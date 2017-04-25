Руководитель дипломатии ЕС Федерика Могерини впервые за более чем два года приехала в Москву с официальным визитом​. На встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым она​ в очередной раз заявила, что санкции Евросоюза, введенные за агрессию Кремля против Украины, будут оставаться в силе. Могерини отметила, что ЕС не может игнорировать аннексию Крыма. На что Лавров заявил, что «присоединения» к России якобы хотели сами крымчане.

В Москве верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Федерика Могерини во время переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ​сказала, что сотрудничество ЕС и России «не является замороженным».

Есть вопросы, по которым существует несогласие. И мы открыто об этом говорим

Стороны не пришли к общему согласию в вопросе того, был или не был использован газ зарин при нападении сирийского правительственного войска ранее в этом месяце в сирийской провинции Идлиб, которое западные страны считают факт применения химического оружия президентом Сирии Башаром аль Асадом, которого активно поддерживает Россия.

«Есть вопросы, по которым существует несогласие. И мы открыто и откровенно об этом говорим. Мы обмениваемся мыслями о том, как нам двигаться вперед по «дорожной карте», которая предусматривает полную реализацию Минских соглашений», ‒ сказала Могерини.

Российский министр, со своей стороны, возложил вину за невыполнение «Минска» на официальный Киев и спросил Могерини, почему в санкции ЕС действуют только против России.

А почему санкции только против России?

«Конечно, если бы позиция Европейского союза опиралась на принцип, что все должны воплощать свою часть обязательств, тогда бы встал вопрос: а почему санкции направлены только против России? И очевидный саботаж киевской властью всего, что записано в минских документах, должен повлечь определенную реакцию со стороны тех, кто прикрывает (украинское) правительство», ‒ сказал Лавров.

В вопросе Крыма позиции сторон также разошлись. В то время как Лавров сказал, что «Крым является частью Российской Федерации в полном соответствии с волей населения», имея в виду так называемый «референдум» в марте 2014 года, Могерини заявила о непризнании Евросоюзом аннексии Крыма.

Непризнание аннексии Крыма – принципиальная позиция ЕС

«В чем у нас систематическое несогласие – так это в непризнании Европейским союзом аннексии Крыма. Это принципиальная позиция, которой мы собираемся придерживаться ‒ не только Европейский союз, но и другие партнеры, которых мы имеем в мире», ‒ сказала Федерика Могерини.

ЕС, США и другие страны ввели санкции против России из-за аннексии Крыма и за поддержку боевиков на Донбассе. Могерини заявила, что «санкции не являются самоцелью», а направлены на скорейшее завершение конфликта в Украине.