Называть вещи своими именами, а именно: эскалация насилия и бои на Донбассе не были бы возможными без стратегических директив из России, санкции в отношении Кремля должны оставаться до выполнения «Минска», а ЕС должен быть рядом с украинцами в это сложное время ‒ таковы основные сигналы дебатов Европарламента относительно ухудшения ситуации на востоке Украины. Впрочем, среди общей поддержки Европарламента, со стороны так называемых «друзей Путина», в частности, французских ультранационалистов, звучала риторика в стиле нынешней кремлевской пропаганды.

Соблюдение минских соглашений, которые определяют условия прекращения огня на востоке Украины, а также экономические санкции в отношении России во вторник были в центре внимания депутатов Европейского парламента.

Общая атмосфера обсуждений последних событий на Донбассе ‒ это атмосфера поддержки Украины и осуждения Москвы, в частности, из-за ее нежелания остановить кровопролитие, поставки оружия и передачу военных в поддержку сепаратистов.

Парламентский госсекретарь по делу председательства Мальты в Совете ЕС Иян Бордж, выступая от имени главы европейской дипломатии Федерики Могерини, заявил, что ЕС должен приложить все усилия, чтобы «прекратить страдания наших украинских друзей».

Когда минские соглашения будут полностью выполнены ‒ санкции будут отменены

«Мы воспринимаем санкции не как цель, а как инструмент, ‒ добавляет он. ‒ Поэтому повторяли и снова говорим: когда минские соглашения будут полностью выполнены ‒ санкции будут отменены. Но это также означает, что пока минские сделки не реализованы, санкции остаются в силе».

Бордж говорит, что ЕС готов увеличить свой вклад для выполнения плана урегулирования ситуации на Донбассе. В частности, напомнил он, ЕС уже усилил техническую и финансовую поддержку наблюдательной миссии ОБСЕ.

Представитель мальтийского председательства в Совете ЕС также анонсировал, что на следующей неделе на линию разграничения на Донбасс для оценки ситуации на месте приедет еврокомиссар по гуманитарной помощи Христос Стилианидис.

Не ошибемся, а остановим Путина ‒ Калниете

Из выступлений глав основных политических групп этого евроучреждения никаких признаков изменения твердой позиции по российской агрессии нет. Сандра Калниете, евродепутат-народовец от Латвии, в частности, прямо предупредила, чтобы коллеги в ЕС не впадали в заблуждение, потому что цели у Кремля значительно дальновиднее, чем просто контроль над Украиной.

Амбиция Путина ‒ не только контроль над Украиной. Он хочет сделать ЕС и НАТО бессильными

«Не заблуждайтесь: амбиция Путина ‒ не только контроль над Украиной. Он хочет сделать ЕС и НАТО бессильными и несодержательными. Война против Украины ‒ это шаг к достижению этих целей. Это испытание для европейского единства и трансатлантической решимости. Поэтому мы очень заинтересованы в том, чтобы остановить Путина перед тем, как он вторгнется в другие страны», ‒ заявила Калниете, которая находится в России в «черном списке» нежелательных лиц.

Так же настроены и депутаты из других крупных политических фракций Европейского парламента ‒ социалистов, консерваторов, либералов и «зеленых». Парламентарий-социалист от Румынии Виктор Боштинару к тому же призвал Россию освободить всех заключенных и отдать контроль Украине над ее границами.

Нидерландский либерал Ганс ван Баален, со своей стороны, выступил за жесткую позицию по отношению к Москве.

Россиянам надо знать: у них нет альтернативы, кроме ухода из Украины, отказа от Крыма

«Мы должны быть твердыми, потому что россиянам надо знать: у них нет альтернативы, кроме ухода из Украины, отказа от Крыма и построения отношений с нами нормальным путем. Надеюсь, Соединенные Штаты тоже на нашей стороне», ‒ говорит голландский европарламентарий, одновременно уверяя, что в течение следующих месяцев его государство окончательно ратифицирует Соглашение об ассоциации с Украиной.

Голос Кремля

Уже стало привычкой у пророссийских евроскептиков или представителей крайне правых или крайне левых политических партий брать слово, чтобы защищать позицию Москвы. Некоторые из них, в частности, член французского Национального фронта Жан-Люк Шаффхаузер, во вторник на пленарной сессии воспользовался случаем, чтобы попытаться оградить Москву от того, что происходит на Донбассе. Для этого он направил критику в адрес Киева, выражая все те обвинения, которые обычно слышатся из прокремлевских СМИ: мол, украинская власть довела государство до дипломатического, экономического и коррупционного коллапса. Не забыл он при этом обвинить Киев в засилье неонацистов и агрессивно настроенных военных командиров.

В ответ на это евродепутаты из нескольких политических групп раскритиковали его за лжесвидетельство. Например, представительница «зеленых», немецкий евродепутат Ребекка Хармс прямо спросила: «Господин Шаффхаузер, сколько стоила эта чушь, которую вы здесь говорите, ведь известно, что ваша партия финансируется Путиным и российскими банками»?

Вместо этого главным сигналом из сессионного зала Европарламента звучал призыв, сформулированный польским евродепутатом Анной Фотыгой: надо быть рядом с Украиной и четко «откалибровать» позицию ЕС в отношении России.

Польский евродепутат-народовец Яцек Сариуш-Вольски о дебатах относительно российской агрессии на востоке Украины в Европейском парламенте в Страсбурге: «Широкое осуждение агрессии России против Украины»

Как сообщала пресс-служба Европарламента, «ситуация в восточной части Украины, где пророссийские сепаратисты нарушили режим прекращения огня и начали использовать артиллерию против украинских сил вблизи Авдеевки», стала темой обсуждений во вторник в Страсбурге на нынешней сессии Европарламента. Этот вопрос был срочно включен в повестку дня заседания законодательного органа ЕС, однако по результатам дебатов на этой сессии Европарламент по этому вопросу не будет принимать резолюцию.