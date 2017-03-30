Непризнание в Украине и мире документов, которые выдают подконтрольные России власти Крыма, послужило появлению нового вида бизнеса на полуострове. Местные коммерческие структуры активно зарабатывают на посреднических услугах по оформлению украинских документов, регулярно выезжая на материковую часть Украины. За 12-20 тысяч рублей (от 5 до 9 тысяч гривен – КР) крымчанам поставляют украинские паспорта, в том числе биометрические заграничные и морские, водительские права международного образца и многое другое.



Крымский бизнес, который давно работает в российском правовом поле, зарабатывает на услугах «бандеровцев», которыми так отчаянно пугают крымчан

​О том, что в Крыму услуги посредничества при оформлении украинских документов стали бизнесом, говорят уже не первый год. Однако найти конкретные примеры нам не удавалось – представители такого вида заработка изначально не особо афишировали свою деятельность. Пока, наконец, не стали открыто размещать рекламу в местных СМИ. Таким образом, имеем подтверждения того, что крымский бизнес, который давно работает в российском правовом поле, зарабатывает на услугах «бандеровцев», которыми так отчаянно пугают крымчан подконтрольные России власти и СМИ.



Керчь: паспорт моряка и шенгенская виза

В открытом доступе мы нашли рекламу двух крымских фирм, которые предлагают посреднические услуги по оформлению украинских документов. В портовом городе Керчь местное агентство по туризму «Вокруг света» оказывает такие услуги по изготовлению и продлению паспорта и послужной книжки моряка украинского образца. Здесь также берутся помогать в оформлении шенгенских виз для украинских загранпаспортов и продают авиабилеты в любую точку мира.

Каким образом возможно вылететь в любую точку мира из непризнанной территории Крыма, в фирме поясняют просто: все вылеты производятся из Краснодара соседней России

​«Оформление шенген виз в украинский загранпаспорт (две явки на сдачу отпечатков пальцев и на вручение паспорта с готовой визой). Оформление виз Европы и Азии (без личного присутствия). Авиабилеты в любую точку мира (где есть аэропорт)», – говорится в рекламном сообщении. Каким образом возможно вылететь в любую точку мира из непризнанной территории Крыма, в фирме поясняют просто: все вылеты производятся из Краснодара соседней России.

Гендиректор агентства Дмитрий Паркин в прошлом году рассказывал крымским СМИ, что заграница для большинства крымчан недоступна из-за недостатка средств. Отдыхают там, по его словам, в основном моряки и бизнесмены. «Иногда выбирают Кипр, Тунис, Черногорию. Но это – небольшой процент, состоятельные люди – моряки и их семьи, коммерсанты», – заявлял он.

Крым.Реалии пообщаться с Дмитрием Паркиным не удалось. В его офисе нам посоветовали перезвонить через неделю. «Он сейчас как раз в Украине в рабочей поездке», – заявила нам менеджер агентства «Вокруг света».

Агентство работает в российском правовом поле. По данным российского реестра юрлиц, предприятие было зарегистрировано в Керчи в июне прошлого года. Профильный вид деятельности – турагентства. Также фирма оказывает услуги в сфере морского грузового и водного пассажирского транспорта.



Биометрический паспорт, водительские права, апостиль

Еще одна фирма, предлагающая посреднические услуги крымчанам в оформлении украинских документов, работает в Севастополе. Местное ООО «Морис-центр» предлагает около двух десятков документов и сертификатов, которые его представители готовы оформлять для крымчан на материковой Украине за деньги. Среди них – биометрический загранпаспорт, вклеивание фото в паспорт гражданина Украины в 25 и 45 лет, свидетельство о рождении ребенка, справка о несудимости, апостиль, водительское удостоверение украинского образца и водительские права международного образца, новый паспорт моряка, продление комплекта морских документов и многое другое.

Свои услуги при оформлении украинских документов здесь оценивают в сумму от 4,5 до 22 тысяч рублей (от 2 до 10 тысяч гривен – КР), морских – 100-300 долларов (5-17 тысяч рублей или 2-8 тысяч гривен – КР).

Фирма также помогает оформлять различные виды виз, включая американскую для украинского и российского загранпаспортов. «Наша компания занимается оформлением визы в США как впервые так и повторно без собеседования. Мы помогаем с открытием туристических, гостевых, бизнес виз, а также виз для моряков: в украинский загранпаспорт (сроком на десять лет через Киев), в российский загранпаспорт (сроком на два-три года, через Москву). Стандартный срок получения визы в США – около пяти рабочих дней. Стоимость визы в США – порядка 160 долларов (зависит от типа визы)», – говорится на сайте «Морис-центра».

Директор фирмы Виктор Видинеев, с которым мы связались, говорить на тему своей посреднической деятельности отказывается и утверждает, что данное направление его проекта закрывается. «Крымчане сейчас к нам не обращаются (за помощью в оформлении украинских документов – КР). Мы этот проект закрываем», – сказал он и поспешил попрощаться, сославшись на занятость.



«Если человека за руку привели, мы это не контролируем»

Суммы, которыми оценивают свои услуги в Крыму посредники, очень удивили крымских волонтеров, которые бесплатно помогают крымчанам оформлять украинские документы. По словам главы общественной организации «Шторм» Елены Антоновой, стоимость таких услуг на самом деле в разы ниже. А, например, вклеивание фото в паспорт гражданина Украины и получение свидетельства о рождении украинского образца и вовсе являются бесплатными. Хотя за помощь в их оформлении крымские посредники берут от 4 до 12 тысяч рублей (2-6 тысячи гривен – КР).

Очевидно, что на крымчанах зарабатывают, пользуясь их неинформированностью о реальной ситуации и пугая их рассказами об Украине

​Затраты, которые несут крымчане при оформлении украинских документов, связаны только с оплатой дороги и госпошлин на материке. «Затраты на дорогу для одного человека в целом обходятся в 2,5 тысячи рублей (1,1 тысячи гривен – КР), плюс необходимо уплатить госпошлину. В случае, если нужно получить свидетельство о рождении или смерти, госпошлина за подачу иска в суд составляет 320 гривен (около 700 рублей – КР), выдача дубликатов документов обходится в 100 гривен (210 рублей – КР). Вклейка фото в паспорт, выдача свидетельства о рождении, получение паспорта в 14 и 16 лет – вообще бесплатно. Получение загранпаспорта стоит 600 гривен (1,2 тысячи рублей – КР). Поэтому, откуда посредники берут такие большие суммы, я не знаю. Очевидно, что на крымчанах зарабатывают, пользуясь их неинформированностью о реальной ситуации и пугая их рассказами об Украине», – говорит она.

Если кто-то взял человека за руку и привел к наше подразделение, мы не можем это контролировать. Госмиграционная служба работает непосредственно с заявителем. А кто его привел, не имеет значения для нас

​В Госминграционной службе Украины, в свою очередь, тоже удивились, узнав о том, что на их услугах зарабатывают крымские посредники. Однако в ведомстве утверждают, что отследить такие факты не могут. «У нас основные документы оформляются только с условием личного присутствия человека. Мы его фотографируем, сканируем отпечатки пальцев. Дистанционная услуга невозможна, даже по доверенности. Если кто-то взял человека за руку и привел к наше подразделение, мы не можем это контролировать. Госмиграционная служба работает непосредственно с заявителем. А кто его привел, не имеет значения для нас. По закону крымчане могут обращаться в любое подразделение Украины. Если их кто-то при этом за руку ведет, мне сложно это комментировать», – заявил Крым.Реалии руководитель пресс-службы ведомства Сергей Гунько.

По его информации, за три года подразделениями ГМС крымчанам только заграничных паспортов было выдано более 50 тысяч штук. Пик запросов на них приходился на 2015 год, когда была оформлена половина общего количества паспортов. Однако в эту статистику засчитаны не только крымчане, живущие на полуострове, но и переселенцы с крымской регистрацией в паспорте.



Как и почему работают посредники

Уличить их в получении прибыли от деятельности на оккупированной территории сложно. Поскольку невозможно зафиксировать момент получения денег от людей

​Судя по тому, что в объявлениях посреднических фирм в Крыму присутствует условие для клиентов о необходимости поездок на материковую часть Украины, можно предполагать, что в итоге люди действительно получают настоящие украинские документы. Однако назвать эту деятельность посредников прозрачной и законной сложно, поясняет юрист общественной приемной Украинского Хельсинского союза по вопросам Крыма Анна Россомахина. «По всей видимости, эти фирмы не заключают договоры с крымчанами. Просто эти люди, которые приезжают на материковую Украину, берут от крымчан нотариальную доверенность – украинскую легитимную, и в дальнейшем представляют их интересы в Государственной миграционной службе Украины и других государственных украинских ведомствах, которые оказывают услуги. При этом уличить их в получении прибыли от деятельности на оккупированной территории сложно. Поскольку невозможно зафиксировать момент получения денег от людей».

Людям отказывают в оформлении документов из-за непрофессионализма чиновничьего аппарата. Поэтому появляются посредники, к которым крымчане прибегают, чтобы минимизировать риски

​И все же ключевым в данном случае является вопрос: как эта деятельность вообще стала возможной? Правозащитники, которые с начала российской аннексии Крыма исследуют механизмы выдачи украинских документов крымчанам, винят в сложившейся ситуации украинские власти. «Проблема в том, что организация работы Госмиграционной службы Украины, РАГСов, судов такова, что крымчане часто вынуждены прибегать к услугам посредников. Поскольку без них они рискуют потратить деньги, приехав на материк, и наткнуться на неприемный день, обед, на то, что очередь расписана на месяц вперед, или то, что в суде не принимают документы, потому что девушка в канцелярии не читала соответствующую статью закона и так до бесконечности. Я знаю множество историй о том, как людям отказывают в оформлении документов из-за непрофессионализма чиновничьего аппарата. Ответственность у чиновников за это нулевая – и так по всей стране, тотально. И поэтому появляются посредники, к которым крымчане прибегают, чтобы минимизировать риски», – говорит Анна Россомахина.

Коррупционный тандем «решал» в Крыму и чиновников на материковой Украине делают возврат оккупированной территории далекой перспективой

​Елена Антонова с ней солидарна и считает, что без коррупционного фактора процесс такого посредничества не обходится. «Коррупционный тандем «решал» в Крыму и чиновников на материковой Украине делают возврат оккупированной территории невозможным или делают этот вопрос далекой перспективой. В том, какую страну мы оставляем нашим детям в наследство, мы виновны сами. И никакая Европа не поможет, потому что всех устраивает статус оккупированной территории, это для многих хороший бизнес», – заявляет общественница.

По мнению правозащитников, исправить ситуацию может только работа над ошибками в органах украинской власти, которые выдают документы крымчанам. Тогда необходимость в крымских посредниках и переплатах за их услуги исчезнет сама собой.