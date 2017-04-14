Крымские мечты о Европе

Специально для Крым.Реалии

Три года назад сторонники аннексии Крыма изображали бурное негодование по поводу Революции Достоинства, высказывали претензии согражданам, желавшим, чтобы их страна стала европейской. Россия виделась им территорией «стабильности» и «порядка». Но после предоставления Украине безвизового режима с ЕС ситуация «внезапно» изменилась. Теперь обзавестись украинскими документами захотели не только рядовые адепты «Крымнаша», но и представители «власти».

Украинские журналисты разыграли «мэра» Судака Владимира Серова и его коллегу из Алушты Галину Огневу. Репортер телеканала «1+1» позвонил им, представившись крымским «вице-премьером» Дмитрием Полонским. Журналист предложил им оформить биометрические загранпаспорта гражданина Украины для безвизовых поездок в страны ЕС. «Владимир Николаевич, приветствую, Полонский Дмитрий Анатольевич звонит. Вы же слышали новости от наших бывших партнеров в Украине. Паспорта у них приняты, безвиз и биометрика сейчас. Это информация для внутреннего пользования. Мы для сотрудников наших делаем биометрические паспорта украинские, чтобы можно было выезжать за границу», – сказал журналист cудакскому «мэру».

«Главы» городов согласились предоставить списки своих сотрудников, напомнив, что внутренние паспорта гражданина Украины они сдали после аннексии Крыма, но имеют на руках украинские загранпаспорта старого образца. Отказ от украинских документов – одно из основных требований при приеме на «государственную службу» в республике. Эта норма никак не влияет на законный статус жителей полуострова. Они, не взирая на формальную сдачу паспорта, остаются гражданами Украины. Российские «аусвайсы», выданные на полуострове, признаются только Москвой и ее протекторатами.

При первой же возможности местная элита готова найти способ беспрепятственно попасть в страны ЕС

Такое поведение крымских «мэров» вызвало ехидную реакцию пользователей социальных сетей. Большая часть высмеивала их беспринципность и двурушничество, а квасные патриоты с негодованием требовали снять Серова и Огневу с должностей. Пользователи из соседней России намекали, что считают «неблагонадежными» всех, кто еще помнит в Крыму украинские порядки. Дескать, крымчане «напросились» в состав федерации, обрекли страну на санкции и экономический кризис, но при первой возможности готовы оформить себе украинские документы.

В этой истории стоит выделить несколько ключевых моментов.

Первое. Поведение Серова и Огневой свидетельствует, что антиевропейская и пророссийская риторика местной элиты, представленной в 2013-2014 годах активом Партии регионов, была фикцией. Партийная пропаганда ориентировалась на невзыскательную публику – преимущественно крымчан среднего и старшего возраста, ностальгирующих по советским временам. Сами же регионалы активно катались по загранице, пользуясь благами европейской цивилизации. При первой возможности они готовы найти способ беспрепятственно попасть в страны ЕС.

Второе. Крымские политики и чиновники устали ждать легализации российской аннексии со стороны Запада, прежде всего Европейского союза. Готовность оформить украинские документы по телефону говорит о том, что местному начальству действительно «припекает». Они не считают подобные предложения, исходящие от «вице-премьера», чем-то странным или неэтичным. Именно на этот момент обратил внимание общественник-оппозиционер Илья Большедворов, задав риторический вопрос: почему Серов и Огнева так легко поверили «Полонскому»? Их совершенно не удивило предложение «руководства». Они согласились, не раздумывая.

Крымские политики и чиновники оказались заложниками собственной недальновидности

Подобные эксцессы бросают тень не только на республиканскую «власть», но и на Кремль, который не способен выполнить обещания. Ведь перед «референдумом» и в течении года после него администрация российского президента всячески уверяла крымский «бомонд» в скорейшем признании аннексии со стороны Брюсселя и Вашингтона. В результате полуостров три года уверенно деградировал до состояния серой зоны, отрезанной от цивилизованного мира, инвестиций и технологий. Крымские политики и чиновники, польстившись на дары кремлевских «данайцев», оказались заложниками собственной беспринципности и недальновидности.

Третье. Важный вывод заключатся в том, что предоставление Украине безвизового режима имеет существенное политическое и пропагандистское значение. Скептики могут сказать, что большая часть крымчан редко выезжали в соседние украинские области, не говоря уже о загранице. Действительно, некоторые продолжают жить по принципу «за Перекопом земли нет». Но речь идет именно об «элите», которая изображает из себя российских патриотов, и социально активной части крымского общества.

Безвизовый режим с Европейским союзом опровергает столь любимые московскими пропагандистами тезисы о «развале» Украины или «несостоявшемся государстве». Ведь именно в этом российские политики пытались убедить крымчан весной 2014 года, предлагая им якобы спасение от «смуты» и «хаоса». Логика простая: депутаты в Брюсселе никогда бы не одобрили свободный въезд гражданам страны с крайне нестабильной политической системой.

Готовность Серова и Огневой оформить украинские документы указывает на то, что они не верят в сказки Москвы о скором крахе Украины и пытаются приспособиться под обстоятельства. Остальные «главы» городов, если бы им поступило подобное предложение, скорее всего, также согласились бы получить украинский биометрический паспорт.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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