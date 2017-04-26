Специально для Крым.Реалии

После провала «большой сделки» с американцами власти России надеялись на заморозку «крымского вопроса». Но Госдепартамент США в очередной раз напомнил Кремлю, что у полуострова есть законный владелец – Украина.

Американские санкции против России сохранятся до тех пор, пока Кремль не вернет Украине контроль над аннексированным Крымом. Об этом глава Государственного департамента США Рекс Тиллерсон заявил в телефонном разговоре с президентом Украины Петром Порошенко. «Тиллерсон подтвердил твердую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины и подтвердил, что санкции сохранятся до тех пор, пока Россия не вернет контроль над Крымским полуостровом Украине и полностью не выполнит свои обязательства по Минским соглашениям», – сказано на сайте Госдепартамента.

В то же время появилась информация о встрече главы европейской дипломатии Федерики Могерини с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Могерини заверила, что руководство Европейского Союза не признает аннексию Крыма. А санкции, введенные против России за захват украинской территории, будут сохранены.

Санкции сохранятся до тех пор, пока Россия не вернет контроль над Крымским полуостровом Украине

В заявлении Рекса Тиллерсона важна не только тональность (он настаивает именно на возвращении Крыма, а не поиске возможных «компромиссов»), но и частота, с которой американцы вспоминают об аннексированной территории. Месяц назад Госдепартамент выступил с жестким заявлением, пригрозив Москве, что санкции останутся в силе, пока захваченная территория не будет возвращена Украине. «Три года назад Россия захватила и оккупировала Крым. Затем Россия провела нелегитимный референдум, в ходе которого жители Крыма вынуждены были голосовать, в то время как иностранные вооруженные силы оккупировали их земли… Мы еще раз подтверждаем нашу приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины», – говорилось в заявлении Госдепа.

А в феврале официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что именно президент Дональд Трамп ожидает от своего коллеги Владимира Путина – отказ России от Крыма. Недоумению российской элиты не было предела. Спикер Госдумы Вячеслав Володин даже запретил депутатам обсуждать заявление Вашингтона, призвав Трампа «выполнять предвыборную программу». Некоторые российские политики полагали, что новоизбранный американский президент признает аннексию Крыма, снимет санкции, ослабит НАТО и разрешит Москве бесчинствовать в Украине.

Заявления Госдепа чрезвычайно раздражают Кремль. После того, как планы на «большую сделку» с Вашингтоном потерпели крах, в Москве рассчитывали, что американцы просто «забудут» о Крыме. Российские власти и их ставленники на полуострове уже были согласны на замороженный территориальный спор по типу Северного Кипра или Приднестровья. Судя по риторике руководства страны, дипломатов и пропагандистов, они надеялись, что американцы будут играть в молчанку. Суть плана простая: Кремль не слишком досаждает на Донбассе, имитирует некий «конструктив» в Сирии, а Вашингтон не вспоминает о Крыме. Вероятно, именно об этом шла речь в ходе недавней поездки Рекса Тиллерсона в Москву. Судя по последним событиям, предложение Кремля осталось без ответа.

Белый дом «пнул» Москву по самому слабому месту – аннексированному Крыму

Как и с предыдущими «хитрыми планами», россияне попали в ловушку одномерного мышления. Путинские стратеги были уверены, что события будут развиваться именно так, как они спланировали. Но после гибели американского гражданина на оккупированной территории Донбасса Белый дом «пнул» Москву по самому слабому месту – аннексированному Крыму.

Нежелание Владимира Путина публично обсуждать перспективы полуострова и попытки отвлечь внимание Запада на другие конфликты привели к противоположному результату. Аннексированная территория стала наиболее чувствительной точкой, на которую «зарубежные партнеры» готовы надавить в любой момент. И выбор у Кремля невелик: или он пересматривает агрессивную политику, или захваченный Крым окончательно утянет Россию на дно.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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