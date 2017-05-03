«Крымский офшор»: миссия невыполнима

Специально для Крым.Реалии

В российской Госдуме разработали пакет законопроектов, предполагающих создание в аннексированном Крыму офшорной зоны для зарубежных инвесторов. Предполагается, что бизнесменов не только освободят от налогов, но и обеспечат им полную анонимность. Несмотря на внешнюю привлекательность, проект будет трудно реализовать на практике. В случае принятия поправок законодательные новации никак не отразятся на крымской экономике.

Как пишет московское издание «Коммерсантъ», автором проекта выступил депутат Госдумы от «Справедливой России» Алексея Чепа. Первый законопроект представляет собой поправки к Налоговому кодексу, второй – к Гражданскому кодексу и еще к полутора десяткам законов. Депутат предложил легализовать новый вид общества с ограниченной ответственностью – «международная компания», а также ввести в кодекс статьи «международные трасты» (организация и переданные ей другими лицами в собственность трастовые фонды) и «семейные фонды» (организация, созданная для управления имуществом создателя фонда, его семьи «или иных указанных им конкретных лиц»).

Для Крыма существенное значение имеют именно трасты, которые должны обеспечить инвесторам анонимность. При обычном доверительном управлении собственник активов известен. Разработчики законопроектов настаивают, что крымские трасты получат права на переданные активы, а конечный бенефициар останется невидимым. Также на аннексированном полуострове предлагают создать «международную транзитную зону», в рамках которой планируют взимать только ежегодный налоговый сбор в размере 1,5 тысячи евро. Резиденты «крымского офшора», получая доходы с территории материковой России, будут платить пониженные налоговые ставки: 15% – на дивиденды и нулевую ставку – по процентам и роялти.

Авторы проекта предлагают открыть дорогу в Крым финансовым учреждениям без российской лицензии

Но это еще не все. Авторы проекта идут еще дальше, предлагая открыть дорогу в Крым иностранным банкам, страховикам, брокерскими компаниям и прочим финансовым учреждениям без российской лицензии. Достаточно, если фирмы будут иметь соответствующие документы у себя в стране. Инвесторам, вложившим в аннексированный полуостров более миллиона евро, предлагают российское гражданство и выведение операций в «транзитной зоне» из-под валютного контроля.

В крымском «совмине» одобрительно высказались о проекте Чепы. Хотя российские юристы предупредили политиков, что у Москвы в случае принятия документа могут возникнуть проблемы с западными правительствами. Российские новации противоречат политике стран G20 по борьбе с уклонением от уплаты налогов. И если «крымский офшор» запустят, другие государства могут отказаться от сотрудничества с Кремлем в рамках проекта по обмену финансовой информацией. Алексей Чепа настаивает, что его проект нацелен, прежде всего, на обход санкций. Он признал, что в администрации президента рассмотрели проект и высказали замечания относительно международных обязательств страны. Документ пока не зарегистрировали в парламенте. Депутат полагает, что сначала его стоит рассмотреть на заседаниях фракций, дабы заручиться поддержкой коллег-депутатов.

Если «крымский офшор» запустят, другие государства могут отказаться от сотрудничества с Кремлем

Москва и ее ставленники в Крыму не впервые задумываются над сложной задачей: как сделать оккупированный полуостров хотя бы самодостаточным. В их действиях нет последовательной политики, «власти» вынуждены импровизировать на ходу, перебирая различные (даже самые сомнительные) способы улучшения инвестиционного климата. Сейчас на полуострове действует так называемая «свободная экономическая зона». Она рассчитана в основном на местный бизнес. Однако эта «зона» пока не принесла ощутимого результата.

Тема «крымского офшора» возникла еще в 2014 году – «министерство по делам Крыма» (впоследствии ликвидированное) предлагало создать на полуострове зону, свободную от налогов, но от идеи отказались. Тогда власти сослались на западные санкции, что смешно само по себе. Ограничительные меры США и ЕС действуют до сих пор, но это не помешало депутатам Госдумы разработать указанный пакет поправок к законам. Весной прошлого года об офшорной зоне на захваченном полуострове заговорил тогдашний «губернатор» Севастополя Сергей Меняйло, выступая на «экономическом форуме» в Ялте. Путинский полпред Олег Белавенцев поспешил заверить журналистов, что слово «офшор» некорректно отображает настроения «властей». Дескать, нужно искать дополнительные механизмы и предлагать льготы в рамках уже действующей российской СЭЗ.

Российские и зарубежные предприниматели отказываются иметь дело с аннексированной территорией, опасаясь санкций. Несмотря на бодрые заверения «совмина», позиция американцев и европейцев серьезно мешает Москве и ее союзникам «осваивать» украденный полуостров. Еще в конце прошлого года «глава» республики Сергей Аксенов зазывал предпринимателей в Крым, обещая им полную анонимность.

Стоит напомнить, что проект Алексея Чепы – далеко не первый документ подобного рода. Еще в конце 2015 года в Госдуму внесли «революционный законопроект», предполагавший, что Крым может зарабатывать сам. Тогда на территории полуострова предлагали ввести «особый режим» налогообложения, землепользования, отменить действие некоторых российских законов, предоставить безвизовый въезд иностранным бизнесменам. Но дальше разговоров дело не пошло.

Аннексированный Крым и все, кто захочет вкладывать в него деньги, будут под санкциями постоянно

Российские чиновники и парламентарии, пробежав по кругу, вновь вернулись к теме «крымского офшора». На самом деле, ларец открывается просто. Проект Чепы – это очередная попытка провести так называемую «амнистию капиталов», но на этот раз через аннексированный полуостров. Кремль пытался вернуть российские деньги из иностранных заначек еще пару лет назад. Президент Владимир Путин подписал закон, на основании которого предприниматели могли в оговоренные сроки подать в налоговые органы специальную декларацию с указанием перечня возвращаемых средств и активов. Бизнесменам обещали, что в их оградят от уголовных дел – но властям никто не поверил. Госдума продлила действие закона, но это также не принесло результата.

Инициатива Алексея Чепы – это также попытка склонить крупный бизнес анонимно вложиться в украденный полуостров. Теоретически можно скрыть конечного бенефициара, но остальные участники финансовых схем (компании-подрядчики, поставщики оборудования и т.д.) все равно будут на виду. Против них в любой момент могут ввести санкции. Прецеденты уже были: министерство финансов США в конце прошлого года расширило «черный список» предприятий и бизнесменов, перекрыв Москве лазейки по обходу санкций. Российским властям доходчиво объяснили, что хитрить нет смысла. Поэтому если Госдума одобрит указанный пакет законов, это не улучшит инвестиционный климат на полуострове. Аннексированный Крым и все, кто захочет вкладывать в него деньги, будут под санкциями постоянно.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

Взгляды, изложенные в рубрике «Мнение», передают точку зрения самих авторов и не обязательно отражают позицию редакции