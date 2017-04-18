Боевики на оккупированных территориях Донбасса налаживают торговлю продукцией «национализированных» предприятий. Компании оформляют на непризнанных территориях, чтобы потом украинские металл и уголь шли в Россию и по всему миру. Насколько такая схема работоспособна – разбирались «Донбасс.Реалии».

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В начале марта в группировках «ЛНР» и «ДНР», признанных в Украине террористическими, заявили о «национализации» украинских предприятий, расположенных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. С тех пор прошло полтора месяца, а работники донецкой шахты имени Засядько продолжают работать по-старому. Жалуются на маленькую зарплату, сложную работу и на руководство.

В кабинетах местной «власти» за это время произошло много нового. Группировки «ЛНР» и «ДНР» решили отдать шахту Засядько вместе с другими экспроприированными шахтами и заводами закрытому акционерному обществу «Внешторгсервис».

Командир батальона «Восток», который подчиняется группировке «ДНР» и боевик-оппозиционер Александр Ходаковский на своей страничке в социальной сети «Вконтакте» написал, что это закрытое акционерное общество якобы зарегистрировано в Южной Осетии.

Донбасс и Южная Осетия: «сепаратистский интернационал»

Оккупированные части Донбасса и Грузии может объединять «сепаратистский интернационал», отмечают эксперты.

«Территория, которая сама вообще ничего не может никуда инвестировать, живет на дотации России. Понятно, что это старая история – когда пытаются создать сепаратистский интернационал», ‒ говорит политический эксперт Бачо Корчилава.

Именно потому, что им не страшны санкции, они не работают на внешние рынки

Для компаний, зарегистрированных на непризнанных территориях, это может быть удобно из-за закрытости от внешних рынков, предполагает заместитель украинского министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.

«Возможно, зайдут какие-то юго-осетинские или чеченские компании. Именно потому, что им не страшны санкции, они не работают на внешние рынки», ‒ говорит Юрий Грымчак.

Пока Россия пытается дирижировать оккупированными территориями, чтобы скрыть свое присутствие, украинские владельцы отобранных предприятий включились в борьбу за утраченное имущество.

«Мы привлекли ряд юридических консультантов ‒ как украинских, так и зарубежных ‒ для того, чтобы они ассистировали нам в поиске схем, цепочек поставок нелегальной продукции из того ресурса, который у нас остался на неподконтрольной территории», ‒ рассказывает руководитель антикризисного штаба ДТЭК Денис Диденко.

Куда едет донецкий уголь ‒ «секрет»

Известно, что многие «национализированные» шахты и заводы возобновили свою работу. А это значит, что уголь и металл начали куда-то вывозить. На вопрос журналистов программы «Донбасс.Реалии», куда именно, работники шахты имени Засядько ответили: «Секрет».

Этот секрет пытается разгадать украинская сторона. Группировки «ДНР» и «ЛНР» включены в международные санкционные списки. Поэтому любые экономические связи с ними считаются преступлением. Сейчас юристы ДТЭК рассылают письма-предупреждения потенциальным потребителям донецкого угля.

«Это порты, экспедиторы и сюрвеерные компании, которые определяют качество угольной продукции. Среди потребителей ‒ это, конечно, электрические станции, которые сжигают уголь, и сахарные заводы. А также ряд других потребителей в Черноморском и Средиземноморском бассейнах», ‒ объясняет Денис Диденко.

Эксперты отмечают, что схема сбыта угля с предприятий оккупированного Донбасса довольно проста. Уголь с неподконтрольных территорий вывозят в Ростовскую область России, в азовские порты. Там продукцию перегружают на сухогрузы и вывозят за границу.

Теоретически, отследить трафик донбасского угля можно на специальных сервисах. По адресу прибытия можно понять, куда именно движется подозрительный крупногабаритный груз с нелегальным «черным золотом», и принять жесткие меры. Так это делала и Грузия после потери контроля над Абхазией.

«Если в Абхазию заходят корабли, то на траверсе в нейтральных водах их задерживают грузинские пограничники, вплоть до продажи кораблей с аукциона. Турецкая сторона понесла очень большие потери, когда пыталась заниматься такими вещами», ‒ говорит политический эксперт Бачо Корчилава.

Уголь с Донбасса неконкурентоспособный в России ‒ Грымчак

Если Украине удастся заблокировать трафик угля на международные рынки, у группировок «ДНР» и «ЛНР» останется только два потенциальных торговых партнера: Россия и Украина, отмечает заместитель украинского министра по вопросам временно оккупированных территорий.

«Сегодня этот уголь неконкурентоспособный на российском рынке. Единственное – этот уголь могут завозить из России на нашу территорию, но мы этого не допустим», ‒ заявляет Юрий Грымчак.

На днях в Донецке и Луганске боевики захватили последнее украинское предприятие на неподконтрольных территориях: подразделение «Укрзализныци». Но куда пойдут вагоны с углем и металлом с экспроприированных заводов и шахт, до сих пор остается загадкой даже для самых экспроприаторов.