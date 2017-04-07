«День сдувания пыли с украинских паспортов» – из крымских сетей

Одной из самых обсуждаемых новостей в соцсетях стало решение Европейского парламента предоставить Украине безвизовый режим с Евросоюзом. Крымчане искренне радуются и уже предвкушают поездки в Европу. А еще – злорадствуют над теми земляками, которые в свое время уничтожили свои украинские паспорта.

Александр Лиев

Я искренне рад "Безвизовому режиму". Не из-за возможности поехать в ЕС, у меня трtхлетний шенген уже второй подряд, а потому, что это очень долгожданный знак для моей страны от Европейской Цивилизации. Украина достойна этого знака. Хотя ,возможно, не вся (и это я не про географию)...

Лариса Волошина

...Европа победила сама себя, отбросив свою боязливость перед мнением России. Для них мы больше не колония Москвы. Это действительно победа.

Айдер Муждабаев

Люди разное пишут, имеют право. А я просто искренне радуюсь. Никаких нет других эмоций. Может, потому что жил в РФ до репатриации, могу сравнить, и понимаю величайшую ценность этого шага своей страны. Люди, у нас, у каждого в руках европейский паспорт! Это не просто символ, это перейден Рубикон. Это невероятно здорово, это нельзя ни отрицательно, ни с сомнением оценить никак. Радуйтесь! Я бы даже какие-то шествия устроил, концерты, танцы, а уж массовое празднование в ресторанах... Ну, в общем)

Жители Крыма сейчас активно получают на материке биометрические украинские паспорта, необходимые для безвизовых поездок в Европу. Среди них есть и те, кто в свое время горячо поддержал «крымнаш».

Хотя некоторые особо идейные и фанатичные сторонники «крымнаша» воспользоваться украинским безвизом уже не смогут, поскольку в свое время порвали или сожгли свои паспорта Украины.