Крымская фантазия: отменить санкции через Гаагу

Специально для Крым.Реалии

Расчет Кремля на отмену или смягчение санкций при новой администрации в Вашингтоне не оправдался. Россия не может эффективно осваивать и обеспечивать захваченную территорию в условиях экономического давления и международной изоляции. Военный шантаж, угрозы масштабного наступления со стороны Донбасса не заставили официальный Киев разблокировать поставки еды, товаров и воды из Днепра. Крымскому «руководству» приходится импровизировать на ходу, выдумывая сомнительные схемы по ослаблению режима санкций.

Крымские «власти» создали группу по борьбе с западными санкциями. Как рассказал глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при «представительстве» республики при президенте России Александр Молохов, юристы будут работать в контакте с российскими МИД и Минюстом.

«Нас всех категорически не устраивает ситуация, при которой мы только оправдываемся, обороняемся и доказываем, что мы хорошие. Но это нужно делать на международной арене, в тесном контакте с МИДом, Министерством юстиции. Мы каждый шаг будем согласовывать с ними. Крым должен заявить о себе на юридическом поприще, на международной арене. Здесь много несправедливых по отношению к крымчанам вещей, которые Украина делает, и мы будем бороться за права крымчан в судах», – говорит Молохов.

Он затруднился назвать, в какой именно из международных судов они будут направлять иски. «Есть Европейский суд по правам человека в Страсбурге, есть Европейский суд справедливости в Люксембурге, есть Международный суд в Гааге, в Стокгольме, есть арбитражные суды в Париже. Посмотрим, куда мы будем подаваться, это вопросы тактики. Много есть дел, которые позволят крымчанам почувствовать себя в Европе не гражданами второго сорта, как сейчас, а полноценными жителями великой державы», – утверждает Молохов. По его информации, российские юристы, в том числе, намерены бороться за «скифское золото» и права крымских вкладчиков ПриватБанка, который сейчас является украинским государственным учреждением.

Крымские «власти» три года врали населению, заявляя о бессмысленности санкций

Создание юридической группы по «борьбе с санкциями» указывает, что крымские «власти» три года врали населению. Руководство «совмина» и «парламента» систематически выступало с бодрыми заявлениями о якобы бессмысленности ограничений со стороны ЕС и США. «Глава» Крыма Сергей Аксенов публично утверждал, что аннексированный полуостров «успешно развивается» в условиях санкций. Председатель «госсовета» Владимир Константинов еще полтора года назад уверял, что республика «не несет экономических потерь» из-за давления международного сообщества. Дескать, санкции никогда не заставят крымчан отказаться от России, уверял «спикер». И вот «внезапно» выяснилось, что давление Запада имело существенные последствия для Кремля и его ставленников на аннексированном полуострове.

В Москве и Симферополе засуетились, понимая, что при нынешних условиях «властям» с каждым месяцем все труднее обеспечивать элементарные бытовые потребности крымчан. «Скифское золото» или вклады в ПриватБанке – второстепенные вопросы. «Власти» озабочены более важными проблемами. Полуостров остро нуждается в днепровской воде, поставках продуктов и промышленных товаров с материковой Украины; прекращении транспортной блокады со стороны Турции, которая запретила принимать корабли из Крыма. Нужны иностранные инвестиции и технологии, так как российские деньги в основном уходят на Керченский мост, а широко разрекламированные инфраструктурные проекты по развитию курортов заглохли на старте.

План создания огромной военной базы на захваченном полуострове работал, пока Москва худо-бедно могла накормить и обеспечить «социальный балласт» в виде пенсионеров и бюджетников. Теперь же Кремлю нужно избавиться от «лишнего» населения или, как минимум, разблокировать поставки еды и промтоваров. Контрабандные схемы возможны, но они не решают общую проблему постоянного роста цен.

Крымчане могут отстаивать свои права в европейских судах только при наличии украинских документов

Самое интересное в другом. Александр Молохов и его коллеги могут подготовить иски в международные суды, но только если крымчане – «пострадавшая сторона» – будут фигурировать в документах как граждане Украины. В противном случае материалы не примут к рассмотрению. Европейский суд по правам человека и прочие инстанции действуют строго в соответствии с международным правом: Крым де-юре является территорией Украины, Российская Федерация признана государством-оккупантом, российские «аусвайсы», выданные на захваченной территории, недействительны. Крымчане могут отстаивать свои права в европейских судах только при наличии украинских документов.

Когда в Москве заявляют о намерении защитить «интересы Крыма» в судах, они «забывают», что в таком случае российским функционерам придется признать, что украинское гражданство на полуострове является единственно законным. Именно по этой причине Молохов не смог назвать конкретные инстанции, в которые они намерены обратиться.

Подобные заявления косвенно свидетельствуют о нервной атмосфере, царящей в российском правительстве и крымском «совмине». Чиновникам нужно систематически убеждать руководство страны и население в скорой отмене санкций, изображать бурную деятельность, демонстрируя собственную «компетентность». В противном случае придется признать, что решение захватить Крым было стратегической ошибкой, за которую вынужден платить каждый обыватель.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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