«День сдувания пыли с украинских паспортов» – из крымских сетей

Одной из самых обсуждаемых новостей в соцсетях стало решение Европейского парламента предоставить Украине безвизовый режим с Евросоюзом. Крымчане искренне радуются и уже предвкушают поездки в Европу. А еще – злорадствуют над теми земляками, которые в свое время уничтожили свои украинские паспорта.
Я искренне рад "Безвизовому режиму". Не из-за возможности поехать в ЕС, у меня трtхлетний шенген уже второй подряд, а потому, что это очень долгожданный знак для моей страны от Европейской Цивилизации. Украина достойна этого знака. Хотя ,возможно, не вся (и это я не про географию)...
...Европа победила сама себя, отбросив свою боязливость перед мнением России. Для них мы больше не колония Москвы. Это действительно победа.
Люди разное пишут, имеют право. А я просто искренне радуюсь. Никаких нет других эмоций. Может, потому что жил в РФ до репатриации, могу сравнить, и понимаю величайшую ценность этого шага своей страны. Люди, у нас, у каждого в руках европейский паспорт! Это не просто символ, это перейден Рубикон. Это невероятно здорово, это нельзя ни отрицательно, ни с сомнением оценить никак. Радуйтесь! Я бы даже какие-то шествия устроил, концерты, танцы, а уж массовое празднование в ресторанах... Ну, в общем)
Жители Крыма сейчас активно получают на материке биометрические украинские паспорта, необходимые для безвизовых поездок в Европу. Среди них есть и те, кто в свое время горячо поддержал «крымнаш».
Хотя некоторые особо идейные и фанатичные сторонники «крымнаша» воспользоваться украинским безвизом уже не смогут, поскольку в свое время порвали или сожгли свои паспорта Украины.
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