с 23:00 до 06:00, пока что, судя по всему, останется в Севастополе неизменным.

Ночной тариф всегда был «двойным», его так и называли в народе. Но мы пока что не рассматривали возможность его повышения

​«Ночной тариф всегда был «двойным», его так и называли в народе. Но мы пока что не рассматривали возможность повышения цены. Там есть экономические показатели, препятствующие этому. Не буду вдаваться в детали, но в ближайшее время, думаю, он останется на отметке 30-ти рублей при 20-рублевой стоимости дневной поездки», – подытожил перевозчик.

Цепная реакция

Повышение тарифа на проезд в автобусах средней вместимости и микроавтобусах уже породило цепную реакцию. Так, с 1-го мая стоимость проезда в троллейбусах, принадлежащих государственному учреждению «Севэлектроавтотранс», подконтрольному России, поднимется на 5 рублей: с 10 до 15 соответственно.

На аналогичную сумму подорожает стоимость поездки на водном транспорте, связывающем между собой Графскую пристань, площадь Захарова, Радиогорку, город Инкерман, бухту Голландия и Артиллерийскую бухту. Однако самое большое подорожание прошло на временной «штормовой» линии транспорта, которую запускают с площади Нахимова на Северную сторону в случае, если рейд через Севастопольскую бухту перекрывается. Стоимость такой поездки увеличилась в полтора раза: с 50-ти до 75-ти рублей.

Водители маршрутных такси уверены, что спрос на городской транспорт из-за последних ценовых метаморфоз не снизится.

Метро у нас никогда не будет, трамвай тоже никто не пустит, поэтому будут люди ездить и при 20-ти, и при 25-ти, и даже при 30-ти рублях

​«А вы видите альтернативу? Нет? Я вижу две: или машину купить, или на такси ездить. Но те, кто может это позволить себе, уже так и поступают. Остальные – вон, в салоне. Метро у нас никогда не будет, трамвай тоже никто не пустит, поэтому будут люди ездить и при 20-ти, и при 25-ти, и даже при 30-ти рублях», – сказал корреспонденту Крым.Реалии водитель севастопольского «топика», ходящего по 400-му маршруту.

Глава общественной организации «Дорожный контроль – Севастополь» и муниципальный депутат Максим Мишин раскритиковал повсеместное подорожание проезда в общественном транспорте, заявив, что причиной этого является неграмотная работа чиновников профильного департамента подконтрольного Москве правительства города.

У нас якобы пытаются создать благоприятную среду для частного извоза, но в итоге все оборачивается беспределом. Перевозчик устанавливает сам цену. Я не исключаю, что в этом есть коррупционная составляющая

​«Я не вижу объективных причин для поднятия цены. Основная проблема в нашем городе – отсутствие даже маломальского контроля над частными перевозчиками. У нас якобы пытаются создать благоприятную среду для частного извоза, но в итоге все оборачивается беспределом. У нас перевозчик устанавливает сам все: они сами устанавливают цену, водители сами решают, когда «сняться» с маршрута, автобусы не оснащены системой ГЛОНАСС, 18-местные «топики», пренебрегая всеми мерами безопасности, берут «на борт» по 30 человек. И все это позволяется нашим правительством. Я отнюдь не исключаю, что в этом во всем есть серьезная коррупционная составляющая», – заявил Мишин в комментарии Крым.Реалии.

По его словам, лица, побеждающие в конкурсах за тот или иной маршрут, не являются перевозчиками в прямом смысле этого слова, однако их наличие является одним из основных факторов повышений цен.

По сути, лицо, выигрывающее конкурс – это просто посредник, и его наличие очень многое обуславливает в этой ценовой политике

​«Так называемый перевозчик, выигравший тот или иной конкурс на тот или иной маршрут, зачастую даже автомобилей на балансе своем не имеет. На него работают водители со своими «топиками». По моим данным, они платили этому лицу порядка 800 рублей в день только за то, что они выходят на маршрут. По сути, лицо, выигрывающее конкурс – это просто посредник, и его наличие очень многое обуславливает в этой ценовой политике», – добавил Мишин.

По его мнению, для решения этих проблем необходим контроль со стороны российских властей Севастополя.

«Я уже давно предлагал: нужно создать государственное предприятие, которое напрямую выдавало бы водителям маршрутные карточки. Они также могли бы платить в это предприятие «суточные», но они были бы значительно ниже, и цены бы остались в районе 15 рублей», – подытожил активист.

В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове