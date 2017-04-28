После непродолжительного затишья во время празднования Пасхи начало снова расти количество обстрелов. Ежедневно гибнут люди на линии разграничения между ВСУ и террористическими группировками «ДНР» и «ЛНР».

На оккупированной территории Донбасса увеличивается тотальное давление со стороны так называемой «народной власти республик» на различные слои населения. Никто из сторон «нормандского формата» не обращает внимания на многочисленные факты нарушения прав человека и принуждения поддерживать оккупационные власти в попытках имитировать бурное «строительство государства» никем не признанных «республик Донбасса».

Люди, которые не хотят быть пушечным мясом оккупантов, увольняются с работы. Женщины не отпускают мужчин на войну, потому что не хотят быть вдовами

Факты тотального давления на сознание и свободу выбора людей приобрели угрожающие массовые масштабы. Получив указание Кремля провести мобилизацию мужчин из оккупированного Донбасса в так называемые «вооруженные силы» «ДНР», силовые органы заставляют отделы кадров предприятий, учреждений, школ требовать справки с «военкоматов» и печати в военных билетах о постановке на воинский учет в «ДНР» под угрозой увольнения с работы. В военкоматах «народной республики» людей заставляют посещать «военные собрания» или поступить на службу оккупационному режиму. Люди, которые не хотят быть пушечным мясом оккупантов, увольняются с работы. Женщины не отпускают мужчин на войну, потому что не хотят быть вдовами.

На шахтах оккупированного Чистякова (Тореза) уже начали вызывать шахтеров, заставляя их пойти на «военные собрания» вместо отпусков за свой счет с сохранением заработной платы. Даже поклонницы «ДНР» на руководящих должностях в детсадах, школах, больницах, учреждениях, опасаясь за жизнь своих мужчин и мобилизацию их на войну, заставляют родных для них людей бросать работу и увольняться.

В школах ученикам старших классов настойчиво предлагают поступать на учебу в военные учебные заведения «республики», звонят родителям, описывая все «блага», которые ждут их детей: от бесплатной казармы с трехразовым питанием в день до высокой зарплаты и офицерского звания после двухлетнего обучения. Классных руководительниц в школах заставляют предоставлять личные данные и телефоны родителей учеников.

Учеников чуть ли не ежедневно пугают военными ВСУ, проводят учения по эвакуации в бомбоубежища, расположенные в подвалах школ. Детей на уроках учат различать боевые отравляющие вещества ‒ зарин, зоман, иприт ‒ их химические формулы и свойства поражения организма человека.

Теперь уже учительница указывает не только номер упражнения и страницу, а и о то, что нужно писать. Понятно, что писать надо о «ДНР» и России

Истерия войны и насилия существует даже в домашних заданиях. В учебнике английского языка просят написать о каком-то празднике в мире ‒ как его отмечают, что едят. Ребенок пишет о празднике Дня музыки во Франции, а ей делают замечание ‒ почему она не написала о Дне победы. Теперь уже учительница указывает не только номер упражнения и страницу, а и о то, что нужно писать. Понятно, что писать надо о «ДНР» и России. Тотальный диктат, что и как писать, убивает свободу выбора и сознание детей.

В детсадах Чистякова, выполняя приказ сверху, собрали все книги на украинском языке в картонные коробки и опечатали. Воспитательницам дали указание в группах научить детей рисовать. «Классический» рисунок выглядит так ‒ маленький танк с флагом Украины, а большой ‒ с флагом «ДНР» под солнышком и голубым небом. Иногда воспитательницы вынуждены сами «творить» вместо детей и выдавать собственные рисунки за детские.

С приближением лета и сезона отпусков людей лишают даже права выбирать место отдыха. Руководителям детских садов, школ, больниц и других учреждений и их заместителям запретили покидать территорию «республики», потому что они должны обеспечить эвакуацию подчиненных и их работу во время вероятного наступления ВСУ.

Мирослав Тямущий, пенсионер, город Чистяково (Торез)

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Перепечатка из рубрики «Листи з окупованого Донбасу» Радіо Свобода