Специально для Крым.Реалии

Весной 1683 года капитан Федор Зоммер возвел в подмосковной деревне Воробьево потешную крепость с пушками, чтобы малолетний царь Петр Алексеевич развлекался в игру в солдатики. Через год немец Франц Циммерман построил в Преображенском потешный городок Пресбург, которую штурмовали потешные войска, собранные из взрослых «охочих» людей. Через 334 года приезжий тувинец Сергей Кужугет оглу построил для своего царя еще одну потешную крепость – «Рейхстаг», которую штурмовали то ли актеры, то ли собранные в подворотнях алкоголики: они смешно, как в советских фильмах, убивали немцев и даже что-то кричали про «победу».

В Подмосковье в 2017 году было точно так же весело, как в конце 17 века, когда подрастал будущий император Петр Первый. Отличие лишь в том, что царь-батюшка был обучен в Европе манерам и знаниям, а нынешний – от Европы бежит, пытаясь ее расколоть и получить от этого какую-то мнимую для себя пользу. Но баловать себя потехой оказалась стойкой традицией, особенно ею страдали большевики, которые создали самую потешную власть. С тех пор как в 1819 году некий англичанин Фишер, переехавший по делам в Эстляндскую губернию, организовал промышленное производство клееной древесины, популярность этого материала стала безграничной. Даже несмотря на то, что изобретатель был англичанином, технологию он изобрел в будущей Эстонии, клееную фанеру стали называть «русской». Как «русский чай» из Грузии, к примеру, или «русский балет» из Франции.

Царь-батюшка был обучен в Европе манерам и знаниям, а нынешний – от Европы бежит, пытаясь ее расколоть

В 1929 году была изготовлена фанерная модель мавзолея Ленина, по которой выстроили здание, существующее до сих пор. Материал оказался популярным, особенно когда не хватало традиционного.

В годы Второй мировой войны на советских самолетостроительных заводах не хватало металла на баки для бензина и их стали изготовлять из фанеры – деревянный бак обтягивали резиной и устанавливали на самолеты. В начале шестидесятых годов прошлого века, когда решением КОКОМ, «Координационного комитета по экспорту стратегических товаров в социалистические страны» (Coordinating Committee of East-West Trade Policy) был запрещен экспорт в СССР одной из специфических пород произрастающей в Латинской Америке древесины, то «умельцами» на основе березы был создан новый материал для изготовления втулок гребного вала высокоскоростных ракетных катеров. В Ленинграде выпускали трубы из березовой фанеры для перекачки нефти и газа, для вентиляции в шахтах и перекачки пульпы.

Фанера стала настолько популярной, что ее использовали как советский символ в анекдотах, например, про аэроплан из фанеры, чтобы улететь к чертовой матери

Со временем фанера стала настолько популярной, что ее использовали как советский символ в анекдотах, например, про аэроплан из фанеры, чтобы улететь к чертовой матери. Потом из строительного материала она превратилась в нарицательный символ советского вранья.

«Фанерой» стали называть аудиозапись, под которую певцы и музыканты изображали «творчество» – трудиться не надо, а надо просто вовремя открывать рот или водить смычком. Неожиданно, но именно эта «фанера», заменившая реальный артистический труд на имитацию, стала в СССР, а потом и в России самым популярным времяпровождением, за которое еще и платят огромные деньги. Кажется, что «фанерой» стали пользоваться не только артисты, но и политики: посмотрите, как они открывают рот, но говорят практически одно и тоже, одинаковые фразы, один и те же мысли, как будто написанные одним спичрайтером.

Ложь стала государственной идеологией с самого начала создания советского государства: уже 9 ноября 1917 года, на третий день после большевистского переворота, Лениным был подписан декрет, устанавливающий цензуру. Когда информационное пространство было зачищено от ненужной большевикам информации, началась идеология «фанеры». Строители «светлого будущего» быстро поняли, что слишком много наврали, совращая население социалистическими лозунгами, поэтому реальную экономику заменили «фанерой»: сельское хозяйство заменили принудительным вступлением в колхозы, промышленное производство – социалистическим соревнованием. И каждый день со страниц газеты «Правда» и рупоров радио, а позже и с экранов телевидения неслась «фанера» –​ «мы самая счастливая и самая великая страна в мире».

Советская «фанера» стала причиной появления «холодной войны» – Кремль отказался выполнять волю «освобожденных» народов Восточной Европы, ставшей оккупационной советской зоной

Стоит ли напоминать, что и советская часть Второй мировой войны оказалась тоже «фанерой»? Реально шли военные действия, в которых по велению товарища Сталина и советских военачальников гибли миллионы солдат. Когда война окончилась, началось создание сказочной истории о том, что только СССР победил гитлеровскую Германию, а не союзники и огромная военная и продовольственная помощь, оказанная американцами советской армии, отстающей от немецкой во много раз. Советская «фанера» стала причиной появления «холодной войны» – Кремль отказался выполнять волю «освобожденных» народов Восточной Европы, по существу, ставшей оккупационной советской зоной.

После смерти в 1953 году главного «фанерщика» политика СССР была пересмотрена, но у последователей Сталина менялась только тема, а дальше «фанерой» стала популяризация кукурузы и космонавтики, созданной в лагерных лабораториях, ненужный никому БАМ и целина, приведшая к эрозии почвы огромной части Казахстана, шедеврами стали «фанерные» и ничего не значащие лозунги – «экономика должна быть экономной», «пятилетку за три года», «СССР – оплот мира», одновременно воюя в нескольких странах на разных континентах. Все закончилось в 1980-х годах, когда на Западе надоело слушать советские сказки про «интернациональную помощь» и были введены санкции, которые привели к развалу Советского Союза.

Мало кто замечал, но Борис Ельцин был профессиональным «фанерщиком»: как он красиво говорил о борьбе с коррупцией, а потом ввел в кабинет коррупционера. Говорил о демократии и начал войну в Чечне. От новой России отдалялись недавние братья по социалистическому лагерю, а внутри страны стали появляться люди, уже открыто призывающие Ельцина к отставке и к восстановлению «фанеры». И тогда появился он – маленький, тихий, с виду скромный «фанерщик», опять говоривший красивые слова о демократии и свободах, начавший вторую войну в Чечне и подавивший чахлую российскую свободу слова.

Путину удалось вместить в себе все качества и достоинства прошлых советских «фанерщиков»

Теперь все стало на свои места: Путину удалось вместить в себе все качества и достоинства прошлых советских «фанерщиков». Он как Ленин провозглашает новую идеологию – «русский мир». Он как Сталин начал уничтожать врагов, агентов и наймитов Запада, сажать в тюрьмы и уничтожать неугодных. Он как Хрущев говорит о возрождении сельского хозяйства, но кроме «фанеры» о собственных помидорах и сырах не удается ничего. Он как Брежнев вальяжен и снисходителен, любит свое криминальное окружение и многочисленных подхалимов. Он как Горбачев – несет чушь по поводу культуры и продолжает врать о «русском» Крыме и мифическом «подвиге 28 панфиловцев». И последствия те же, что и при Горбачеве – санкции, упадок экономики, международная изоляция и снисходительная помощь Запада, чтобы только страна сохранилась, иначе беженцы заполонят весь мир.

«Фанера» Сергея Шойгу, как и все прошлые, очень дорогая. Как дорогая бриллиантовая подвеска на морщинистой шее стареющей дамы, у которой поклонников давно нет, но любви и ласки по-прежнему хочется. Вряд ли россияне дождутся ответа на вопрос – зачем нужно было тратить 20 миллиардов рублей, чтобы за несколько часов вызвать приступ смеха у всего мира? Не смогут ответить, потому что сами не знают для – то ли для укрепления патриотизма, то ли для усиления обороноспособности. В российской армии уже есть надувные войска, есть дутые генералы и «герои России», теперь есть ненастоящий «рейхстаг», которые захватывали дутые советские солдаты и обороняли не менее надутые немцы.

В первые постсоветские годы появился анекдот о том, как в смоленскую деревню пришли немцы, открыли дверь в один из домов и громко сказали: «Матка, яйки, хлеба, млеко». Растерянная хозяйка отвечает: «Да где же в перестройку это взять». В ответ смущенные немцы протягивают пакеты с молоком, яйцами и хлебом. Наверное, для российского бюджета 20 миллиардов небольшие деньги, но эта «фанера» оказалась самая дорогая.

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