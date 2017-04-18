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Политика

«Отжать» и «дожать»: куда вывозят уголь из оккупированного Донбасса

Угледобывающее предприятие в Луганской области

Боевики на оккупированных территориях Донбасса налаживают торговлю продукцией «национализированных» предприятий. Компании оформляют на непризнанных территориях, чтобы потом украинские металл и уголь шли в Россию и по всему миру. Насколько такая схема работоспособна – разбирались «Донбасс.Реалии».

В начале марта в группировках «ЛНР» и «ДНР», признанных в Украине террористическими, заявили о «национализации» украинских предприятий, расположенных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. С тех пор прошло полтора месяца, а работники донецкой шахты имени Засядько продолжают работать по-старому. Жалуются на маленькую зарплату, сложную работу и на руководство.

Шахта имени Засядько

Шахта имени Засядько

В кабинетах местной «власти» за это время произошло много нового. Группировки «ЛНР» и «ДНР» решили отдать шахту Засядько вместе с другими экспроприированными шахтами и заводами закрытому акционерному обществу «Внешторгсервис».

Командир батальона «Восток», который подчиняется группировке «ДНР» и боевик-оппозиционер Александр Ходаковский на своей страничке в социальной сети «Вконтакте» написал, что это закрытое акционерное общество якобы зарегистрировано в Южной Осетии.

Донбасс и Южная Осетия: «сепаратистский интернационал»

Оккупированные части Донбасса и Грузии может объединять «сепаратистский интернационал», отмечают эксперты.

«Территория, которая сама вообще ничего не может никуда инвестировать, живет на дотации России. Понятно, что это старая история – когда пытаются создать сепаратистский интернационал», ‒ говорит политический эксперт Бачо Корчилава.

Именно потому, что им не страшны санкции, они не работают на внешние рынки
Юрий Грымчак

Для компаний, зарегистрированных на непризнанных территориях, это может быть удобно из-за закрытости от внешних рынков, предполагает заместитель украинского министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.

«Возможно, зайдут какие-то юго-осетинские или чеченские компании. Именно потому, что им не страшны санкции, они не работают на внешние рынки», ‒ говорит Юрий Грымчак.

Юрий Грымчак

Юрий Грымчак

Пока Россия пытается дирижировать оккупированными территориями, чтобы скрыть свое присутствие, украинские владельцы отобранных предприятий включились в борьбу за утраченное имущество.

«Мы привлекли ряд юридических консультантов ‒ как украинских, так и зарубежных ‒ для того, чтобы они ассистировали нам в поиске схем, цепочек поставок нелегальной продукции из того ресурса, который у нас остался на неподконтрольной территории», ‒ рассказывает руководитель антикризисного штаба ДТЭК Денис Диденко.

Куда едет донецкий уголь ‒ «секрет»

Известно, что многие «национализированные» шахты и заводы возобновили свою работу. А это значит, что уголь и металл начали куда-то вывозить. На вопрос журналистов программы «Донбасс.Реалии», куда именно, работники шахты имени Засядько ответили: «Секрет».

Украинское угледобывающее предприятие на оккупированной территории

Украинское угледобывающее предприятие на оккупированной территории

Этот секрет пытается разгадать украинская сторона. Группировки «ДНР» и «ЛНР» включены в международные санкционные списки. Поэтому любые экономические связи с ними считаются преступлением. Сейчас юристы ДТЭК рассылают письма-предупреждения потенциальным потребителям донецкого угля.

«Это порты, экспедиторы и сюрвеерные компании, которые определяют качество угольной продукции. Среди потребителей ‒ это, конечно, электрические станции, которые сжигают уголь, и сахарные заводы. А также ряд других потребителей в Черноморском и Средиземноморском бассейнах», ‒ объясняет Денис Диденко.

Возможные схемы сбыта угля с предприятий оккупированного Донбасса

Возможные схемы сбыта угля с предприятий оккупированного Донбасса

Эксперты отмечают, что схема сбыта угля с предприятий оккупированного Донбасса довольно проста. Уголь с неподконтрольных территорий вывозят в Ростовскую область России, в азовские порты. Там продукцию перегружают на сухогрузы и вывозят за границу.

Теоретически, отследить трафик донбасского угля можно на специальных сервисах. По адресу прибытия можно понять, куда именно движется подозрительный крупногабаритный груз с нелегальным «черным золотом», и принять жесткие меры. Так это делала и Грузия после потери контроля над Абхазией.

Бачо Корчилава

Бачо Корчилава

«Если в Абхазию заходят корабли, то на траверсе в нейтральных водах их задерживают грузинские пограничники, вплоть до продажи кораблей с аукциона. Турецкая сторона понесла очень большие потери, когда пыталась заниматься такими вещами», ‒ говорит политический эксперт Бачо Корчилава.

Уголь с Донбасса неконкурентоспособный в России ‒ Грымчак

Если Украине удастся заблокировать трафик угля на международные рынки, у группировок «ДНР» и «ЛНР» останется только два потенциальных торговых партнера: Россия и Украина, отмечает заместитель украинского министра по вопросам временно оккупированных территорий.

«Сегодня этот уголь неконкурентоспособный на российском рынке. Единственное – этот уголь могут завозить из России на нашу территорию, но мы этого не допустим», ‒ заявляет Юрий Грымчак.

Вагоны с углем на железнодорожном вокзале в Луганске

Вагоны с углем на железнодорожном вокзале в Луганске

На днях в Донецке и Луганске боевики захватили последнее украинское предприятие на неподконтрольных территориях: подразделение «Укрзализныци». Но куда пойдут вагоны с углем и металлом с экспроприированных заводов и шахт, до сих пор остается загадкой даже для самых экспроприаторов.

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